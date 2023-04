A princesa é a única filha do casal grã-ducal. Alexandra nasceu em 1991. O futuro marido Nicolas Bagory é originário da Bretanha.

Princesa Alexandra casa-se este sábado

Este sábado (22 de abril) vai ser um dia festivo no Grão-Ducado. A princesa Alexandra casa-se no registo civil com o francês Nicolas Bagory.

O noivado da princesa, única filha do casal grão-ducal, foi anunciado no mês de novembro do ano passado, e o dia tão esperado está finalmente à porta. A cerimónia tem lugar no edifício da comuna da cidade do Luxemburgo, situado a alguns metros de distância do Palácio Grão-Ducal.

O público poderá dar as boas-vindas aos noivos e à restante família grã-ducal por volta das 15 horas, hora prevista para a chegada dos noivos à praça Guillaume II. Meia hora depois, às 15h30, começa a cerimónia do casamento civil

A cerimónia deverá durar cerca de meia hora. Às 16h00, a princesa Alexandra e Nicolas Bagory sairão do edifício da comuna como esposa e marido. Está previsto que também por essa altura cumprimentem o público na praça Guillaume II.

Para as 18 horas está marcada uma receção no Palácio Grão-Ducal que vai reunir as famílias dos dois, mas também representantes das autoridades nacionais e restantes convidados do casal.

A cerimónia religiosa será celebrada em Bormes-les-Mimosas, a comuna que alberga o Forte de Brégançon, e onde a família grã-ducal tem a sua residência de férias. A igreja de Saint-Trophyme é onde irá decorrer o casamento religioso.

A princesa é a única filha do casal grã-ducal. Alexandra nasceu em 1991. O futuro marido Nicolas Bagory é originário da Bretanha. Trabalha na criação de projetos sociais e culturais, depois de ter estudado ciências políticas e clássicas.

Restrições na circulação A cidade do Luxemburgo e a polícia grã-ducal decidiram limitar a circulação nas imediações da praça Guillaume II. Entre as 9:00 e as 23:00 será proibido circular e estacionar: - no final da rua Notre-Dame (perto do edifício da comuna da cidade do Luxemburgo) - na rua du Fossé - e numa parte da rua de l’Eau (entre a rua du Fossé e a rua Marché-aux-Herbes)

Artigo Susy Martins / Foto: CourGrandDucale