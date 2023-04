A procissão ao santuário de Fátima, em Wiltz, está de regresso. Depois de cancelada durante três anos, devido às restrições ligadas à pandemia, os fiéis voltam a juntar-se novamente naquela que é considerada a maior festa religiosa do Grão-Ducado.

Procissão ao santuário de Fátima regressa a Wiltz

A 55ª edição vai decorrer nos dias 17 e 18 de maio, sendo o primeiro dia dedicado apenas ao rosário intercomunitário na igreja de Niederwiltz, a partir das 20h.

A programação será mais carregada na Quinta-Feira da Ascensão, feriado nacional do dia 18, que inicia com as confissões, pelas 9h, na igreja local. Às 10h30 regressa o rosário intercomunitário seguido da bênção aos peregrinos.

Às 14h começa o momento alto, com o rosário seguido da procissão em direção ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Wiltz, situado no alto da colina "op Bäessent". Às 15h30 terá lugar a missa na colina do santuário e uma hora depois haverá a procissão em direção à igreja de Niederwiltz e a cerimónia do adeus.

Contactado pela Rádio Latina, fonte da igreja católica garantiu que o nome do bispo português convidado este ano ainda não é conhecido.

À margem da festa religiosa, e como tem sido habitual, esperam-se ainda milhares de pessoas acampadas junto às estradas periféricas a Wiltz.

Henrique de Burgo

Foto de arquivo: LW