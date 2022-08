O deputado André Bauler (DP) relata casos recentes de quartos em cafés que tiveram de fechar por falta de condições.

Quartos insalubres em cafés alvo de questão parlamentar

O deputado André Bauler, do DP, pediu esclarecimentos ao Governo sobre alegados quartos insalubres em cafés, que são arrendados sem disporem das condições básicas de saneamento e segurança.



Numa pergunta dirigida ao ministro da Habitação, Henri Kox, o deputado faz referência a um “certo número de quartos em cafés, um pouco por todo o país, que tiveram de ser fechados nos últimos tempos pelas mais diversas razões, sobretudo devido a problemas de insalubridade e de segurança”. Uma realidade que Bauler descreve como “triste” e que vem “reforçar os problemas de alojamento dos cidadãos afetados”.

Com estes alegados casos em pano de fundo, o parlamentar quer saber qual o número “habitações destinadas a uma pessoa” – apartamentos T0 e T1 – que estão à disposição através do Fundo da Habitação e da Sociedade Nacional de Habitação a Preço Acessível (SNHBM, na sigla em francês).

Bauler pede também detalhes sobre a colaboração entre o ministério e a agência imobiliária social e questiona o ministro sobre a situação específica na região norte do país em termos de oferta deste tipo de habitação. Quer ainda saber o que está a ser feito para melhorar a situação.

Varíola dos macacos detetada em criança

Foi detetado um caso de varíola dos macacos numa criança, no Luxemburgo. De acordo com o Ministério da Saúde, trata-se de uma criança pequena.

Segundo o comunicado das autoridades de saúde, o seu estado é “estável e não preocupante”. O menor está em isolamento.

Sabe-se também que a inspeção sanitária já visitou a creche que a criança frequenta, que foi feito o rastreio dos contactos da criança e que as pessoas em causa foram informadas da infeção. A creche continua a funcionar, não havendo, para já, outras crianças com sintomas.

No entanto, a inspeção sanitária permanecerá em contacto diário com os pais e o pessoal da creche, a fim de detetar qualquer início de sintomas".

Segundo o último balanço semanal sobre a doença, divulgado na sexta-feira passada, o país totaliza, para já, cerca de 40 casos da varíola dos macacos. Até agora, todos os infetados eram homens.

Contágios por Monkeypox aumentaram 20% na última semana em todo o mundo

O número de contágios pelo vírus Monkeypox em todo o mundo aumentou 20% na última semana, em que foram contabilizados 7.500 novos casos, segundo a Organização Mundial de Saúde.

O total de contágios desde o início do surto ultrapassa os 35 mil e a doença provocou, até agora, 12 mortes.

Com casos registados em 92 países, o vírus circula quase exclusivamente na Europa e na América e quase todos os contágios são identificados em homens que praticam sexo com outros homens, mas a organização de saúde sublinha que todos aqueles que vivem com pessoas infetadas devem proteger-se do vírus.

Isolar o doente, manter uma boa higiene e manusear os resíduos com cuidado são alguns dos conselhos. A vacina é outra opção. Por cá, a vacinação arrancou esta semana. O Luxemburgo dispõe, neste momento, de 1.400 doses.

Primeiro caso de varíola dos macacos detetado em cão

A Organização Mundial de Saúde instou as pessoas infetadas com varíola dos macacos a evitarem expor os animais ao vírus, após ter sido relatado o primeiro caso de transmissão de humanos para um cão.

O primeiro caso da doença num cão foi revelado na semana passada na revista científica The Lancet dois homens infetados que passaram o vírus ao seu galgo em Paris.

A organização lembra que "a gestão de resíduos é essencial" para reduzir o risco de infetar roedores e outros animais fora de casa.

Vindimas 2022. Procuram-se trabalhadores temporários

Procuram-se trabalhadores para as vindimas luxemburguesas. Depois da boa experiência em 2021, a Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), o Ministério da Viticultura e o Instituto Vitivínicola (IVV) voltam este ano a colaborar no recrutamento de trabalhadores temporários para as vindimas.

Em comunicado, Governo e ADEM frisam que, “na região luxemburguesa do rio Moselle, as uvas utilizadas na produção do espumante (Crémant de Luxembourg) e dos vinhos topo de gama têm, obrigatoriamente, de ser vindimadas de forma manual”. Esta técnica “permite garantir a alta qualidade dos vinhos e espumantes luxemburgueses”, acrescentam.

Para isso, e para fazer face aos picos de trabalho característicos desta época, os viticultores recorrem sobretudo a mão de obra temporária, sendo que grande parte destes trabalhadores vem dos países vizinhos e do leste da Europa. Outros são recrutados através do ‘Serviço Empregadores’ da ADEM e do IVV.

De acordo com o Ministério da Viticultura, este ano as vindimas vão arrancar mais cedo do que em 2021, estando previstas entre o início e meados do mês de setembro. Para facilitar a contratação de trabalhadores, o centro de emprego e o instituto vitivínicola criaram um serviço de recrutamento para as empresas que precisam de mão de obra. Enquanto o instituto identifica as explorações vitícolas que estão à procura de trabalhadores, a ADEM encarrega-se de contactar e de pré-selecionar os candidatos interessados.

No ano passado, este serviço permitiu recrutar 31 trabalhadores.

Número de turistas na Cidade do Luxemburgo volta ao nível pré-pandemia

O número de turistas a visitar a Cidade do Luxemburgo voltou ao nível pré-pandemia, segundo o gabinete de turismo da capital.

Durante o fim de semana da Assunção, a afluência de visitantes foi considerável, confirmando uma tendência crescente observada desde o início da época turística deste ano.

Entre os dias 12 a 15 de agosto, o Gabinete de Turismo da Cidade do Luxemburgo recebeu cerca de 2.600 pessoas no seu balcão na Place Guillaume II.

Por país de residência, os visitantes de França foram os mais numerosos, seguidos pelos holandeses, alemães, luxemburgueses e belgas.

Presidente Zelensky exige retirada incondicional da Rússia de Zaporijia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exige a retirada “incondicional e o mais rápido possível” do Exército russo da central nuclear de Zapo--rijia, que permita um regresso gradual da segurança ucraniana e internacional.

O chefe de Estado ucraniano lembrou que diplomatas ucranianos, cientistas nucleares e a Agência Internacional de Energia Atómica estão em “constante contacto” para enviar a missão da agência da ONU para a maior central nuclear da Europa.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, chegou hoje à cidade ucraniana de Lviv, onde se vai reunir com Zelensky, e com o Presidente turco, Recep Erdogan.

Benfica vence Dinamo Kiev. Pichardo brilha em Munique

No desporto, destaque para a vitória do Benfica, ontem, nos play-off de acesso â fase de grupos da Liga dos Campeões. Os encarnados ganharam por 2-0 no jogo da primeira mão, frente ao Dinamo Kiev. Voltam a jogar na próxima terça-feira.

Destaque também para Pedro Pichardo, que ontem conquistou o título europeu de triplo salto, nos campeonatos europeus multidesportos, que estão a decorrer em Munique.

