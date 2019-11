Veja o video da princesa a festejar num bar do Mónaco a vitória da África do Sul no mundial de Raguebi, em vez de estar no estádio com Alberto.

Princesa Charlene recusou ir com Alberto ao Japão e foi divertir-se para um bar

Veja o video da princesa a festejar num bar do Mónaco a vitória da África do Sul no mundial de Raguebi, em vez de estar no estádio com Alberto.

Nos últimos tempos têm sido cada vez mais notadas as ausências da mulher do príncipe Alberto dos eventos oficiais. A imprensa internacional fala mesmo em mais uma crise grave entre o casal. E desta vez, o afastamento do casal é bastante notório.



Charlene simplesmente desapareceu da cena pública, desde o passado dia 11 de setembro.

Nesse dia, a princesa e o marido levaram os filhos gémeos Jacques e Gabriella à escola, para o seu primeiro dia de aulas. Depois disso, Charlene nunca mais foi vista, nem compareceu com Alberto a nenhum compromisso oficial.

A primeira fotografia da escola.

Nova polémica

Há seis dias, no dia 2, a ex-nadadora sul africana voltou a protagonizar uma nova polémica, como há muito já não acontecia.

O Príncipe Alberto viajou até ao Japão para assistir à entronização do imperador Naruhito e os gémeos também foram, embora não estivessem presentes nas cerimónias.

A fazer crer pelas publicações na sua conta oficial de instagram, Charlene também terá ido.

Só que Alberto foi sozinho às cerimónias de ‘coroação’ dos imperadores japoneses, em Tóquio, surpreendendo os monegascos e as outras casas reais. Charlene, se esteve no Japão, não foi.

Porém, na sua conta oficial de instagram publicou dias depois uma fotografia dos gémeos a assistir com o pai à semifinal do Mundial de Raguebi que decorreu no Japão, entre a África do Sul, país de Charlene e o País de Gales.

Gémeos foram com o pai ao Japão

África do Sul venceu para felicidade dos meninos que levavam bandeiras do país natal da mãe.

Noutro dia, os gémeos foram visitar uma colégio em Tóquio, onde brincaram com os alunos, como mais uma vez mostram as fotografias publicadas na conta oficial de instagram da princesa Charlene.

Alberto no jogo com príncipe Harry

Após a entronização, o príncipe Alberto continuou no país do Sol Nascente visitando instituições, e amigos.

E foi lá que assistiu no estádio e ao vivo à final do Mundial de Raguebi, em que a África do Sul, o país natal da sua mulher, disputou a taça com a Inglaterra.

Curiosamente, Alberto assistiu ao jogo na bancada real onde estava também o Príncipe Harry, que viajou até ao Japão para apoiar a sua equipa. Além dos príncipes Akishino e Kiko.

Do outro lado do Atlântico, no principado do Mónaco, a princesa Charlene também não quis perder o jogo.

Charlene descontraida num bar

Só que decidiu ir ver a partida com o seu irmão, Gareth Wittstock, para um bar, no Mónaco, o bar Slammers.

Vestida a rigor, com a camisola da seleção da África do Sul, num bar que manifestamente estava pela Inglaterra, pela decoração que ostentava, Charlene e o irmão divertiam-se como mostra o video colocado na conta do instagram do bar.

E estavam muito descontraídos. No vídeo vê-se um cliente em cima de uma mesa anunciando a presença da princesa no bar, apontando para ela. Há aplausos e Charlene envia beijos e cumprimenta alguns dos presentes. Descontraída e a sorrir.

Um comportamento bem distinto do que habitualmente tem nos compromissos oficiais, onde está sempre muito séria.



Só nos eventos privados, com os seus amigos, alguns dos quais noticiados e fotografados e que deram origem a vários escândalos se vê a princesa feliz e descontraída.

Por esta altura os monegascos interrogam-se: Dia 19 celebra-se a tradicional Festa Nacional do Mónaco. Charlene estará presente ao lado do marido nas comemorações?

Paula Santos Ferreira