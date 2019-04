A ex-mulher do príncipe Louis conta tudo, em entrevista à Sky News, o que sofreu por ter decidido casar-se com um membro da realeza e as pressões e discriminações que vive agora por se ter divorciado do filho dos Grão-Duques. Não só ela como a sua família.

Princesa Tessy revela que irmão deixou de lhe falar

Ainda hoje, muitas jovens sonham em casar-se com um príncipe e viver num palácio, como aconteceu com Kate Middleton, Sophia da Suécia, Letizia de Espanha, ou Tessy do Luxemburgo.

E é mesmo a Princesa Tessy, de 33 anos, que vem desfazer por completo esse sonho. Para a ex-militar, que aos 18 anos, se apaixonou pelo Príncipe Louis e acabou por entrar para a realeza, tonar-se princesa trouxe-lhe muito sofrimento. A ela e à sua família que, como revela numa entrevista à Sky News.

Aliás, o trauma é duplo: ela e a família sofreram com o casamento e agora estão a passar um mau bocado por causa do seu divórcio. Tessy Antony e o príncipe Louis estão oficialmente divorciados desde o início deste mês, após 13 anos de casamento. Com o longo e complicado divórcio, Tessy Antony irá perder o título de princesa.

“O meu irmão mais velho ainda hoje não me fala”, e já se passaram treze anos desde que esta ativista de direitos humanos se casou com o Príncipe Louis do Luxemburgo. “Ele não aguentou a situação”, da irmã passar a fazer parte da família real do Grão-Ducado, nem agora está a aguentar o divórcio, contou a Princesa no documentário “O Efeito Meghan”, emitido pela Sky News. Por isso, Tessy Antony diz-se solidária com Meghan Markle e conhece bem a pressão pela qual a mulher do príncipe Harry e a sua família estão a passar. Apesar da família de Meghan ser bem diferente da sua.

“A minha irmã sofreu, os meus pais sofreram” e o irmão mais novo “passou a ser vítima de ameaças no trabalho e ainda é”, explicou a ex-militar. “A minha família sofreu bastante”.

“Aconteceu quando me casei e quando me divorciei. Meu Deus foi igual”. Por isso, a ex-mulher do príncipe Louis já mostrou no Twitter o seu apoio a Meghan Markle, por compreender o que ela sente com as críticas negativas e mensagens desagradáveis que escrevem sobre ela.

“Não é simpático falar mal de uma pessoa através do anonimato na internet. Sejam simpáticos! É a nova regra! Ela [Meghan Markle] não merece isso”, escreveu Tessy num comentário no Twitter defendendo a mulher do príncipe Harry.

“Por que é que o fiz, por que é que fiquei do lado dela, como muita gente está? Os meus filhos lêem tudo isto e eu não quero que eles cresçam num ambiente assim. Esta não é a sociedade que quero para os meus filhos”, garantiu.

“Há pessoas que gostam de falar mal das pessoas”, frisou. Algumas até são conhecidas: “Uma pessoa que andou comigo na escola escreveu-me um email a pedir desculpa. ‘Escrevi isto sobre si, sei que não é verdade, mas preciso alimentar os meus filhos’”.

Mesmo divorciada do príncipe Louis, Tessy Antony não consegue regressar à vida comum que tinham antes de se tornar membro da realeza europeia.

Agora, é porque é uma princesa divorciada.

Ainda recentemente, a ativista veio denunciar nas redes sociais a pressão que está a viver por ter deixado a família real.

Conta Tessy Antony que após o divórcio, a organização de um evento importante lhe retirou o convite anteriormente feito, com medo da reação da Grã-Duquesa Maria Teresa do Luxemburgo, sua ex-sogra.

“A todas as mulheres fortes: vamos apoia-las, conhecê-las ser como elas. Ontem fui ‘desconvidada’ do Fórum Global de Mulheres, que decorrerá no México porque temem que a minha ex-sogra possa tomar alguma atitude”, desabafou Tessy Antony realçando que só partilhou a informação para alertar para a união das mulheres.

“O que nos diz isto sobre o empoderamento das mulheres no século XXI? No meu entender, as mulheres só poderão “crescer” se se apoiarem umas às outras de maneira sincera e não por egos e aparências”.

Divórcio complicado

O processo judicial do divórcio foi muito complicado, admitiu Tessy revelando que agora que terminou sente-se “aliviada”. “Foram os três anos mais difíceis da minha vida, em que aprendi muito sobre como as pessoas realmente são. Os meus filhos e eu esperamos com entusiasmo e alegria o nosso novo futuro. Louis e eu estamos muito unidos quando se trata dos nossos filhos. Continuamos a ser uma equipa maravilhosa”, declarou à Royal Central.

A partir de 1 de setembro Tessy deixará de ser princesa e passará a chamar Tessy Antony Nassau, pois manterá o nome da casa Nassau. Ela e os filhos vão continuar a viver em Londres, na mesma casa onde residia o casal. Também o Príncipe Louis vai continuar a morar na capital britânica.

Princesa de posições firmes e punho forte

A defesa dos direitos humanos é a maior batalha de Tessy Antony pelo que ninguém estranhou quando a princesa anunciou que iria aceitar o pedido do ator George Clooney e juntar-se ao boicote ao Sultão do Brunei e nunca mais ficar hospedada num dos seus hotéis. Isto porque no início de abril, este sultão aprovou uma lei que estabelece a pena de morte por apedrejamento ou por chicotadas para todos os muçulmanos que tiverem relações homossexuais ou cometerem adultério. Uma medida que tem gerado uma onde de indignação mundial.

A princesa sempre foi uma pessoa frontal e de reações fortes e rápidas. Assim o provou Tessy quando em 2004, como militar no Kosovo, partiu o nariz a um homem por tentar abusar dela. O agressor era um elemento da força de manutenção da paz da ONU, naquele país, onde ela estava destacada. Foi a própria princesa quem contou o episódio. O homem tentou entrar no quarto dela e atirá-la para a cama. Resultado: Ela agrediu-o no rosto e partiu-lhe o nariz. Mesmo sem contar a ninguém no dia seguinte todos já sabiam do sucedido. “Quando fui tomar o pequeno-almoço, toda a gente levantou-se a aplaudir-me". O caso aconteceu meses antes da jovem conhecer o príncipe.

Um amor em tempo de guerra

O casal foi protagonista de uma história de amor digna de um filme de Hollywood. O príncipe Louis, terceiro filho do Grão-Duque Henri e da Grande Duquesa Maria Teresa, conheceu Tessy, filha de uma família de classe média, quando ambos estava no exército, no Kosovo, em 2004.

Tessy, então com 18 anos, era a única mulher no contingente militar luxemburguês e chamou a atenção do príncipe, quando este ali foi visitar as tropas. Os dois apaixonaram-se e o noivado foi anunciado em setembro de 2005, quando o Grão-Duque anunciou que seria avô pela primeira vez. Louis e Tessy casaram-se em setembro de 2006, tinha ela 19 anos e ele 21. O primeiro filho do casal Gabriel, nasceu ainda antes de se casarem e hoje tem 13 anos, e o mais novo, Noah, tem 12 anos.

