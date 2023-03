Cerca de 17.700 animais como porcos ou vacas tiveram de ser abatidos para os aliviar da dor, após terem sido torturados.

Atualidade em síntese 16 MAR 2023

Quase 300 violações da lei de proteção dos animais

Nos últimos cinco anos, as autoridades de proteção dos animais constataram 272 violações contra o bem-estar dos animais, sendo que em 65% dos casos tratava-se de animais em explorações agrícolas e 35% diziam respeito a animais domésticos.

A maioria das violações contra o bem-estar dos animais era referente a uma habitação não conforme para os animais ou ainda a uma alimentação errada.

Caso os proprietários dos animais não estejam em conformidade com lei, após a passagem dos inspetores veterinários, então o caso é transferido para o Ministério Público. Nos últimos cinco anos isso aconteceu 62 vezes, sendo que 15 pessoas foram condenadas a pagar uma multa. Os casos que foram a tribunal diziam, na sua maioria, respeito a mau tratamento de animais.

Note-se ainda que nos últimos cinco anos, cerca de 17.700 animais como porcos ou vacas tiveram de ser abatidos para os aliviar da dor, após terem sido torturados.

Estes dados foram avançados pelos ministros da Justiça, Sam Tanson, e da Agricultura, Claude Haagen, numa resposta parlamentar.

Governo processa empresa Spacety Luxembourg por alegada ligação à Rússia

O governo do Luxemburgo apresentou uma queixa junto do Ministério Público (MP) contra a Spacety Luxembourg, subsidiária de uma empresa chinesa com sede em Belval que, no final de janeiro, foi acusada de apoiar o grupo Wagner na guerra contra a Ucrânia através do fornecimento de imagens de satélite.

A informação foi avançada pela RTL e confirmada pelo Luxembourg Times, que cita um comunicado onde o Ministério da Economia afirma que "foram tomadas medidas para prevenir qualquer apoio direto ou indireto da Spacety Luxembourg S.A para o esforço de guerra russo".

Os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Economia reportaram a empresa ao Ministério Público por "possíveis infrações" das sanções europeias e de uma lei sobre o controlo às exportações.

A Spacety Luxembourg escusou-se a fazer comentários sobre o assunto.

Petição contra proibição de carros com motor a combustão vai a debate

A União Europeia aprovou o fim dos motores de combustão até 2035. Uma medida que não é do agrado de toda a gente. No Luxemburgo, o fim dos motores de combustão vai a debate no Parlamento, uma vez que uma petição pública alcançou as 4.500 assinaras em menos de três dias.

Embora ainda restam mais de 30 dias para assinar a petição, o patamar estabelecido para que um tema vá a debate na Câmara dos Deputados já foi atingido.

No seu documento, o peticionário exige que o Governo luxemburguês não aprove o plano da União Europeia que prevê a proibição de carros com motor a combustão a partir de 2035.

O Governo alemão já informou que não vai apoiar a proibição da venda de carros novos com motores de combustão a partir de 2035, preparada pela União Europeia (UE), após não obter garantias para uma isenção dos combustíveis sintéticos.

Alguns países, como a Alemanha, pediram à Comissão Europeia, o órgão executivo da UE, que criasse uma isenção para carros que queimam os chamados 'e-fuels' (combustíveis sintéticos, em português), argumentando que estes podem ser produzidos utilizando energia renovável e carbono captado do ar, para que não sejam lançadas mais emissões que alteram o clima na atmosfera.

Sete anos de radares fixos. “Ainda há muita gente inconsciente

Os primeiros dez radares fixos de controlo de velocidade entraram em funcionamento há precisamente sete anos. Hoje são 25, e até ao fim do ano o número subirá para 26, com a instalação de um novo aparelho em Saeul.

À margem do Linha Aberta de hoje da Rádio Latina, sobre segurança rodoviária, escutámos alguns condutores e utentes da estrada para saber que balanço fazem desta aposta do Governo para lutar contra a sinistralidade. Clique aqui para ouvir.

“A polícia é como a Virgem Maria. Tem de aparecer de vez em quando”

“A polícia é como a Virgem Maria: se não aparecer de vez em quando, a dúvida instala-se”. Ouvido pela Rádio Latina, Paul Hammelmann, presidente da associação Segurança Rodoviária, citou o realizador francês Michel Audiard para dizer que é preciso um reforço das operações de fiscalização nas estradas para lutar contra a sinistralidade.

Paul Hammelmann diz que a falta de efetivos não é novidade. A polícia sabe, o ministro sabe, toda a gente sabe, e está a haver uma aposta no recrutamento, mas vai demorar, diz. Para o líder da Segurança Rodoviária, a criação de uma unidade de polícia de trânsito poderia ajudar a resolver o problema. A sua ideia é que os agentes dessa unidade não precisassem de seguir a formação completa de polícia, o que facilitaria o acesso à profissão. Leia aqui o artigo na íntegra.

Covid-19. Faz hoje três anos que o Luxemburgo entrou em confinamento

Faz hoje exatamente três anos que o Luxemburgo entrou no primeiro confinamento devido à pandemia da covid-19. De um dia para o outro, a população deixou de ter uma vida social.

A 29 de fevereiro, o Grão-Ducado teve conhecimento do primeiro caso confirmado de SARS-CoV-2. Duas semanas depois, o vírus fez a primeira vítima mortal no país. Um homem de 94 anos.

Para travar a propagação do vírus, o Governo decidiu na altura avançar com o confinamento geral. 16 de março 2020 ficou assim para a história. Leia aqui o artigo na íntegra.

Nova ajuda às micro-empresas pode chegar a 2.000 euros por mês

Uma ajuda financeira às micro-empresas dos setores do comércio e manufatura poderá ver a luz do dia em breve. O projeto de lei do ministro das Classes Médias, Lex Delles, já foi apresentado no Parlamento. Prevê um apoio que pode chegar aos 2.000 euros por mês, durante seis meses.

De acordo com uma nota divulgada pela Câmara dos Deputados, a ajuda destina-se a micro-empresas recentemente criadas, sendo que a licença comercial não pode ter mais de seis meses. Além disso, as instalações da empresa não podem servir para fins de habitação.

Outro dos critérios é que os dirigentes das micro-empresas tenham seguido uma formação sobre gestão empresarial, exceto se tiverem qualificações nessa área.

O candidato ao auxílio não pode ter obtido a licença comercial nos últimos dez anos ou ter exercido atividades económicas no estrangeiro nos dez anos precedentes. Também não pode deter 25% das ações de uma outra empresa ou receber outros rendimentos.

O subsídio poderá ser atribuído apenas uma vez.

Bruxelas. Ministra Joëlle Welfring e homólogos europeus vão debater poluição industrial

A ministra do Meio Ambiente, Joëlle Welfring, participa esta quinta-feira no Conselho Europeu do Meio Ambiente, em Bruxelas.

Em cima da mesa estarão as discussões sobre a diretiva da União Europeia que regulamenta as emissões de poluentes provenientes de instalações industriais. Os ministros vão abordar a redução da poluição industrial até 2050.

Joëlle Welfring e os seus homólogos europeus vão também debater a criação de uma estrutura de certificação europeia para a remoção de carbono, a legislação sobre embalagens e resíduos de embalagens, e a redução de poluentes nas águas residuais urbanas.

Site de pesquisa da Biblioteca Nacional reforça conteúdo com mais publicações

A Biblioteca Nacional do Luxemburgo tem novidades para os usuários da internet: há novos conteúdos colocados on-line no portal eluxemburgensia.lu.

Trata-se das novas edições do "Bulletin de la Société des naturalistes luxembourgeois" (de 2012 a 2022) e da revista de história "Hémecht" (de 2016 a 2022), que passam a estar agora disponíveis online gratuitamente através do site eluxemburgensia.lu.

Estas novas edições ampliam as coleções anteriores que já estavam no biblioteca, faltando ainda digitalizar as edições mais antigas.

Reforma das pensões avança enquanto protestos continuam em toda a França

Os franceses voltaram a sair ontem às ruas em protesto contra a reforma das pensões, enquanto a medida impopular do Presidente Emmanuel Macron foi validada por uma comissão paritária de deputados e senadores reunidos à porta fechada.

Macron demonstrou ter os meios necessários para avançar com o seu plano de aumentar a idade da reforma dos 62 para os 64 anos, com a comissão de sete senadores e sete legisladores da Assembleia Nacional a chegar a acordo para o texto final.

Esta manhã, caberá ao Senado, onde há uma maioria de direita, votar esta nova lei e, à tarde, a votação será na Assembleia. No entanto, não há qualquer certeza sobre se há uma maioria absoluta para a sua aprovação no Palácio de Bourbon.

O décimo dia da greve dos trabalhadores do setor de recolha do lixo em Paris deixou a capital francesa inundada de pilhas de lixo.

Textos: Redação Latina | Lusa | Contacto