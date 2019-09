O ex-casal passou "um fim de semana em família" para celebrar os 12 anos do filho mais novo, em Londres.

Principe Louis e Tessy juntos pelo filho Noah

O príncipe Noah celebrou o seu 12º aniversário no passado sábado, dia 21 de setembro, razão pela qual os seus pais, apesar de separados se juntaram para um "fim de semana em família".

O príncipe Louis e Tessy de Nassau estiveram com os seus dois filhos, o aniversariante Noah e o irmão, o príncipe Gabriel, com 13 anos, em Londres, cidade onde a recentemente agraciada com o título líder do ano ficou com a casa que era do casal.

A fotografia dos quatro foi publicada pela ex-princesa Tessy na sua conta de instagram com a legenda “Os fins de semana em família são os melhores”.

Os quatro deram um passeio por Kensington Gardens de acordo com a localização do instagram relativa à imagem.



Apesar do divórcio Tessy e o filho do Grão-Duque Henri do Luxemburgo, mantém uma boa relação sobretudo por causa dos dois filhos.

Entre os comentários, há quem dê os parabéns ao príncipe Noah e quem se diga "feliz" por ver o casal "junto" com os filhos.

O processo de divórcio do casal começou em 2017, mas só ficou formalmente decidido em abril deste ano. O príncipe Louis e Tessy estiveram casados por 13 anos.

Já aquando da saída do divórcio Tessy disse numa entrevista à RTL que ela e o marido "continuavam próximos quando se tratava dos filhos. "Continuamos a ser uma equipa maravilhosa", declarou na altura.