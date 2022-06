Segundo o Ministério da Saúde, a quarentena prevista para os infetados seria de 21 dias.

Atualidade em síntese 16 JUN 2022

Primeiro caso de varíola dos macacos no Luxemburgo

Segundo o Ministério da Saúde, a quarentena prevista para os infetados seria de 21 dias.

A varíola dos macacos chegou ao Luxemburgo. O Ministério da Saúde anunciou esta quinta-feira que o primeiro caso da doença foi detetado ontem, dia 15 de junho.

A pessoa em questão está a ser acompanhada pelo Serviço Nacional de Doenças Infecciosas, no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), em Strassen.

Numa curta nota enviada às redações, o ministério acrescenta que o seu estado de saúde é “excelente”. As autoridades adiantam também que a Inspeção Sanitária já iniciou um inquérito para determinar os contactos da pessoa infetada.

O ministério de Paulette Lenert aproveita para lembrar que as pessoas com sintomas de uma infeção (erupções cutâneas, febre, dores de cabeça, dores musculares, dores de costas, inchaço dos gânglios linfáticos, calafrios e cansaço) devem consultar o Serviço Nacional de Doenças Infecciosas e evitar relações sexuais e qualquer tipo de atividade que implique um contacto próximo até que a infeção desapareça.

Note-se que, antes do aparecimento do primeiro caso da doença no país, o Ministério da Saúde já tinha feito que a quarentena prevista para os infetados seria de 21 dias.

Período de isolamento deve baixar de 10 para 7 dias

O tempo de isolamento em caso de infeção covid-19 deverá baixar de 10 para sete dias no Luxemburgo. É o que consta num projeto de lei que acaba de receber o aval do Conselho de Ministros.

Atualmente o isolamento é de 10 dias, período que pode ser encurtado, caso a pessoa infetada teste negativo no quinto e no sexto dia de infeção.

Também há mudanças previstas para os hospitais e lares de idosos. O Sistema 3G, ou seja apresentação do certificado de vacinação, de recuperação ou de um teste negativo à covid-19, vai deixar de existir. Porém, mantém-se o uso obrigatório de máscara.

Nas prisões e centros de retenção, as medidas vão ser alteradas, nomeadamente no que diz respeito aos visitantes. O projeto de lei terá ainda de ir a votos no Parlamento. Caso seja aprovado, ficará em vigor até 31 de outubro.

32 graus. Luxemburgo sob alerta amarelo devido ao calor e concentração de ozono

O sul do Luxemburgo está esta quinta-feira sob alerta amarelo devido à previsão de calor intenso, com as temperaturas máximas a atingirem os 32 graus. O alerta amarelo vai vigorar entre as 14h e as 18h.

As temperaturas altas vão intensificar a formação de ozono, e poderão mesmo ser ultrapassados os níveis normais de concentração deste gás. Neste caso o alerta amarelo vigora entre as 12h e as 24h.

A elevada concentração de ozono pode ter um impacto negativo na saúde humana, sobretudo nos grupos considerados de risco: idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas. É aconselhado por isso limitar a atividade física intensa no exterior.

Para sexta-feira, o alerta amarelo vai vigorar em todo o país. Para sábado e domingo prevê-se ainda mais calor com as temperaturas a oscilarem entre os 34 e 36 graus.

E se as eleições legislativas fossem este domingo?

Se as eleições legislativas fossem este domingo, o atual Governo voltaria a alcançar a maioria. No total, os três partidos da coligação – DP, LSAP e Verdes – conquistam 32 assentos parlamentares nesta sondagem, o suficiente para chegarem à maioria, uma vez que o Parlamento é composto por 60 deputados.



Na última sondagem, divulgada há seis meses, o Executivo obtinha apenas 29 mandatos. É o que revela mais uma sondagem Politmonitor, realizada pelo instituto TNS/Ilres a pedido do Luxemburger Wort e da RTL.

Do lado da oposição, o Partido Cristão Social (CSV) elege 16 deputados, mais um do que na sondagem de novembro, mas menos cinco do que nas últimas eleições legislativas.

O Partido Pirata obtêm nesta sondagem seis mandatos, menos do que na última, mas mais quatro relativamente às eleições de 2018.

O partido conservador ADR é sem dúvida o grande perdedor nesta sondagem, uma vez que perde três assentos face à sondagem anterior, mantendo os quatro deputados atuais.

Estado gasta até 5.575 mil euros por ano e por criança numa Maison Relais

O acolhimento de uma criança nas chamadas Maison Relais (atividades de tempos livres) pode custar ao Estado até 5.575 euros por ano.

O ministro da Educação, Claude Meisch, explica numa resposta parlamentar ao partido Pirata que este valor médio inclui os custos com o pessoal e os custos operacionais, e corresponde às grandes comunas.

Já a média anual que o Estado gasta para garantir o acolhimento de uma criança numa comuna mais pequena vai até 4.455 mil euros.

Claude Meisch refere ainda que, de acordo com os dados de 2019, a média total dos gastos de uma Maison Relais de uma grande comuna chega aos 4,4 milhões de euros por ano. Nas pequenas comunas o valor é bastante inferior, com uma média de 900 mil euros anuais.

Economia luxemburguesa cresce 1,2% no primeiro trimestre de 2022

Apesar dos efeitos da guerra na Ucrânia, o Luxemburgo conseguiu crescer nos primeiros três meses deste ano.

No primeiro trimestre de 2022, o Produto Interno Bruto (PIB) luxemburguês cresceu 1,2%, em relação ao trimestre anterior, de acordo com relatório apresentado pelo Statec. Comparando com o trimestre homólogo do ano passado, o crescimento foi de 4%.

No primeiro trimestre de 2022, os setores que cresceram mais foram os "transportes comerciais, alojamento e serviços alimentares" e o setor da construção. Em sentido contrário, o setor financeiro e dos seguros, e o setor imobiliário foram dos que mais caíram.

Festa Nacional. Espaço aéreo parcialmente interdito a drones e aeronaves

O Ministério da Mobilidade interditou parte do espaço aéreo do Luxemburgo a drones e aeronaves esta quinta-feira, entre as 11h e as 14h.

Esta proibição é uma medida de segurança para a preparação dos voos dos aviões militares que vão sobrevoar a capital por ocasião da Festa Nacional. A interdição inclui a zona de controlo do aeroporto do Findel e o espaço aéreo “Norte”.

A proibição vai ser repetida no dia 22 de junho, a partir das 14h, e durante todo o dia 23 de junho, mas apenas no espaço aéreo da capital.

Os aviões vão sobrevoar o desfile militar marcado para as 11h30 do dia 23. O casal Grão-Ducal vai assistir à parada militar a partir da avenida da Liberdade.

Automóvel Clube fez mais de 47.000 intervenções em 2021

O Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL), que presta assistência automóvel aos sócios, foi chamado a intervir mais de 47.000 vezes em 2021.

A taxa de reparação no local ultrapassou os 88%, de acordo com o relatório anual do organismo.

O ACL totaliza neste momento mais de 194 mil sócios, registando um aumento de 2,4% face ao ano anterior. São números que, nas palavras do próprio organismo, lhe permitem “impor-se como o principal ator luxemburguês na área da mobilidade”.

Outra das conclusões do relatório diz respeito ao tipo de cartão de cliente dos sócios, que optam cada vez mais pelo chamado “cartão Europa”, em vez do “cartão Luxemburgo”, para poderem usufruir de assistência além-fronteiras.

Cargolux assina acordo que permite emitir menos duas toneladas de CO2e

A Cargolux assinou um acordo que vai permitir uma redução de pelo menos 2.200 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e).

O acordo foi assinado com um dos parceiros de longa data da transportadora aérea de mercadorias. Trata-se da empresa Balloré Logistics.

Na prática, o acordo estipula a utilização de 800.000 litros de combustível de aviação sustentável (SAF, na sigla em inglês), o que vai permitir à Bolloré Logistics reduzir a emissão de poluentes.

A Cargolux afirma, em comunicado, que vai continuar a investir em projetos que utilizem aquele tipo de combustível.

Luxemburgo recebeu 206 pedidos de asilo em maio

O Grão-Ducado recebeu 206 pedidos de proteção internacional no passado mês de maio. Um número que duplicou comparando com o mesmo período do ano passado.

Ainda de acordo com os números disponibilizados pela Direção de Imigração, foram atribuídos 40 estatutos de refugiado, oito estatutos de proteção subsidiária e oito recusas de proteção internacional.



Note-se ainda que 1.173 pessoas oriundas da Ucrânia pediram no mês de maio uma proteção temporária, enquanto que 157 pessoas retiraram o seu pedido.



No mês de maio, 1.124 ucranianos viram o seu pedido ser aceite pelas autoridades, enquanto que para 24 este foi recusado.



Bruxelas. Ministro François Bausch participa em reunião da NATO

O ministro da Defesa, François Bausch, participa esta quinta-feira na reunião dos ministros da Defesa da NATO, em Bruxelas.

Presidida pelo secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, a reunião ministerial vai servir para preparar a cimeira da NATO, que se realiza de 29 a 30 de junho, em Madrid.

Bausch e os homólogos da NATO vão debater temas como a defesa coletiva, o reforço da dissuasão, a partilha de encargos e o novo conceito estratégico da Aliança Atlântica.

Zelensky “grato” por “importante” nova ajuda militar dos EUA de 962 ME

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou esta quarta-feira a sua “gratidão” aos Estados Unidos pelo novo pacote de ajuda militar de cerca de 962 milhões de euros, “particularmente importante” para ajudar a resistir à invasão russa no Donbass.



O novo pacote de ajuda inclui artilharia, sistemas de defesa costeira e ‘rockets’, para apoiar os ucranianos "nas suas operações defensivas".

Além da ajuda militar, Biden anunciou que os Estados Unidos darão à Ucrânia mais 225 milhões de dólares (cerca de 220 milhões de euros) em assistência humanitária, nomeadamente para água potável, suprimentos médicos, comida e abrigos.

De acordo com dados do Pentágono, de 01 de junho, os EUA já alocaram cerca de 4,6 mil milhões de dólares (cerca de 4,4 mil milhões de euros) em assistência de segurança à Ucrânia, desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

Opositor russo Navalny foi transferido para prisão conhecida pelos maus-tratos

Alexei Navalny, destacado opositor do Governo russo, confirmou que foi transferido para outra prisão, mais longe da cidade de Moscovo do que a anterior e conhecida pelos maus tratos infligidos aos detidos, noticia a agência AFP.

A confirmação da transferência de estabelecimento prisional do ativista russo, de 46 anos, surge um dia depois de apoiantes seus terem alertado que este tinha desaparecido da prisão em que se encontrava a cumprir pena e que o seu paradeiro era desconhecido.

Alexei Navalny, o político que mais fez frente ao presidente russo Vladimir Putin, foi detido em janeiro de 2021 depois de retornar da Alemanha, onde estava a recuperar de um envenenamento induzido por um agente que, segundo o mesmo, foi planeado pelo Kremlin.

Navalny estava a cumprir pena na colónia penal de Pokrov, a 100 quilómetros de Moscovo, considerada já uma das mais “duras” da Rússia.

Procuradoria pede um ano e oito meses de pena suspensa para Blatter e Platini

O Ministério Público suiço pediu ontem uma pena suspensa de um ano e oito meses de prisão para o ex-presidente da FIFA Joseph Blatter e para o antigo presidente da UEFA Michel Platini, acusados de fraude.

O tribunal penal federal deverá proferir a sentença em 08 de julho, no culminar de um processo em que os antigos dirigentes poderiam ser, teoricamente e perante um quadro de fraude simples, sentenciados até cinco anos de prisão.



