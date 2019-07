Três filmes e uma experiência de realidade virtual representam o grão-ducado.

Quatro produções do Luxemburgo concorrem no Festival da Veneza

Esta quinta-feira, 25, foi foram divulgados os filmes que fazem parte do Festival de Veneza e há quatro produções do Luxemburgo na mostra. A 76ª edição do festival mais antigo do mundo acontece de 29 de agosto a sete de setembro.

"Collective", um documentário de Alexandre Nanau e coprodução da Sansa Filmes com a Roménia, está na seleção oficial fora da competição. O filme "Les épouvantails", de Nouri Bouzid, também da Sansa filmes com a Tunísia e Marrocos, está na secção "Sconfini" da seleção oficial.

Na categoria de Realidade Virtual, a mostra selecionou "Cosmos within us", um projeto concebido por Tupac Martir e Benjamin Farry com produção de a_BAHN.

"Sublimation" é uma experiência de realidade virtual imersiva, resultado do trabalho dos luxemburgueses Karolina Markiewicz e Pascal Piron. No início do ano, este projecto foi oficialmente seleccionado pela Bienal de Veneza como um dos 12 projectos internacionais de realidade virtual da "Bienal College de Cinema VR" e irá integrar as instalações públicas do festival.

