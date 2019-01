A família real luxemburguesa saltou para as redes sociais. De acordo com a televisão luxemburguesa RTL, a princesa Alexandra parece ter perdido um dos seus cartões de crédito em Paris.

Princesa do Luxemburgo perde cartão de crédito, que foi parar ao... Twitter

A perda teve lugar na semana passada, mas graças às redes sociais poderá estar na iminência de o recuperar. Isto porque, no passado dia 12 de janeiro, o comentador desportivo francês Renaud Marquot utilizou a rede social Twitter para avisar Alexandra do Luxemburgo que tinha encontrado o seu cartão de crédito. No tweet público, Marquot compartilhou uma fotografia do cartão, embora com o número da conta tapado por um marcador.

Chère Alexandra de Nassau, Princesse du Luxembourg, je n'ai pas trouvé votre soulier de verre mais votre Carte Bancaire. Je ne la ferai pas essayer à toutes les dames de Paris. Je vous laisse me contacter pour la récupérer. @CourGrandDucale pic.twitter.com/JLD7EbCAxj — Renaud Marquot (@RenaudMarquot) January 11, 2019

No tweet pode ler-se: "Querida Alexandra de Nassau, princesa do Luxemburgo, não encontrei o seu sapatinho de cristal, mas encontrei o seu cartão de crédito. Prometo que não tentarei todas as mulheres de Paris". Por último, rematou pedindo à princesa que o contactasse para recuperar o cartão.

A infanta portuguesa que conquistou o Grão-Duque e governou o Luxemburgo Chamava-se Maria Ana de Bragança e foi regente do Luxemburgo entre 1908 e 1912. O casamento da filha de D. Miguel de Portugal com o futuro Grão-Duque Guillaume IV levou a coroa a mudar de religião e abriu caminho a uma linhagem de mulheres. O Museu Nacional de História e Arte do Luxemburgo recorda o casamento que uniu Portugal e o Grão-Ducado muito antes da chegada dos primeiros imigrantes portugueses, numa exposição com o apoio da Embaixada e da Casa Grã-Ducal.

Num ranking publicado no ano passado, a revista Business Insider coloca a família real luxemburguesa como a segunda mais rica entre a realeza europeia. A casa real é detentora de uma fortuna que ronda os 3,5 mil milhões de euros. A título de comparação a fortuna da rainha Isabel II de Inglaterra ronda os 440 milhões de euros.

O orçamento de 2017 concedeu ao grão-duque Henrique a quantia "saudável" de mais de 10 milhões de euros para cobrir os seus custos domésticos. Apenas o príncipe Hans Adam II do Liechtenstein é considerado o mais rico, com um património líquido de 4,4 mil milhões de euros.