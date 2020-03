A Corte Grã-Ducal prepara-se para acolher o novo herdeiro dentro de dois meses.

Princesa Stéphanie vai ter primeiro filho já em maio

Apesar da barriga proeminente já na reta final da gravidez, a Grã-Duquesa Stéphanie mantém-se empenhada em promover a arte do Luxemburgo, uma vez que é a Presidente do Conselho de Administração da Fondation Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean.



Foi nessa condição que visitou, juntamente com o marido, a exposição "D'après nature" do artista Jean-Marie Biwer no Museu Mudam do Luxemburgo.

No entanto, foi o estado de graça avançado da grã-duquesa que atraiu mais atenções.

O casal herdeiro parece estar radiante com a chegada do primeiro filho já esta Primavera. Não foram ainda adiantados detalhes sobre o nome da criança ou onde será o parto.