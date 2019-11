Aos 14 anos, a herdeira do trono espanhol discursou pela segunda vez. Com elegância,incluiu palavras em espanhol, catalão, árabe e inglês.

Quatro línguas e maquilhagem. O discurso da princesa Leonor em Barcelona

Aos 14 anos, a herdeira do trono espanhol discursou pela segunda vez. Com elegância,incluiu palavras em espanhol, catalão, árabe e inglês.

A Princesa Leonor está a ter umas semanas em cheio. Antes de completar 14 anos, a 31 de outubro, a herdeira do trono espanhol fez o primeiro discurso público durante a cerimónia de entrega dos prémios em sua homenagem, em Oviedo, nas Astúrias.

Na passada segunda-feira, 4, discursou pela segunda vez (depois das Asturias e da visita a Asiegu), nos prémios Princesa de Girona, em Barcelona.

Uma prova de fogo para a jovem, tendo em conta a tensão vivida atualmente na Catalunha. Mas a representante da família real esteve à altura e chegou a surpreender os presentes ao aparecer muito elegante e com maquilhagem apropriada para a idade, mas a deixar antever um estilo próprio no futuro.

O primeiro rimel

A imagem de criança que Leonor ostentou até aqui parece estar a mudar com a idade. A mãe Letizia permitiu que a sua primogénita usasse um batom 'gloss' rosa brilhante e um pouco de rimel.

A princesa usava um vestido 'tweed' vermelho, abotoado num dos lados do peito com botões dourados.

Discurso poliglota

Ainda que o estilo da princesa estivesse sob escrutínio, a escolha da(s) língua(s) em que fez o discurso foi outro dos assuntos mais comentados.

Isto porque, estando em Barcelona, seria de esperar que falasse em catalão. E Leonor esteve à altura da prova e demonstrou o domínio da língua catalã.

A herdeira fala como um nativo, algo que se torna claro com a pronúncia da vogal neutra ou do "s" sonoro, noticia a imprensa. Isto faz pensar que ela tem tido aulas desde muito nova. Leonor fez questão de dizer que a "Catalunha sempre vai ocupar um lugar especial no meu coração",

⚡️ En el primer discurso de la princesa Leonor en los Premios Princesa de Girona, ha hablado en castellano, catalán, árabe e inglés: "Esta tierra, Cataluña, siempre ocupará un lugar especial en mi corazón"https://t.co/QD7oS04mj9 — Twitter Moments en Español (@MomentsES) 4 de novembro de 2019

Também falou inglês quando se referiu a Maria Jammal, a galardoada com o Prémio Internacional FPdGi pelo seu trabalho na fundação da organização Humanity Crew, que destaca e cria soluções para os problemas de saúde mental enfrentados pelos refugiados. Falou árabe quando cumprimentou o pai de Maria que tem descendência árabe-israelita.

Ana Patrícia Cardoso

