O fogo de artifício vai voltar à ponte Adolphe, às 23h desta quarta-feira.

Radio Latina 15 min.

Atualidade em síntese 22 JUN 2022

Programa da festa nacional

O fogo de artifício vai voltar à ponte Adolphe, às 23h desta quarta-feira.

Arrancaram esta tarde os festejos no âmbito do 23 de Junho. As celebrações começaram por volta sas 16h, com a troca solene da guarda no Palácio Grão-Ducal, evento em que participou a banda militar luxemburguesa e que contou com a presença do Grão-Duque e da Grã-Duquesa.

O programa prosseguiu depois com uma visita dos Grão-Duques Henri e Maria Teresa a Lellingen, na comuna de Kiischpelt, enquanto os Grão-Duques Herdeiros foram recebidos na Place de la Résistance, em Esch-sur-Alzette, às 17h, antes de seguirem com o cortejo em direção ao edifício da comuna pela Rue de l'Alzette.

Os Grão-Duques Herdeiros regressarão à capital antes do cair da noite para a procissão das tochas, que começa às 21h20 no Puits Rouge em direção à avenida Roosevelt, ao som de música da banda militar. A tribuna da família grã-ducal, com uma vista privilegiada para os festejos, será montada na avenida Roosevelt.

Às 19h, a Place d'Armes ganha vida com folclore luxemburguês e fanfarras a darem música ao público. Também no Glacis haverá música a partir das 17h. Já às 23h tem lugar um dos momentos altos do Dia Nacional, com o fogo-de-artifício a ser lançado novamente a partir da ponte Adolphe. O espetáculo terá a duração de 17 minutos e será acompanhado de uma compilação de temas compostos entre 2012 e 2019.

Festa Nacional. Mudanças nos transportes públicos

Como já é hábito, a rede de transportes públicos é adaptada à Festa Nacional. Horários e trajetos vão sofrer algumas alterações.

Algumas linhas de comboios vão circular na quarta-feira entre as 17h e as 2h da manhã noutros horários, e também farão outros trajetos. Note-se que alguns comboios vão ser completados por trajetos em autocarros.

No próprio dia da Festa Nacional, ou seja, na quinta-feira 23 de junho, os comboios circulam nos horários habituais. Já os autocarros vão circular na quarta-feira das 18h às 22h30, entre os diferentes P&R e a cidade do Luxemburgo.

Note-se que devido ao fogo de artifício na quarta-feira à noite, o elétrico não vai circular entre o Hamilius e a Gare, das 19h até às 00h20.

Para mais informações sobre os transportes públicos durante a Festa Nacional, deve-se consultar o site www.mobiliteit.lu

Festa Nacional assinala-se amanhã

E já em modo de celebração nunca é demais lembrar que a Festa Nacional acontece todos os anos a 23 de junho para assinalar o aniversário do Grão-Duque, embora este não seja mesmo o seu aniversário e a festa nem sempre tenha sido celebrada em junho.

A tradição de celebrar os anos do monarca com um feriado remonta ao século 19.

No início, os festejos eram sobretudo de caráter institucional, mas os arquivos mostram que, em 1840, houve uma procissão de tochas que incluiu um desfile com música e a interpretação do hino nacional. Em 1870 a procissão foi oficialmente integrada nas celebrações e nos anos 1890 foi acrescentada uma dança pública.

A escola de fixar o feriado a 23 de junho deve-se a um dos membros mais acarinhados da família real luxemburguesa, a Grã-Duquesa Charlotte, que liderou o Grão-Ducado entre 1919 e 1964.

O seu aniversário era a 23 de janeiro, numa altura do ano não muito boa para uma festa com fogo de artifício. Assim, a grã-duquesa alterou os festejos para 23 de junho. O dia tornou-se feriado em 1948 e foi inscrito em decreto grão-ducal em 1961. O aniversário do atual Grão-Duque, Henri, é a 16 de abril.

Os festejos do Dia Nacional prosseguem amanhã com a tradicional cerimónia oficial na Philharmonie, pelas 10h, com a família grã-ducal, deputados, membros do Governo, membros do Conselho de Estado, da magistratura, colégio de vereadores da capital e diplomatas.

Uma hora depois serão disparados os 21 tiros de canhão a partir do planalto Fetschenhaff, em Cents. Às 11h30 segue-se o desfile militar na avenue de la Liberté e às 16h30 tem lugar a cerimónia religiosa Te Deum na Catedral de Notre-Dame, na presença da família grão-ducal.

Bettel garante que Luxemburgo apoia a Ucrânia na adesão à UE

Xavier Bettel garantiu esta terça-feira, em Kiev, o apoio do Luxemburgo à Ucrânia no seu caminho de adesão à UE.

O apoio do Grão-Ducado foi anunciado após o encontro do primeiro-ministro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, na capital ucraniana.

Bettel afirmou que iria insistir, na cimeira da UE, que decorre a partir de quinta-feira, para que fosse concedido à Ucrânia o estatuto de país candidato.

No entanto, o chefe do governo luxemburguês também afirmou que é preciso ter expectativas realistas, lembrando que não existe um "procedimento acelerado" para a adesão à União Europeia e que o estatuto de candidato marca o início de "um longo processo".

De quanto é que um idoso precisa para ter uma vida decente no Luxemburgo?

O Instituto Nacional de Estatística (Statec) quer saber quanto dinheiro é que um idoso precisa para conseguir ter uma vida decente no Luxemburgo. Para responder à questão, o Statec quer ouvir as pessoas em causa e, por isso, está à procura de voluntários com mais de 65 anos para um estudo.

Os voluntários têm de ter 65 anos ou mais, ser reformados e não ter problemas de saúde. Serão convidados a participar em grupos de discussão sobre o tema.

Os debates estão agendados para os dias 27 de junho, 18 de julho e 20 de julho, às 14h00, nas instalações do centro GERO, em Itzig.

Esta ronda de discussões faz parte de um projeto mais amplo do Statec, lançado em 2014, sobre o chamado orçamento mínimo.

O instituto de estatísticas já realizou o mesmo tipo de estudo para perceber de quanto precisam os jovens dos 15 aos 18 anos para viver decentemente em casa dos pais, concluindo que esse montante varia entre os 593 e os 698 euros por mês. Agora, é o orçamento dos idosos que está em cima da mesa.

Segundo a definição do Statec, o orçamento mínimo representa o conjunto de despesas que um agregado deve ter para poder viver de forma decente na sociedade luxemburguesa.

Uber luxemburguês? Governo diz sim, OGBL diz não

O ministro da Mobilidade, François Bausch, continua a favor de um serviço semelhante ao da plataforma Uber no Luxemburgo. Mas a OGBl diz não. Em declarações à RTL, o ministro adiantou que “as autoridades luxemburguesas têm estado em contacto com a empresa norte-americana em várias ocasiões”.

No entanto, não houve acordo sobre questões como os tempos de viagem, segurança social ou tributação". Como resultado, o Governo está atualmente a estudar o desenvolvimento da sua própria plataforma com um conceito semelhante ao do gigante norte-americano: uma aplicação que facilitaria o contacto entre os clientes e os operadores de táxi.

Do lado dos sindicatos, a OGBL não vê a chegada de tal serviço ao mercado como sendo muito positiva, "mesmo antes da reforma da lei dos táxis estar concluída".

Em comunicado, a central sindical alerta que a introdução de tal sistema implicaria uma concorrência desleal, sublinhando que a Uber emprega os chamados condutores 'independentes', muitos dos quais não estão cobertos por um seguro e ganham menos do que o salário mínimo nos seus respetivos países.

Luxemburgo deverá receber até 2.500 doses da vacina contra a varíola dos macacos

Até ao final do mês, o Luxemburgo deverá receber cerca de 2.500 doses da vacina contra a varíola dos macacos. Na resposta a uma questão parlamentar, divulgada hoje, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, adianta que, do total de 110 mil doses encomendadas pela União Europeia (UE), “até 2.500 estão previstas para o Luxemburgo”.

Segundo a governante, “a entrega das vacinas na Europa deverá acontecer antes do fim do mês”, embora não haja ainda uma data concreta definida. Lenert esclarece também que, para atingir um nível básico de imunização, serão precisas duas doses da vacina.

Quanto ao medicamento tecovirimat, usado no tratamento da infeção, Paulette Lenert avança que a UE também está a preparar uma encomenda, não havendo ainda detalhes sobre quantidades ou data de entrega.

A ministra prevê, no entanto, que o Grão-Ducado receba até 100 tratamentos que serão reservados a pessoas consideradas de risco.

Recorde-se que o Luxemburgo regista, até agora, um caso de varíola dos macacos confirmado. O primeiro caso da doença foi detetado no passado dia 15 de junho. Na altura, as autoridades descreveram o estado de saúde do paciente como “excelente”. Segundo Paulette Lenert, todos os contactos da pessoa infetada foram identificados pela Direção da Saúde.

As pessoas com sintomas de uma infeção (erupções cutâneas, febre, dores de cabeça, dores musculares, dores de costas, inflamação dos gânglios linfáticos, calafrios e cansaço) devem consultar o Serviço Nacional de Doenças Infecciosas e evitar relações sexuais e qualquer tipo de atividade que implique um contacto próximo até que a infeção desapareça.



Luxemburgo. Trabalhou-se mais nos primeiros três meses do ano

Apesar do aumento de casos de covid-19, das quarentenas e isolamentos, trabalhou-se mais nos primeiros três meses do ano. As faltas ao trabalho foram compensadas, em parte, por horas de trabalho extraordinárias.

Segundo dados compilados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), na edição de junho do ‘Flash Conjoncture’, as horas trabalhadas em janeiro, fevereiro e março deste ano aumentaram 8% face ao mesmo período de 2021.

A falta de mão-de-obra foi compensada em parte por um elevado recurso a horas extraordinárias, recurso esse que cresceu 16% num ano.

Olhando para os diferentes setores, o da Horeca foi o que registou o maior aumento.

Em relação ao número de horas trabalhadas, esse crescimento foi de 118% no primeiro trimestre do ano, ao passo que as horas suplementares dispararam 207%. Uma situação que poderá perdurar, face à elevada taxa de vagas de emprego por preencher, salienta o gabinete de estatísticas.

Lago Haute-Sûre. Ponte flutuante encerrada após atos de vandalismo

A ponte flutuante do lago Haute-Sûre que liga Lultz-hausen e Lie-frange está encerrada ao público desde segunda-feira, informou o Parque Natural de Haute-Sûre em comunicado.

Esta passagem foi alvo de “atos de vandalismo durante o fim-de-semana” estando agora temporariamente fechada” para reparação, referem os responsáveis.

De relembrar que, devido à onda de calor, o lago Haute-Sûre esteve caótico e lotado de banhistas.

Com esta travessia flutuante encerrada, as caminhadas e passeios de bicicleta no local terão de ter um percurso alternativo, indica o comunicado salientando que “assim que a ponte for reparada” e pronta para reabrir, o público será informado.

Piscina de Vianden deverá continuar fechada até 2024

A piscina de Vianden devrá continuar fechada até 2024, depois de vários problemas de segurança que começaram em 2019.

Recorde-se que a Inspeção do Trabalho e Minas ordenou o seu encerramento devido à falta de um nadador-salvador com certificação e, pouco antes de fechar para o inverno, uma criança quase morreu afogada ali.

Atualmente, o problema não é o nadador-salvador, mas, sim a infraestrutura do espaço, que é antiga e está muito deteriorada.

A comuna quer dar uma nova vida à piscina, com a remodelação total do espaço, novos balneários, um novo escorrega e a criação de novas infraestruturas mais voltadas para o desporto.

Obras avaliadas em cerca de 15 milhões de euros, um valor que vai muito além do que o que Vianden pode pagar.

Segundo a RTL, estão atualmente a decorrer conversações entre a comuna e os vários ministérios para tentar assegurar os fundos necessários para as obras. À caça de pinheiros gigantes.

Autarquia do Luxemburgo já está a pensar no Natal

A autarquia da cidade do Luxemburgo já está a pensar no Natal. A comuna está à procura de pinheiros para decorar a cidade durante a quadra natalícia.

O Serviço de Parques da cidade fez um apelo a quem tiver pinheiros de grandes dimensões e que, por essa razão, tencione abatê-los. Mais concretamente, a comuna está interessada em árvores dos oito aos vinte metros e que sejam relativamente densas e simétricas.

Outro requisito é que o pinheiro não esteja rodeado por outras árvores. Se tem um pinheiro com estas caraterísticas e está interessado em cedê-lo à comuna da capital, deve entrar em contacto com o Serviço de Parques, enviando, se possível, uma fotografia do pinheiro o mais tardar até meados do mês de julho.

A autarquia encarrega-se do abate da árvore e do seu transporte a partir de meados de outubro.

O Serviço de Parques acrescenta ainda que os pinheiros recolhidos serão depois colocados em vários pontos da capital, tais como a place d’Armes, a place Emile Mousel ou ainda a place Joseph Thorn. O número de telefone é o 4796-3423 e o e-mail é o parcdemande@vdl.lu.

Número de mortos causados pelo sismo no Afeganistão sobe para 900

Já serão mais de 900 as vítimas mortais após o sismo de 5,9 na escala de Richter que afetou o leste do Afeganistão, de acordo com as agências de notícias internacionais.

A Reuters fala em 950 mortos e 600 feridos. Segundo os relatos das agências, o cenário catastrófico prevendo-se um aumento do número de mortes à medida que as equipas de salvamento tentam localizar mais pessoas nos escombros.

O sismo foi registado hoje a cerca de 46 quilómetros da cidade de Khost, perto da fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que também relatou um tremor secundário de 4,5 de magnitude.

Formalizada rede que vai ajudar emigrantes a investirem em Portugal

Em Portugal, cerca de 300 entidades vão formalizar esta quarta-feira a criação da Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora. Esta rede visa atrair investimento para Portugal e apoiar emigrantes portugueses ou lusodescendentes.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, disse à agência Lusa que esta medida vai ligar serviços de diferentes áreas da governação, entidades regionais, municípios ou até associações empresariais que têm e podem apoiar o investimento da diáspora.

A formalização deste mecanismo vai ser feita hoje, durante o 1° Fórum dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e ao Investimento da Diáspora, que decorre em Idanha-a-Nova.

O principal objetivo do Governo passa por atrair o investimento local dos cinco milhões de portugueses que residem no estrangeiro, afirmou Paulo Cafôfo.

Remessas de emigrantes atingem quase 300 milhões de euros em abril

As remessas dos emigrantes subiram 5,1% em abril, segundo o Banco de Portugal. De acordo com os dados, os portugueses a trabalhar no estrangeiro enviaram para Portugal, em abril, 294,5 milhões de euros, o que representa uma subida de 5,1% face aos 280 milhões de euros enviados em abril do ano passado.

Em sentido inverso, os estrangeiros a trabalhar em Portugal enviaram 43,9 milhões de euros em abril, o que equivale a uma subida de 9,9% face a abril do ano passado.

UE quer reduzir pesticidas em 50% até 2030 e proibir uso em espaços públicos

Até 2030, a Comissão Europeia quer reduzir em 50% do uso de pesticidas químicos no bloco e banir o uso destes em parques infantis e jardins públicos. A proposta foi apresentada hoje.

A redução do uso de pesticidas químicos e dos riscos que lhes estão associados terá metas nacionais vinculativas, consoante o ponto de partida de cada Estado-membro. e estipula que cada país terá as suas metas.

Fotojornalista ucraniano foi “executado a sangue-frio” por tropas russas, diz ONG

O fotojornalista ucraniano Maks Levin, cujo corpo sem vida foi encontrado em abril, a 20 quilómetros de Kiev, foi “executado a sangue-frio” por tropas russas, avançou a organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras.

Num relatório publicado hoje após uma investigação, a ONGconsidera provado que Levin e um amigo, o soldado Oleksiy Chernyshov foram executados por soldados russos a 13 de março numa floresta perto da cidade de Doshchun, provavelmente depois de interrogados e torturados.

Segundo o secretário-geral da organização, Christophe Deloire, “num contexto de guerra fortemente marcado pela propaganda e censura do Kremlin, Maks Levin e o seu amigo pagaram com a vida a sua luta por uma informação verdadeira”.

Arsenal oficializa contratação de Fábio Vieira ao FC Porto

O Arsenal confirmou ontem a contratação do futebolista português Fábio Vieira, que representava o FC Porto, com a equipa inglesa a revelar que o médio assinou um “contrato de longa duração”.

De recordar que o FC Porto já tinha revelado um princípio de acordo com o Arsenal para a transferência a título definitivo do médio, num negócio de “40 milhões de euros, sendo que destes, cinco milhões estão dependentes da concretização de objetivos desportivos".

Fábio Vieira vai juntar-se aos portugueses Cedric Soares e Nuno Tavares, e vai usar a camisola número 21.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.