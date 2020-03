Priscila da Costa fundou, em 2008, este grupo de cinco elementos, quatro homens e ela, uma mulher. Em entrevista na véspera do grupo apresentar 'Maze', o seu novo EP, a vocalista, que adora Dead Combo e Rui Veloso, conta como foi crescer numa família que ouvia fado e a canção francesa e o seu percurso até chegar a líder de uma banda de rock alternativo.

Radio Latina 3 min.

Ptolemea. A banda de rock luxemburguesa liderada por uma mulher com sangue português

Os Ptolemea, a banda rock liderada pela lusodescendente Priscila da Costa, apresenta ao vivo, esta sexta-feira, 13 de março, no Rocklab, em Esch-sur-Alzette, o seu novo EP, 'Maze', pelas 20h (bilhetes entre 10€ e 15€). Até esta quinta-feira à tarde, era um dos poucos eventos que se mantinha agendado, sem alterações, apesar das restrições resultantes do novo coronavírus.

"A sala de concertos onde vamos tocar pode acolher no máximo 200 pessoas. Estamos, por isso abaixo da restrição imposta pelo Estado luxemburguês", como nos referiu, em entrevista, a vocalista que fundou, em 2018, o projeto de cinco elementos, onde é a única mulher e a líder de um grupo maioritariamente masculino.

É por aí que segue esta conversa.

Como é ser uma front leader feminina numa banda de rock com estas características e com os restantes elementos do sexo masculino?

A dinâmica no grupo é muito saudável. Nos respeitamo-nos muito uns aos outros e passamos sempre bons momentos quando estamos juntos. Com os Ptolemea, nunca senti uma desvantagem por ser mulher num meio principalmente masculino.

O que pode contar sobre este novo EP? O que traz de diferente em relação ao disco anterior?

Com o primeiro EP, ainda estávamos à procura duma identidade de som e de songwriting. Desde o início, o nosso som teve tendências de grunge mas virava-se também para o modern blues e para o country até! Com este novo EP tomamos uma direcção mais concreta de rock alternativo, permanecendo fiel ao grunge.

É a fundadora da banda e compositora das canções e também uma espécie de manager, ao que parece. Como consegue ter tempo para tudo? Vive só da música?

Sim, vivo da musica. Sou também fundadora de uma escola de canto estabelecida em Differdange, que se chama TSE - The Singing Experience (www.tse.lu). Tenho um outro projecto de música experimental que se chama Judasz & Nahimana. Colaboro com a INECC para fazer workshops de canto na Rockhal (Vocal Basic, Vocal Practice e Vocal Performance), e também tenho sido convidada a cantar noutros projectos de música, como por exemplo, a Remo Cavallini Band, Kitshickers, DeLäb Orchästra. Quando a gente ama o que faz, não temos o sentimento de [estar] a trabalhar e isso permite-nos fazer mais coisas sem nos cansarmos.

De onde vem a sua paixão pelo rock?

Comecei a cantar rock com a minha primeira banda de hard rock os Filthy Broke Billionaires (há anos). Sinceramente, antes disso só escutava música mainstream. E com essa primeira banda comecei a descobrir mesmo o rock, o que foi para mim uma revelação !! Descobri um universo que ressoava em mim.

Que música ouvia em casa, quando vivia com os seus pais?

Fado e musica francesa, como Edith Piaff, Jacques Brel, Dalida, também Maria Callas.

Fale-nos um pouco de si e de como foi crescer no Luxemburgo.

Tenho 32 anos, nasci no Luxemburgo e minha família vem de Rio Tinto de Gondomar e de Ovar. Comecei a musica à idade dos 26 anos depois de ter terminado os meus estudos de direito na Bélgica. Estava esgotada e precisava de uma pausa antes de começar o meu estágio de advogada. Pensei, então, em fazer uma pausa de um ano para recuperar a energia. Queria fazer durante esse ano o que gostava mesmo: música! Comecei a ter aulas de canto e de solfejo. Durante esse ano senti-me feliz como nunca antes me tinha sentido e decidi finalmente de ficar nessa onda.

É uma lusoluxemburguesa a cantar rock em inglês. Isso é ou foi estranho para a comunidade portuguesa?

Acho que não. Hoje em dia, sobretudo aqui no Luxemburgo, é bastante comum de cantar em inglês numa banda de rock.

E como é que os luxemburgueses veem isso? Surpreendem-se, ainda acham que os portugueses só cantam fado?

As mentalidades não são o que eram. Nunca senti que eles ficassem surpreendidos por eu cantar rock em vez de fado. Acho que se surpreenderam mais (luxemburgueses e portugueses) de eu ser mulher e cantar rock/hard rock e de me ter lançado numa carreira de musica.

E de bandas de rock portuguesas, gosta?

Não são propriamente bandas de rock, mas adoro Dead Combo e Rui Veloso.