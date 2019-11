A filha mais velha do duque de York anunciou o noivado em setembro. Com o escândalo que se abateu sob a família real britânica, o maior dos últimos 20 anos, Beatrice terá de repensar os planos para o casamento.

Radio Latina 2 min.

Principe André estraga casamento da filha Beatrice

A filha mais velha do duque de York anunciou o noivado em setembro. Com o escândalo que se abateu sob a família real britânica, o maior dos últimos 20 anos, Beatrice terá de repensar os planos para o casamento.

O escândalo sexual em que o príncipe André se vê envolvido tem tido repercussões desastrosas nesta última semana, desde a entrevista que o duque de York concedeu ao programa 'BBC NewsNight', no passado sábado, 16.

Na conversa, André negou qualquer envolvimento com Virginia Roberts-Guiffre. A mulher acusa o príncipe de 59 anos de abuso sexual quando esta tinha apenas 17 anos. Virginia assegurou que foi forçada "em repetidas ocasiões" a ter relações sexuais com o duque de York, entre 1999 e 2002.

O duque assumiu ainda que não se arrependia da amizade com o predador sexual Jeffrey Epstein. A onda de indignação foi tal que o príncipe anunciou que não vai desempenhar mais as suas obrigações como filho da rainha Isabel II, retirando-se da vida pública.

No entanto, quem deverá sofrer os danos colaterais por causa do comportamento do duque de York são precisamente as duas filhas de André e Sarah Ferguson, as princesas Beatrice e Eugenie de York.

Casamento sem pompa e circunstância

Beatrice, 31 anos, a filha mais velha do príncipe André e de Sarah Ferguson vai casar com o empresário Edoardo Mapelli Mozzi, 36 anos. O anúncio foi feito em setembro, quando já se falava no envolvimento do pai no escândalo de abuso de menores que envolvido o milionário Jeffrey Epstein.

A jovem, nona na linha de sucessão ao trono britânico, e Edoardo namoram há 11 meses e o pedido terá acontecido na Itália. Mozzi é um multimilionário que fez fortuna com o negócio do imobiliário de luxo. O par conheceu-se em novembro de 2018.

Não foram ainda adiantados mais pormenores sobre a cerimónia, apenas que acontecerá no próximo ano. No entanto, à luz do últimos acontecimentos, a jovem terá de refazer os planos. Isto porque, com o pai sob acusações de abuso sexual de menores, o enlace deverá ser privado e, se possível, sem atrair muita atenção.

Ao contrário da irmã, Eugenie pôde desfrutar das regalias reais deste dia especial e entrou de braço dado com o pai, o príncipe André, numa cerimónia digna da família real, em outubro de 2019. O casamento com Jack Brooksbank teve centenas de convidados e foi transmitido pela televisão. Tal não deverá aconteceu com Beatrice.

Futuro real incerto

Até à data, as duas irmãs levaram a cabo actividades reais para a Coroa - pelas quais foram pagas pelos orçamentos do Estado - graças ao trabalho da equipa do duque de York.



Destituído das suas funções reais, o seu secretariado vai deixar de existir, bem como as instituições de caridade e negócios.

A statement by His Royal Highness The Duke of York KG. pic.twitter.com/solPHzEzzp — The Duke of York (@TheDukeOfYork) 20 de novembro de 2019

Este cenário pode significar que as herdeiras York terão de viver exclusivamente aos seus respectivos empregos. Eugenie é directora da galeria de arte Hauser & Wirth, enquanto Beatriz é vice-presidente da empresa de software Afiniti.

Quanto aos títulos, a menos que o pai deles desista do seu, as duas permanecerão princesas de York e terão um lugar seguro na linha de sucessão ao trono britânico, com em nono (Beatrice) e décimo (Eugenie).





Ana Patrícia Cardoso