Princesa Marta Luísa da Noruega abdica do título, nos negócios, por amor

Marta Luísa namora com o Xamã Durek, um curandeiro, e faz digressões comerciais com ele.

A casa real da Noruega anunciou que a princesa Marta Luísa decidiu deixar de usar o título nas suas atividades comerciais. Esta namora com Derek Verrett, conhecido como Xamã Durek, um "guia espiritual e curandeiro talentoso". Na lista de clientes famosos, tem Gwyneth Paltrow, por exemplo. Os dois estão em digressão com o ciclo de palestras "A Princesa e o Xamã".

A filha de King Harald escreveu que "tem havido muitas discussões ultimamente sobre a minha utilização do título num contexto comercial. O fato de o ter usado no título da minha digressão foi um erro e peço desculpa. A crítica é algo que eu levei a sério e, em colaboração com minha família, decidimos que é melhor fazer algumas mudança. Portanto, chegamos à conclusão de que vou usar o título de princesa ao representar a casa real, mas a partir de agora não vou usá-lo em um contexto comercial. Ou seja, em todos os contextos comerciais serei apenas Marta Luísa".

Acrescentou ainda que "esta é uma boa solução, em que existe uma clara distinção entre as minhas atividades e o meu papel como representante da família real. Dessa forma, crio um espaço para maior liberdade nas minhas atividades comerciais".

Em maio passado, a princesa publicou no seu perfil do Instagram, uma fotografia de Durek a quem ela dedicou uma declaração de amor. "Quando encontras a tua alma gémea, sabes disso. E eu tive a sorte de conhecer o meu... Fez-me perceber que o amor incondicional existe neste planeta... Eu me sinto feliz e abençoada porque ele é meu namorado".

De acordo com a biografia do Xamã, este sofreu um problema de saúde aos 30 anos e foi decretado clinicamente morto. Foi aí que se dedicou a sério ao seu lado mais espiritual.

Inicialmente, Marta Luísa excluiu a hipótese de renunciar ao título porque "faço parte dessa família e sempre farei". No entanto, agora quer separar os dois mundos, para não entrarem em conflito.





