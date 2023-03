Insucesso escolar, alfabetização, integração, violência e suicídio são alguns dos temas prioritários da nova direção para os próximos três anos.

Radio Latina 4

Educação

Quatro portugueses na Representação Nacional de Pais de Alunos

Insucesso escolar, alfabetização, integração, violência e suicídio são alguns dos temas prioritários da nova direção para os próximos três anos.

A ‘Representação Nacional de Pais de Alunos’ no Luxemburgo foi recentemente a votos. Entre os 12 membros que vão exercer o segundo mandato de três anos há quatro portugueses, mais um do que no primeiro e anterior mandato.



A Rádio Latina esteve à conversa com Jorge Sousa, reeleito para um segundo mandato. Insucesso escolar, violência e suicídio são alguns dos temas prioritários que o lusodescendente aponta para os próximos três anos.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O tema da escolha da língua de alfabetização é um dos dossiers que a representação de pais tem em mãos. Jorge Sousa defende que as crianças deveriam ter a possibilidade de escolher a língua em que querem ser alfabetizadas desde cedo.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Outro problema apontado é a integração das crianças no sistema escolar luxemburguês. O responsável diz que vão trabalhar com o Ministério da Educação para enquadrar melhor as crianças com dificuldades.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

As crianças que precisam de um melhor enquadramento não são apenas as que têm dificuldades. Há também crianças que estão mais avançadas do que o seu nível escolar e que precisam de apoio.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A ‘Representação Nacional de Pais de Alunos’ foi introduzida na lei de 1 de agosto de 2018 e a primeira representação foi eleita em fevereiro de 2020. Tem como missão ser a voz dos pais no debate em torno da educação.





4 (de esq. para dr.) Clothilde Voisin, Stella Falkenberg, Sandra Zins, Jorge de Sousa, Christiane Schaus e Sylvie Strasser são os seis representantes nacionais do ensino secundário. Foto: MENEJ

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. (de esq. para dr.) Clothilde Voisin, Stella Falkenberg, Sandra Zins, Jorge de Sousa, Christiane Schaus e Sylvie Strasser são os seis representantes nacionais do ensino secundário. Foto: MENEJ (de esq. para dr.) Christian Pierret, Mike Wampach, Alain Massen (presidente) e Carla Carvalho são os quatro representantes do ensino primário. Foto: MENEJ (de esq. para dr.) Paula da Cruz e Eduarda Neves do Rosário são as duas representantes dos centros de competência. (de esq. para dr.) Clothilde Voisin ; Paula Da Cruz ; Eduarda Neves Do Rosario ; Christian Pierre ; Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse ; Alain Massen ; Mike Wampach ; Carla Carvalho ; Stella Falkenberg ; Sandra Zins ; Sylvie Strasser ; Jorge Da Sousa ; Christiane Schaus Foto: MENEJ

O novo presidente eleito é Alain Massen. Dos 12 membros da nova direção, Jorge Sousa é um dos seis representantes nacionais do ensino secundário, Carla Carvalho é um dos quatro representantes do ensino primário, enquanto os dois representantes dos centros de competência são Paula Da Cruz e Eduarda Neves do Rosário.



Artigo: Henrique de Burgo | Foto: MNE