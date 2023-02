Psicoterapia. CNS começa a reembolsar consultas

É oficial. As consultas de psicoterapia são comparticipadas pela Caixa Nacional de Saúde (CNS).

É oficial. As consultas de psicoterapia são comparticipadas pela Caixa Nacional de Saúde (CNS).

A partir desta quarta-feira, dia 1 de fevereiro, 70% da consulta, no valor de 144 euros por hora, é comparticipada pela CNS. Feitas as contas, uma sessão de psicoterapia passa a custar cerca de 44 euros ao paciente. Isto é válido para os adultos.



Para as crianças e jovens até aos 18 anos, as consultas ficam a custo zero. Quer isto dizer que os 144 euros são devolvidos na íntegra aos pais pela CNS, após pagamento ao psicoterapeuta.

Mas crianças e adultos apenas podem beneficiar do reembolso se a psicoterapia for receitada por um médico de clínica geral, por exemplo. O novo método de comparticipação não tem efeitos retroativos. Na prática, significa que só são comparticipadas as consultas que forem receitadas a partir deste dia 1 de fevereiro e as que decorram de hoje em diante.

A CNS ressalva no seu site que também é possível seguir um tratamento num dos países da União Europeia, ou seja também em Portugal, sendo que as consultas são reembolsadas da mesma forma, tal e qual como se tivessem decorrido no Luxemburgo. Algo que não acontece com os trabalhadores transfronteiriços. Segundo a CNS, consultas de psicoterapia que tiverem lugar nos países vizinhos serão comparticipadas pelos respetivos serviços nacionais de saúde através de pedido.





Covid-19. Governo desperdiça mais de 4 milhões de euros em vacinas

Mais de 280 mil doses de vacinas contra a covid-19, que o Luxemburgo comprou, acabaram no caixote do lixo por o prazo de validade ter expirado.

Segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert, 155 mil e 660 doses do fármaco foram destruídas no Luxemburgo, ao passo que 129 e 600 doses da vacina AstraZeneca foram destruídas pela própria farmacêutica, sendo que nunca chegaram ao país.

Em outubro, a ministra da Saúde tinha indicado que as vacinas deitadas para o lixo, até àquela data, equivaliam a um total de 1 milhão e 400 mil euros. A Rádio Latina fez as contas, e o prejuízo já vai em 4 milhões e 200 mil euros.

Index. Duas parcelas em três meses, mas já houve cinco num só ano

Salários e pensões aumentam 2,5% neste mês de fevereiro, ao abrigo do sistema de indexação salarial. São duas parcelas em apenas três meses, e não é a primeira vez que isso acontece.

Contactado pela Rádio Latina, Marc Ferring, do Statec, referiu que esse também foi o caso em 1975. Nesse ano, trabalhadores e reformados viram o salário e a reforma ser indexados cinco vezes: em janeiro, março, junho, setembro e dezembro.

O analista frisa, contudo, que “nessa época, a inflação era também mais significativa”. No ano de 1975, chegou a rondar os 10,7%. Leia aqui o artigo na íntegra.

Index. Abono de família também sobe e consultas ficam mais caras

Não são só salários e pensões que aumentam 2,5% neste mês de fevereiro. Ao abrigo do sistema de indexação, o abono de família também é adaptado à inflação. Por outro lado, tratamentos e cuidados de saúde ficam automaticamente mais caros.

Desde o ano passado que o mecanismo de indexação (chamado de ‘index’ na linguagem comum) passou a abranger o abono de família. Contas feitas, o montante base do abono sobe para 292,54 euros já este mês. Este é o valor atribuído por criança até aos cinco anos de idade. A partir dessa idade, há um acréscimo consoante o grupo etário do menor. Já as famílias com filhos nascidos antes de 1 de agosto de 2016 continuam abrangidas pela antiga lei do abono, em que o montante aumenta em função do número de filhos.

Por outro lado, os serviços de saúde ficam mais caros. Este aumento é automático e está estipulado na lei. Sabia mais, lendo o artigo completo aqui.

Incêndio Kayl. Família que perdeu o filho continua desalojada

Quase dois meses após o incêndio num prédio em Kayl, que vitimou mortalmente uma criança, a família do menino continua à procura de casa. Segundo a RTL, viviam naquele prédio seis famílias, num total de 22 pessoas. Quatro famílias já encontraram novo teto e duas continuam à procura, sendo que uma delas é a que perdeu o filho de seis anos no incêndio.

Já em janeiro, o burgomestre da comuna de Kayl, Jean Weiler, frisou que o contexto atual do mercado do imobiliário é complexo e é difícil encontrar alojamento a um preço acessível. O autarca apela à população para que disponibilize uma habitação que esteja desocupada, eventualmente através da gestão social de arrendamento.

Os habitantes da comuna Kayl/Tetange conseguiram angariar 70.000 euros, que foram divididos equitativamente pelas seis famílias sinistradas.

“Há médicos que não sabem que a eutanásia é permitida no Luxemburgo”

“Há médicos e profissionais de saúde que não sabem que a eutanásia é legal no Luxemburgo ou, então, não querem saber”. Palavras proferidas pelo presidente da associação “Mäi Wëllen, mäi Wee”, Jean-Jacques Schonckert, aos microfones da RTL. Esta associação tem como missão informar as pessoas sobre a eutanásia e acompanhar as pessoas em fim de vida.

A eutanásia já é legal há 14 anos no Luxemburgo, sendo que até 2020 registaram-se 104 casos de morte medicamente assistida. O Grão-Ducado foi na altura o terceiro país no mundo a autorizar a eutanásia, sob certas condições.

O dirigente associativo considera que as pessoas não estão bem informadas e que a morte continua a ser um tema tabu. Defende, no entanto, que é importante falar em família sobre as pretenções em caso de doença incurável e de sofrimento extremo. Este responsável declara-se ainda a favor da criação de uma casa para pessoas “em fim de vida” para que possam morrer em dignidade.

Comunas têm até três meses para aprovar licenças de energias renováveis

As comunas do Luxemburgo vão ter um prazo máximo de três meses para atribuir licenças de construção de equipamento de energia solar e instalação de bombas de calor. Há casos em que o prazo é ainda mais curto.

A nova medida trata-se da transposição de um regulamento europeu adotado, em dezembro, na sequência da guerra na Ucrânia e do consequente aumento dos preços da energia. O objetivo é acelerar o processo de instalações de energias renováveis, refere o Ministério da Energia.

Concertos. Música para todos os gostos em 2023 no Luxemburgo

Robbie Williams, The Black Keys, Lizzo, Arctic Monkeys, Fernando Daniel, Maria João Pires. Da clássica à pop, passando pelo rock, soul e mais, vai haver música para todos os gostos este ano, no Luxemburgo, e um dos concertos de destaque tem lugar já esta semana.

A Philharmonie acolhe a pianista portuguesa Maria João Pires esta sexta-feira, num espetáculo com a participação da Orquestra Filarmónica do Luxemburgo e Gustavo Gimeno. Começa às 20h, no Grande Auditório.

Robbie Williams é um dos grandes nomes que vão passar pelo país este ano. O britânico dará não um, mas dois espetáculos no Grão-Ducado, a 10 e 11 de julho, na LuxExpo Open Air. E julho será um mês grande no átrio da LuxExpo. No dia 3, o espaço recebe Lizzo, três vezes vencedora dos prémios Grammy. Já o português Fernando Daniel regressa ao Grão-Ducado este ano. O músico atua no Daïchhall, em Ettelbruck, no dia 5 de fevereiro.

Capital. CHL inaugura "Casa do Doente"

O Centro Hospitalar do Luxemburgo inaugura oficialmente esta quarta-feira a "Casa do Doente" (Patient House), na Cidade do Luxemburgo.

A inauguração será às 16h e vai contar com a presença da ministra da Saúde, Paulette Lenert. A "Casa do Doente" é definida como um local de encontro entre os doentes e as suas famílias, associações e profissionais de saúde.

Com a ajuda das várias associações de doentes no local, os pacientes poderão obter informações, aconselhamento e apoio sobre como lidar com a doença no quotidiano.

Cruz Vermelha inaugura novo centro logístico em Livange

A Cruz Vermelha Luxemburguesa inaugura o seu novo centro de logística em Livange.

A inauguração acontece esta quarta-feira, às 15h, na presença da ministra da Família e Integração, Corinne Cahen. O novo centro de logística pertence ao Centro Nacional de Recolha e Triagem de Roupa, em Livange, e serve para abastecer a rede de 12 mercearias sociais da Cruz Vermelha e da Caritas e a loja “Vintage Mo(o)d”.

No local funcionam também os serviços informáticos e técnicos da Cruz Vermelha.

Horesca alerta para ciberataques contra hotéis. Já há casos em França e Portugal

A federação da Horesca está a alertar os seus membros para ciberataques que estão a afetar hotéis e clientes de hotéis. Os ataques estão a ser feitos através do site de reservas Booking.com. De acordo com o organismo, já há registo de casos em França e também em Portugal.

A Horesca indica que alguns ataques são dirigidos ao próprio hotel, através de um e-mail enviado por um falso cliente, que pede à unidade hoteleira que confirme informações clicando num link. Ao fazê-lo, a vítima clica num software malicioso que rouba todas as palavras-passe guardadas no computador.

Outro dos ataques visa os clientes. Falso e-mails ou mensagens WhatsApp são enviados a clientes de hotéis, solicitando que cliquem num link e forneçam os dados do cartão de crédito.

LCGB. Comissão dos transfronteiriços belgas reivindica mais teletrabalho

Os transfronteiriços belgas deveriam poder teletrabalhar até 56 dias por ano, sem serem tributados na Bélgica. Esta é uma das reivindicação da comissão dos transfronteiriços belgas da central sindical LCGB.

Atualmente os transfronteiriços belgas podem trabalhar 34 dias a partir de casa sem serem tributados. Para além disso, uma diretiva europeia permite que estes trabalhadores trabalhem a partir da Bélgica, 25% do seu tempo de trabalho em “HomeOffice” sem perderem a cobertura social do Luxemburgo.

A comissão dos transfronteiriços belgas da central sindical LCGB sublinha que os transfronteiriços pagam, como todos os outros trabalhadores, o seus impostos e cotizações sociais no Luxemburgo e que o Grão-Ducado é dependente dessa mão-de obra. Daí ser importante instaurar uma igualdade de tratamento para todos.

Luxemburgo cai quatro lugares no ranking sobre corrupção

O Luxemburgo perde quatro lugares no ranking sobre a perceção da corrupção no setor público. A tabela é elaborada anualmente pela Transparency International (TI).

No mais recente relatório da organização, referente a 2022, o Luxemburgo ocupa a décima posição da classificação quando em 2021 estava no sexto lugar. No total, o Grão-Ducado obteve 77 pontos em 100 possíveis.

O Índice de Perceção de Corrupção é o principal indicador global sobre os níveis de corrupção no setor público de cada país, baseado na perceção de especialistas externos e de organizações internacionais.

A Dinamarca é o país menos corrupto do mundo. O mais corrupto é a Somália. Turquia e Hungria são os países que mais têm perdido a batalha contra a corrupção, tendo caído 13 lugares nos últimos dez anos. Note-se que Portugal ocupa o 33° lugar do ranking, igualando o resultado de 2021.

