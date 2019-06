Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam casaram este sábado, 1 de junho, no Mónaco.

Princesa Charlotte homenageia a avó, Grace Kelly, no dia do seu casamento

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam casaram este sábado, 1 de junho, no Mónaco.

A filha de Carolina do Mónaco e Dimitri Rassam já partiram para uma breve lua de mel, mas as fotos e os vídeos do seu casamento real, muito discreto,no sábado passado continuam a surpreender os monegascos e os fãs da família Grimaldi. Um dos grandes motivos é a homenagem que Charlotte Casiraghi fez à sua avó, a princesa Grace Kelly do Mónaco.

Para a cerimónia civil no sábado de manhã, no Palácio Real do Mónaco, a princesa escolheu um vestido curto, em tons nude, brocado, com assinatura de Anthony Vaccarello para a Yves Saint Laurent. O tecido brocado foi o mesmo escolhido pela sua avó, a princesa Grace Kelly para a cerimónia do casamento civil com o avô, o príncipe RaInier III do Mónaco, em 1956.

O enlace de Charlotte com Dimitri, produtor de cinema francês, foi muito discreto, sem desfiles nem cortejos para os monegascos, tal como foram os dos seus dois irmãos. Também não houve convidados de outras casas reais ou chefes de Estado. Charlotte Casiraghi, de 32 anos, beneficiou dessa escolha, uma vez que ocupa o 11º lugar na linha de sucessão ao trono.

Para a festa do casamento que se realizou ao final da tarde, no Palácio La Vigie, do falecido criador Karl Lagerfeld, a filha de Carolina do Mónaco já escolheu um modelo mais próximo de um vestido de noiva tradicional. Um vestido branco acetinado, comprido e com volume.

O decote cai-cai cruzado, de casa Chanel, fazia lembrar um vestido que Grace Kelly usou no filme "Ladrão de Casaca", de 1955. Recorde-se que Grace Kelly era atriz de cinema antes de se tornar princesa. Também o penteado, um falso bob, era semelhante ao que Grace Kelly usou no mesmo filme.



Mas a homenagem mais evidente chegou através da jóia da família real que Charlotte usou com o vestido branco: uma gargantilha Cartier usada por Grace Kelly em algumas ocasiões. O principado do Mónaco já divulgou duas fotografias oficiais do enlace de Charlotte com Dimitri, e em cada uma a noiva surge com um dos dois vestidos usou no dia do enlace.

A festa no Palácio La Vigie, do estilista recentemente falecido Karl Lagerfeld, foi também uma homenagem ao próprio designer, amigo da princesa Carolina do Mónaco, a mãe da noiva. E, não foi por acaso que um dos vestidos de Charlotte era da Chanel.

O copo d' água incluiu um jantar luxuoso ao som de bandas musicais, com alguns convidados a postarem vídeos nas redes sociais.

Nos dos momentos engraçados da noite, o noivo, Dimitri Rassam, de 37 anos, e pai do segundo filho de Charlotte, Balthazar foi atirado para a piscina pelos amigos.

