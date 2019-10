Veja as fotos da herdeira de Espanha que vai ter duas festas privadas. Nos dias 4 e 5 de novembro vai fazer um discurso a Barcelona.

Princesa Leonor celebra 14 anos e vai à Catalunha

A filha mais velha de Felipe e Letiza e herdeira ao trono espanhol celebra hoje 14 anos com duas festas privadas e nenhum evento oficial.

Ao contrário da coroa belga, por exemplo, a casa real espanhola, nunca celebrou oficialmente e abrindo as portas do Palácio da Zarzuela aos súbitos os aniversários de Leonor das Astúrias.

Aliás, durante muitos anos, os reis de Espanha foram criticados por “esconderem” demasiado as suas filhas do povo espanhol.

Mas agora que entra na adolescência a princesa Leonor já tem responsabilidades como futura rainha de Espanha.

O primeiro passo foi dado no dia 18 de outubro, com o seu primeiro discurso oficial durante a entrega dos Prémios Princesa das Astúrias, em Oviedo.

Um momento solene que marcou a abertura da sua agenda real.

Durante o dia de hoje e depois das aulas, a princesa irá celebrar o seu aniversário com os amigos mais chegados na sua casa, no Palácio da Zarzuela, entre eles os seus colegas do Colégio de Los Rosales, onde Leonor e a irmã Sofia, de 12 anos, estudam desde pequeninas.

Amanhã, dia feriado também em Espanha, por ser Dia de Todos os Santos, será a vez da princesa festejar com a família. Este ano, Leonor vai contar com a presença da sua prima Amanda, filha de Telma, irmã de Letizia, que se mudou recentemente de Barcelona para Madrid.

Viagem a Barcelona

Se cumprirem a agenda e apesar da convulsão na Catalunha, os reis de Espanha, Leonor e Sofia, irão estar em Barcelona nos próximos dias 4 e 5 de novembro, para a entrega dos Prémios de Girona, título que também pertence à princesa, tal como Astúrias. Este ano celebra-se a 10º edição de entrega destes galardões pelo que o evento tem um caracter especial.

Espera-se que na cerimónia a princesa Leonor também faça um discurso público, mas desta vez, em catalão.

No dia seguinte assistirá com a família a outros eventos naquela cidade.

Este mês de outubro fica marcado como o “mês de Leonor” como já apelidam a imprensa espanhola devido às várias aparições da primogénita dos monarcas.

Desde o Dia da Hispanidade, à entrega dos Prémios das Astúrias, onde se estreou nos discursos públicos, como o seu pai o fez, embora Felipe tivesse já 14 anos, na altura, ao passeio por Oviedo de Leonor e família, e hoje à celebração dos seus 14 anos. Embora Leonor não apareça em público, hoje fala-se na imprensa espanhola.









