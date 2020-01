A banda russa atua esta quinta-feira, 30, em São Paulo.

Pussy Riot atuam no Brazil e cartaz é "cabeça de lixo" de Bolsonaro

A banda russa que causou polémica ao desafiar Vladimir Putin decidiu tornar-se internacional. A primeira paragem é o Brasil e o principal alvo é o Presidente da República, Jair Bolsonaro.

No Festival Verão Sem Censura, organizado pela Câmara Municipal de São Paulo, a banda feminina vai atuar e promete não poupar críticas ao presidente.

O próprio cartaz já deixa antever um pouco do que poderá ser o concerto desta quinta-feira, 30. A cabeça de Jair Bolsonaro surge de um amontoado de lixo tóxico, poluição e armas.

Na página oficial do Facebook, a banda russa partilhou uma mensagem em português.

"Sobre esta cabeça feita e cheia de restos as Pussy Riots cantam e dançam. Nós somos Pussy Riots.Juntos façamos aqui nossa revolta sobre esta cabeça monumento-destruição. Num monumento cadafalso na Praça Vermelha em Moscovo elas cantaram e dançaram pela primeira vez para o mundo inteiro. Somos agora Pussy Riots espalhados por todo o planeta e aqui no Brasil vamos cantar, dançar e nos revoltar como se estivéssemos sobre esta cabeça-busto-desgoverno-monumento-vazia de ideias, e façamos dela detritos!!!", pode ler-se.

Movimento cultural contra censura de Bolsonaro

Todo o alinhamento da primeira edição do Festival Verão Sem Censura é baseado em repertório teatral censurado desde a posse de Bolsonaro, garantiu a Câmara Municipal de São Paulo. Séries de TV com protagonistas LGBT e um filme sobre um guerrilheiro comunista que combateu a ditadura estão entre as propostas apresentadas.