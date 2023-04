Quanto tempo ficam os estrangeiros no Luxemburgo?

Atualidade em síntese 07 ABR 2023 Trabalho. Violação do direito a desligar vai dar multas de 251 a 25.000 euros

No futuro, as empresas que não respeitarem o chamado direito a desligar vão ser sancionadas pela Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM). O projeto de lei sobre a matéria prevê multas de 251 a 25.000 euros para as empresas que desrespeitarem as regras.