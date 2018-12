A menos de um mês para o fim do ano, a Rádio Latina convida os ouvintes a eleger a polémica que marcou 2018.

Qual é a maior polémica do ano? Vote aqui.

Tem dúvidas? Saiba aqui um pouco sobre as polémicas:



Jean Asselborn/Matteo Salvini

"Merde, alors!", exclamou o ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês, reagindo a provocação de Salvini sobre os imigrantes.

Ronaldo/Mayorga

Kathryn Mayorga acusa, Cristiano Ronaldo defende-se: houve ou não violação em junho de 2009?

Bruno de Carvalho/Sporting

Suspeito no caso da invasão e agressões ao plantel do Sporting, discutiu com tudo e com todos e foi afastado da presidência.

Azeredo Lopes/Tancos

Depois de muitas voltas e reviravoltas, o ministro da Defesa lá se demitiu por causa do roubo das armas de Tancos.

Mark Zuckerberg/Congresso dos EUA

Escândalo da manipulação de dados de milhões de utilizadores para fins políticos levou Zuckerberg a pedir desculpa ao Congresso e ao Parlamento Europeu.

