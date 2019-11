A função durará apenas dois dias, mas representa uma decisão na história monárquica do país.

Radio Latina 2 min.

Princesa Mary assume regência da Dinamarca

A função durará apenas dois dias, mas representa uma decisão na história monárquica do país.

A princesa Mary da Dinamarca prepara-se para assumir a regência do país, entre 6 e 8 de dezembro. Apesar de serem só dois dias, a mulher do príncipe Frederico assumirá, durante esse período, as mais altas responsabilidades do reino.

Conhecida já há algumas semanas, a decisão de atribuir regência à princesa é histórica, já que se trata da primeira vez, no país, que a função ficará a cargo de um elemento da família real sem laços de consanguinidade ao soberano e de uma pessoa de nacionalidade estrangeira.



Mary, 47 anos, é australiana, mas a rainha Margarida concedeu-lhe poderes para que pudesse atuar como regente, caso fosse necessário, refere o site 'El Confidential', que se dedica a notícias da realeza europeia.

Na ausência da rainha será o seu filho Frederico, o príncipe herdeiro, de 51 anos, a assumir a chefia do Estado. Em alternativa, podem também fazê-lo a princesa Benedicta - irmã da rainha - e o príncipe Joachim, irmão de Frederico, que se mudou para Paris.

O príncipe Frederico e a princesa Mary Site da Casa Real Dinamarquesa

Ao que tudo indica, a princesa Mary ocupará o cargo, em dezembro, devido à ausência do marido, que estará fora do país nas datas assinaladas. A rainha Margarida, que este ano completou 79 anos, vai estar em Londres, nessa altura, já que a 4 de dezembro acompanhará Isabel II, rainha de Inglaterra, no 60º. aniversário do programa de bolsas da Sociedade Anglo-Dinamarquesa.

Quase com 80 anos, Margarida da Dinamarca não parece dar sinais de pretender renunciar ao trono Instagram da Casa Real Dinamarquesa

Decisão aprovada pelos dinamarqueses



A decisão de Margarida em conceder poderes de regência à sua nora foi bem acolhida pelos dinamarqueses.

De acordo com o mesmo jornal, a princesa é o elemento da família real mais acarinhado pela população. É sobretudo admirada pela sua simplicidade e discrição, ainda que não esteja isenta de críticas.

O seu gosto pela moda de luxo e, mais recentemente, o facto de ter sido fotografada com os restantes membros da realeza junto a um veado morto, no âmbito das celebrações da Caçada Real, não parecem ser suficientes para pôr a sua popularidade em cheque.

Agenda ocupada



Antes e depois do período de regência, a princesa terá a agenda bastante preenchida.

Nos próximos dias, acompanhará o marido em visita oficial à Polónia. De 2 a 4 de dezembro visitará a Indonésia, integrada numa missão da ONU e no âmbito dos 70 anos de relações diplomáticas entre a Dinamarca e aquele país.

Os príncipes com os seus quatro filhos Site da Casa Real Dinamarquesa

Soube-se também, entretanto, que os quatro filhos de Mary e Frederico irão estudar para um colégio na Suíça, durante doze semanas - cerca de três meses-, e que a princesa os acompanhará.

AT