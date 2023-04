Duzentas e oitenta e sete empresas faliram nos três primeiros meses deste ano, no Luxemburgo. Trata-se de um aumento de 5% em comparação com os meses de janeiro, fevereiro e março de 2022.

Radio Latina 6 min.

Atualidade em síntese 20 ABR 2023

Quase 100 falências por mês. Construção é o setor mais atingido

Duzentas e oitenta e sete empresas faliram nos três primeiros meses deste ano, no Luxemburgo. Trata-se de um aumento de 5% em comparação com os meses de janeiro, fevereiro e março de 2022.

Já o número de liquidações foi de 312 no último trimestre, segundo o relatório do Ministério da Justiça publicado pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Statec).



Parlamento Europeu. Bettel elogia portugueses do Luxemburgo O líder do Executivo destacou o contributo da comunidade portuguesa para a sociedade luxemburguesa.

O setor da construção foi o mais abrangido pelas falências neste primeiro trimestre do ano. Houve, concretamente, 58 falências neste setor, um aumento de 107,1% em comparação com o trimestre homólogo de 2022. Estima-se que estas falências representem 325 postos de trabalho perdidos.

Em segunda posição surge o setor do comércio, com 55 falências. Um número estável comparando com o ano anterior. O setor da horeca também continua a sofrer perdas. Há registo de 38 falências, o que representa um aumento anual de 124%. Segundo o Statec, estes fechos arrastaram cerca de 150 pessoas para o desemprego.

Tripartida. “Não há crise generalizada na indústria luxemburguesa”

“Não há crise geral na indústria no Luxemburgo”. Palavras proferidas pelo ministro da Economia, Franz Fayot, após a reunião tripartida.

Governo, patronato e sindicatos reuniram-se esta terça-feira para analisar o setor da indústria. A reunião de concertação social, a chamada tripartida, aconteceu a pedido das centrais sindicais OGBL e LCGB, depois de duas empresas terem anunciado centenas de despedimentos. A Dupont Teijin Films e a Husky Technologies tencionam cortar 155 e 160 postos de trabalho, respetivamente, no Luxemburgo.

No entanto, segundo Franz Fayot, a supressão dos postos de trabalho nestas empresas deve-se a razões específicas e não apontam para uma crise de todo o setor da indústria.

Sondagem. Xavier Bettel mantém preferência dos eleitores

Quem é que os eleitores gostariam de ter como primeiro-ministro? A resposta é Xavier Bettel. O atual chefe de Governo é o que reúne mais votos numa sondagem realizada a pedido do Wort e da RTL.

Bettel (DP) é a escolha de 30% dos inquiridos para o cargo de primeiro-ministro. Segue-se depois a atual ministra da Saúde, Paulette Lenert (LSAP), com 23% das intenções de voto.

O antigo ministro das Finanças no Governo de Juncker e atual cabeça de lista do Partido Cristão Social (CSV) às eleições legislativas de 8 de outubro, Luc Frieden, conquista 20% dos sondados.

Comunais 2023. Taxa de portugueses inscritos chega aos 20%

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

São cerca de 50 mil, os residentes não-luxemburgueses inscritos para votar nas eleições comunais de 11 de junho. Segundo os dados finais do recenseamento eleitoral, divulgados pelo Ministério da Família e Integração, CEFIS e Syvicol, apenas 19,8% do total de cerca de 250 mil potenciais votantes inscreveram-se nos cadernos eleitorais.

Nessa percentagem, há residentes de 162 nacionalidades diferentes. Entre os portugueses, a taxa de inscrição é de 20%, ligeiramente acima da média nacional. No entanto, comparando com as últimas eleições comunais de 2017, a taxa baixou agora dois pontos percentuais.

Comunais 2023. “Ninguém é detido se não for votar” “Prometo, ninguém vai parar à prisão se não for votar [a 11 de junho de 2023, dia das eleições comunais]. Mesmo que esteja inscrito [nos cadernos eleitorais]”. A promessa é da ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, e foi feita aos microfones da Rádio Latina durante o 40° Festival das Migrações, que teve lugar este fim de semana, na LuxExpo, em Kirchberg.

Para Sylvain Besch, diretor do CEFIS, há três fatores que explicam a baixa taxa de inscrição de portugueses: baixas qualificações, pessoas que continuam a chegar ao país e pedidos de nacionalidade luxemburguesa.

Ainda entre os lusófonos, os cabo-verdianos que têm apenas o passaporte do arquipélago têm uma taxa de inscrição de 16,6% e os brasileiros ainda menos: 13%.

Vox pop. Estrangeiros dizem-nos por que razão não se recensearam

Marcelo Rebelo de Sousa. “Portugueses têm uma vida de muito trabalho” no Luxemburgo O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comentou para a Rádio Latina a fraca adesão dos portugueses à campanha de inscrição nos cadernos eleitorais.

Ficou em cerca de 20% a taxa de residentes não-luxemburgueses que se recensearam para votar nas eleições comunais de junho, as primeiras abertas a todos os estrangeiros, independentemente de há quanto tempo vivem no país.

Um dia depois do encerramento dos cadernos eleitorais, a Rádio Latina foi ouvir alguns estrangeiros. A maioria das pessoas com quem falámos não se recenseou e disseram-nos porquê. Oiça tudo aqui.

Nunca houve tantos homicídios e assaltos violentos no Luxemburgo

Agentes de segurança privada voltam a patrulhar ruas da capital Doze agentes de segurança privada regressaram às ruas da cidade do Luxemburgo.

Os números de casos de delinquência estão a aumentar no país. Em 2022, a polícia grã-ducal registou 37.864 casos, o que representa um aumento de 25% em relação a 2021. O número de infrações também aumentou em 27%, com um total de 54.552. Destas, 66% são "delitos contra bens" e 17% são "delitos contra pessoas".

Segundo avança o jornal Contacto, o ano passado foi particularmente violento no que diz respeito aos casos de homicídios e assassinatos. Foram nove no total, um aumento considerável em comparação com os três de 2021.

No contexto da violência doméstica, o número de intervenções registadas aumentou de 917 para 983, enquanto que o número de despejos permaneceu estável (246). As infrações mais frequentes contra pessoas foram, no entanto, as fraudes e burlas, que registaram um aumento de 2.390 casos em comparação com o ano anterior.

Bebés passam cada vez menos tempo nas creches

É uma tendência verificada nos últimos anos. Os bebés com menos de um ano passam cada vez menos tempo nas creches ou outras estruturas de acolhimento.

Segundo dados divulgados no Parlamento pelo ministro da Educação, Claude Meisch, em média, mais de 60% dos bebés com menos de um ano estão inscritos numa creche convencionada pelo Estado, onde passam menos de seis horas por dia.

No que toca a crianças com menos de quatro anos, o ministro indica apenas que a média de tempo passada nas estruturas de acolhimento se tem mantido estável nos últimos anos. Em período escolar, as crianças dos quatro aos 12 anos, por seu lado, passam em média 15 horas por semana nas chamadas ‘maisons relais’.

Sobre a gratuitidade das ‘maisons relais’, Claude Meisch indica que, até agora, a medida não fez aumentar a taxa de crianças que frequentam estas estruturas.

Governo não tenciona alterar frequência da inspeção automóvel

Não está nos planos do Governo alterar a frequência da inspeção automóvel. Pelo menos para já. Durante o debate público desta quarta-feira, que surgiu devido a uma petição pública que recolheu mais de 4.500 assinaturas, os deputados não se opuseram a um eventual aligeiramento do sistema, mas não sem antes consultar a associação Segurança Rodoviária.

Inspeção automóvel mais cara, mas com menos frequência. Foi esta a proposta da petição pública que reivindica que os carros novos passem à inspeção apenas de dois em dois anos após quatro (anos) de circulação. Atualmente, a primeira inspeção é feita quatro anos depois da compra da viatura nova, a segunda (inspeção) ocorre dois anos depois e a seguir é obrigatório passar o veículo à inspeção todos os anos.

Benfica empata em Milão mas cai nos 'quartos' da Liga dos Campeões

O Benfica falhou ontem o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, ao empatar 3-3 na visita ao Inter Milão, em jogo da segunda mão dos quartos de final, em Milão.

Os encarnados acabaram por ser eliminados da competição, face ao desaire por 2-0 na primeira mão, em Lisboa.

Nas meias-finais, o Inter Milão vai defrontar o rival milanês AC Milan, que na terça-feira eliminou o Nápoles.

Textos: Redação Latina | Lusa | Foto: Shutterstock