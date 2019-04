Comunidade global distingue artistas de todo o mundo.

Quatro portugueses entre os nomeados para os "Independent Music Awards"

Os músicos Sandra Correia, Susana China e André Barros e a designer Mariana Seiça estão entre os nomeados à 17.ª edição dos "Independent Music Awards". O anúncio foi feito recentemente pela organização do evento.

A cerimónia anual dos prémios vai realizar-se a 22 de junho, em Nova Iorque, e destina-se a distinguir os artistas da indústria discográfica em categorias como álbuns, EP, canções, vídeo, produção, fotografia e design. Esta competição destina-se a "honrar a melhor música, vídeo, fotografia de concertos e design por talentos emergentes e consagrados, ligando-os a uma audiência mais vasta", pode ler-se no site oficial.

A fadista Sandra Correia compete na categoria de álbum de Música Tradicional, a cantora e compositora Susana China está nomeada na categoria de álbum de Jazz com Voz, com "Trapézio", O pianista e compositor André Barros compete em duas categorias de canção: utilizada em Campanha Publicitária, com "Rising Melody" e em Filme/TV/Jogo, com "Leda".



A designer Mariana Seiça está nomeada para melhor design de Arte de Álbum com "Trapézio", de Susana China.



A "Independent Music Awards" é uma "comunidade global de artistas inovadores e fãs". Consulte aqui a lista dos nomeados à 17.ª edição dos prémios.