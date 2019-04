O Fotnite é um dos jogos online mais famosos do momento. Tem 250 milhões de jogadores registados em todo o mundo, a maioria crianças e adolescentes e é motivo de grandes debates e alertas por parte de médicos e especialistas dado o seu carácter viciante.

Principe Harry diz que Fornite “vicia” e devia ser proibido

Os videojogos, como o Fortnite, e as redes sociais são tão viciantes como a “droga e o álcool”, alerta o filho da Princesa Diana. E a sua dependência em crianças pode gerar outros vícios na idade adulta, revelam especialistas.



Desta vez foi o Príncipe Harry que mostrou grande preocupação sobre este videojogo, durante um encontro sobre saúde mental, em Londres.

Para o filho mais novo de Diana, o Fortnite devia mesmo ser proibido.

“É um videojogo que foi feito para ser viciante. Ele vicia e faz-te ficar em frente ao computador durante o máximo de tempo possível”. E alertou: “É um jogo irresponsável. Que benefício há tê-lo em casa?

Muito pelo contrário, acrescentou, o príncipe, para quem os pais deviam estar melhor informados, ser mais ativos e agir antes que seja tarde demais. "Não se pode esperar que o estrago seja feito, que as crianças fiquem viciadas e as famílias destruídas”.

No encontro, foi ainda abordado o impacto das redes sociais, as quais o príncipe Harry, que acabou de inaugurar uma conta de Instagram mais a sua mulher Meghan Markle e está prestes a ser pais, também foi bastante crítico. “São mais viciantes do que o álcool e as drogas”, vincou.

Predisposição para outros vícios em adultos

De facto, estudos realizados através de imagiologia pela Universidade da Califórnia, nos EUA, mostraram que o vicio dos videojogos, no computador, ou telemóvel, tem um efeito semelhante no cérebro infantil ao do abuso de drogas e álcool.

Também nos jovens, as pesquisas mostraram que nos casos em que passam muitas horas a jogar videojogos e nas redes sociais, ocorrem alterações cerebrais de função e estrutura similares às dos alcoólicos e toxicodependentes.

Este estudo californiano liderado por Ofir Torel, professor de sistemas científicos de informação e decisão, revelou ainda que a dependência dos videojogos e redes socias em crianças e jovens altera o sistema de recompensa cerebral que pode aumentar o risco de futuras dependências.

Os resultados mostraram que entre os adolescentes de 13 a 15 anos que se encontram neste quadro, existe uma maior disponibilidade para usar e abusar de cerca quinze substâncias ilícitas, como cocaína e metanfetaminas.

Por isso, os especialistas passam cada vez mais a palavra e o alerta para sensibilizar pais e educadores. Para evitar que as crianças e jovens caiam na dependência destes jogos e das redes sociais.

