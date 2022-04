Desconhece-se o montante de dinheiro roubado, até porque os bancos não comunicam esse dado.

Atualidade em síntese 26 ABR 2022

Quatorze caixas multibanco assaltadas nos últimos quatro anos no Luxemburgo

Desconhece-se o montante de dinheiro roubado, até porque os bancos não comunicam esse dado.

Entre 2018 e 2022 foram assaltadas 14 caixas multibanco no país, em que os assaltantes conseguiram roubar dinheiro.

Foram abrangidas as caixas eletrónicas da BIL, da BGL, da BCEE, do banco Raiffeisen e ainda da Post. Algumas destas caixas multibanco não voltaram a abrir, sendo que outras foram concertadas e estão novamente operacionais.

Estes dados foram comunicados pela ministra das Finanças, Yuriko Backes, e pelo ministro da Segurança Interna, Henri Kox, em resposta parlamentar.

No documento ficou-se ainda a saber que se desconhece o montante de dinheiro roubado, até porque os bancos não comunicam esse dado.

Segundo os ministros, o número elevado deste tipo de assaltos pode-se explicar pelo facto de haver muitos distribuidores de dinheiro no território do Grão-Ducado, mais precisamente 107 caixas multibanco por 100.000 habitantes. Noutros países europeus, o número situa-se à volta de 64 aparelhos por 100.000 habitantes.

A forma de operar este tipo de assaltos é idêntico ao que se pratica fora do Luxemburgo. As caixas de multibanco são destruídas com explosivos, originando danos materiais avultados. Os ministros acrescentam que se trata de grupos organizados que estão ativos em toda a Europa.

Covid-19. Diretor da Saúde prevê quarta dose para todos no próximo outono

Segundo o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, é “previsível” que no próximo outono seja recomendada uma quarta dose do fármaco anti-covid para toda a população. O especialista garante à rádio estatal 100,7, que o Luxemburgo dispõe atualmente de doses anticovid suficientes caso seja necessário optar por uma quarta dose.

Na semana passada, o Ministério da Saúde começou a enviar convites a quem tem mais de 80 anos para receber a quarta dose da vacina contra a covid-19, ou seja, o segundo reforço vacinal.

A partir do próximo outono, essa quarta dose poderá ser recomendada a toda a população.

Utilizar telemóvel ao volante pode vir a custar quatro pontos na carta

Utilizar o telemóvel ao volante poderá vir a custar quatro pontos na carta de condução a partir do próximo ano, em vez dos atuais dois pontos. Esta infração é considerada a segunda causa mais comum de acidentes fatais e graves, de acordo com vários estudos europeus.

Para combater este fenómeno, o ministro da Mobilidade, François Bausch, está a trabalhar num pacote de medidas que fazem parte do plano de ação "Segurança Rodoviária 2019-2023". O Luxemburgo pretende com isso colocar-se em pé de igualdade com os países vizinhos que preveem sanções muito mais severas para esta infração.

Além da perda de pontos, o uso de telemóvel ao volante vai dar direito a uma multa de 250 euros, mais do dobro do valor atual.

O projeto de lei sobre esta matéria foi apresentado à Câmara dos Deputados a 25 de março e aguarda o parecer do Conselho de Estado. Depois, está prevista a sua votação pelos deputados no final de 2022, início de 2023.

Cerca de um terço das aulas do secundário são asseguradas por substitutos

Cerca de um terço das aulas nas escolas secundárias estão a ser dadas por professores substitutos: na formação profissional a percentagem destes docentes é de 27% e na educação de adultos chega a 57%

Numa resposta parlamentar, o ministro da Educação, Claude Meisch disse que grande parte dos substitutos é elegível para se tornar funcionário público, pois trabalha para o governo há pelo menos 15 anos. Em causa está um universo de 365 professores que trabalham em escolas de ensino médio e 29 na formação profissional.

O Ministro da Educação disse também que, até ao momento, apenas 13 docentes substitutos que estão ativos no ensino secundário obtiveram o estatuto de funcionários públicos, o que significa que passaram no exame final.

Finanças do Luxemburgo já recuperaram da pandemia

As finanças do Luxemburgo já recuperaram da pandemia. A boa notícia chegou na tarde desta segunda-feira pela voz da Ministro das Finanças Yuriko Backes. Em declarações à comissão de finanças da Câmara para apresentar um relatório sobre os três primeiros meses do ano, Backes mostrou-se cautelosamente otimista e explicou que a rápida recuperação financeira da pandemia é um sinal da economia resiliente do Luxemburgo.

Até ao final de março, o governo recebeu 6,1 mil milhões de euros em receita, o que representa um aumento de 13% em relação aos primeiros três meses de 2021. Os gastos permaneceram consistentes em 5,3 mil milhões.

A ministra sublinhou, no entanto, que nem os efeitos da guerra na Ucrânia nem os do acordo tripartido estão incluídos neste relatório. Por isso, alertou que a situação financeira deverá piorar novamente nos próximos meses.

Secretário-geral da ONU visita hoje Moscovo à procura de paz

O secretário-geral da ONU, António Guterres, visita hoje Moscovo onde irá encontrar-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, e com o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, no contexto da ofensiva russa em curso na Ucrânia.

Após a visita a Moscovo, Guterres irá ser recebido a 28 de abril em Kiev pelo chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A viagem de Guterres à Rússia acontece num momento em que o secretário-geral da ONU tem sido alvo de críticas pela sua alegada passividade em tomar medidas concretas para travar a guerra na Ucrânia.

Na semana passada, mais de 200 antigos dirigentes da ONU dirigiram uma carta a António Guterres, com um apelo para que seja mais proativo em relação a esse conflito.

Ucrânia: Guterres pede em Moscovo um cessar-fogo o mais rapidamente possível

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu hoje um cessar-fogo na Ucrânia “o mais rapidamente possível”, ao chegar Moscovo, onde se encontrou com o líder russo, Vladimir Putin, para falar sobre a guerra.

“O que mais queremos é encontrar os meios para criar as condições para um diálogo efetivo, para criar condições para um cessar-fogo o mais rapidamente possível”, afirmou Guterres.

Após a visita a Moscovo, Guterres irá ser recebido na quinta-feira, em Kiev, pelo chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Visita de trabalho à Índia. Jean Asselborn debate situação na Ucrânia em fórum internacional

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, vai efetuar uma visita de trabalho à Índia, entre esta terça e quinta-feira. Asselborn será recebido pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e pelo seu homólogo local, Subrahmanyam Jaishankar.

Mas o ponto alto da visita de dois dias é a participação, em Nova Deli, na conferência multilateral "Diálogo Raisina", organizada pela Observer Research Foundation.

Este fórum reúne todos os anos representantes da sociedade civil, atores económicos, jornalistas e políticos de vários países para discutir as principais questões geopolíticas e geoeconómicas globais.

Neste contexto, Jean Asselborn vai debater com alguns dos seus homólogos europeus o papel que a União Europeia deve assumir no plano internacional a propósito da guerra na Ucrânia. Além disso, o chefe da diplomacia luxemburguesa vai discutir as sanções europeias contra a Rússia e as consequências económicas desta guerra.

François Bausch participa em reunião sobre setor de Defesa na Ucrânia

O ministro da Defesa, François Bausch, participa esta terça-feira na reunião do Grupo Consultivo de Defesa da Ucrânia, a ter lugar na base aérea norte-americana de Ramstein, na Alemanha, a 100 quilómetros do Luxemburgo.



A reunião é organizada a convite do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e contará com a presença do Luxemburgo e outros países, e do secretário-geral da Nato, Jens Stoltenberg.

Reino Unido diz que forças russas tomaram cidade de Kreminna

O Ministério da Defesa do Reino Unido avançou hoje que as forças russas tomaram a pequena cidade de Kreminna, na região de Lugansk, no leste da Ucrânia.

Há mais de uma semana que a cidade estava sob ataque, com intensos combates rua a rua que tornaram impossível a retirada de civis.

Já há dias que a Rússia tinha anunciado ter tomado Kreminna. O governo ucraniano não fez até ao momento qualquer comentário sobre a situação na cidade, que fica a cerca de 600 quilómetros a sudeste da capital ucraniana, Kiev.

Sporting de Braga vence FC Porto e adia título. Sporting vence Boavista

O Sporting venceu ontem em casa do Boavista por 3-0, em jogo da trigésima-primeira jornada da I Liga de futebol, mantendo-se na corrida ao título, ao encurtar para seis pontos o atraso para o comandante FC Porto.

A três jornadas do fim, os 'leões' tiraram proveito da derrota dos 'dragões' em casa do Sporting de Braga por 1-0.

Com esta vitória, o Sporting ocupa o segundo lugar, com 76 pontos, a seis do líder FC Porto, e garantiu praticamente o acesso direto à próxima edição da Liga dos Campeões, uma vez que tem oito pontos de vantagem para o Benfica, terceiro, quando faltam apenas três jornadas para o fim do campeonato.

