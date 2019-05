Tessy do Luxemburgo já deu os parabéns à princesa e ao xamã norte-americano.

Princesa da Noruega anuncia namoro com xamã polémico

Tessy do Luxemburgo já deu os parabéns à princesa e ao xamã norte-americano.

Três anos após o divórcio que ditou o fim do conturbado casamento com Ari Behn, a Princesa Martha Louise da Noruega volta a estar no centro de uma nova polémica, ao anunciar o seu namoro com um xamã. As sessões espirituais que Martha vai realizar com o seu novo namorado, Durek Verrek estão também a gerar controvérsia.

O xamã, um norte-americano de 44 anos, afirma que consegue, inclusive, "curar o cancro" e "travar o envelhecimento" com as suas preces espirituais. E diz já ter tido "seguidoras" famosas como atriz Gwyneth Paltrow. Os seus alegados "poderes" têm sido muito criticados, ao ponto de Durek ter vindo a público 'aligeirar' a afirmação de que tinha curado um doente com cancro.

A notícia do namoro com o guia espiritual foi dada pela própria Martha Louise, filha dos reis Harald e Sonja na sua conta do Instagram. Na mensagem Martha Louise - mãe de Maud Angelica, 16 anos, Leah Isadora, de 12, e Emma Tallulah, de 11, fruto do seu casamento com Ari Behn – demonstra todo o seu amor ao xamã sem complexos.

"Quando encontras a tua alma gémea, sabes. E eu tenho a sorte de ter conhecido a minha. Dei-me conta de que o amor incondicional existe neste planeta. Sinto-me feliz por seres o meu namorado", escreve a princesa na longa mensagem que acompanha três fotografias do casal.

Ao mesmo tempo, deixa uma mensagem aos possíveis opositores desta união: "E aqueles que decidam criticar-me: segurem os cavalos. Não cabe a vós escolher ou julgar-me. Não escolhi o meu homem para satisfazer nenhum de vocês”.

No post, Martha Louise anuncia ainda que o casal irá realizar uma tournée chamada "A princesa e o Xamã", pela Noruega, com bilhetes a 70 euros.

E é por causa desta tournée que os noruegueses estão a criticar a princesa, considerando que se está a aproveitar do título real para fazer negócio e obter ganhos próprios.

"Felizmente a Noruega dá espaço até aos membros da Casa Real para amar quem eles querem. E essa liberdade de escolha inclui xamãs. Não é aqui que o problema reside. A parte comercial não religiosa do negócio que a princesa vai fazer com o xamã Durek é a causa e a razão de todas as críticas", escreveu o jornalista do diário norueguês Aftenposten.

Também o editor do jornal católico Dagen, daquele país, defende que a princesa "está a usar o título real para fins comerciais. Não existem outros membros da realeza no mundo que estejam a fazer o que a princesa Martha Louise está a fazer", afiança Vebjørn Selbekk numa entrevista à rádio NRK. Tessy do Luxemburgo já deu os parabéns à princesa e ao xamã.

Sessões espiritas em Igreja católica

Nas sessões de aconselhamento espiritual, o casal promete "uma viagem pelos mistérios da vida" bem como "ativar a divindade" através de exercícios de xamanismo. Segundo a Wikipédia, o termo refere-se a práticas etnomédicas, mágicas, religiosas (animista, primitiva), e filosóficas (metafísica), envolvendo cura, transe, transmutação e contacto entre corpos e espíritos de outros xamãs, de seres míticos, de animais, ou mesmo dos mortos.

Outro dos motivos da polémica é o uso de uma Igreja católica, em Stavanger, para realizar uma das sessões do casal. Os católicos queixam-se que tal sessão só é possível decorrer neste local porque "os responsáveis da igreja católica da Noruega não querem incomodar a família real", escreve o site Newsinenglish.

Até agora, o Palácio Real norueguês não fez até agora qualquer comentário sobre o novo namoro da princesa, de 47 anos, nem sobre as sessões que irão decorrer no final de maio, na Noruega.

Durek Verrett é filho de mãe sami (india-norueguesa) e de pai haitiano e vive com a princesa na Califórnia, EUA. Na sua biografia conta que sofreu um grave problema de saúde aos 30 anos, e que chegou mesmo a estar clinicamente morto.

E foi a partir daí que começou a sua carreira espiritual, convertendo-se num líder para centenas de pessoas, Diz que consegue "falar com espíritos" e "travar o envelhecimento chegando ao núcleo das células", conta o site Sputniknews.

Recentemente, após o anúncio de que tinha curado um paciente com cancro recebeu inúmeras críticas e muito ceticismo, pelo que decidiu moderar o discurso. Um dos comentários à notícia do namoro no Instagram da princesa norueguesa lembra mesmo esta polémica: "Ele afirma que consegue curar o cancro e já curou pessoas com deficiência. Afaste-se dele o mais possível. Um vídeo que prova tudo vai estar nos media em breve. Apesar dos esforços dele para a história não ser divulgada", escreve um internauta que assina Bungar.

Por outro lado, há quem tenha ficado contente com a união do casal. Entre amigos e fãs que parabenizaram está a princesa Tessy do Luxemburgo. "Estou muito feliz pelos dois. Cada um de vocês tem um lugar especial no meu coração e ao ler esta mensagem de amor torna tudo perfeito. Adoro-vos e mal posso esperar para vos ver de novo", escreve a ex-mulher do príncipe Louis nos comentários à mensagem do Instagram.