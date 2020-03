O desrespeito das regras em vigor vai ser sancionado. Garantia do Governo.

Que multas para particulares e empresas em caso de desobediência ao estado de emergência?

“Respeitem as regras”. “Se todos respeitarem as regras, a crise sanitária será ultrapassada”. Foi o apelo à população lançado esta manhã pelo vice-primeiro-ministro e ministro da Segurança Interna e da Defesa.

François Bausch sublinha que “o respeito das regras é essencial para salvar vidas” face ao surto do novo coronavírus. E quem não respeitar as regras será sancionado. A multa é de 145 euros para os particulares e tem de ser paga em 30 dias. Em caso de não pagamento, o montante da multa duplica.

Para as empresas (cafés ou restaurantes, por exemplo) as multas são de 4.000 euros. O montante pode duplicar em caso de reincidência e a polícia pode mesmo decretar o fecho do estabelecimento.

Recorde-se que é permitido sair à rua para:

* deslocações para o local de trabalho;

* comprar bens essenciais nos supermercados;

* apanhar ar fresco, desde que não seja em grupo ;

* praticar desporto ao ar livre, desde que seja sozinho .

MaP