Primeira canção póstuma de George Michael já pode ser ouvida

‘This Is How (We Want You To Get High)’ é o nome do tema que é lançado esta quarta-feira, 6 de novembro.

O primeiro tema póstumo de George Michael, falecido a 25 de dezembro de 2016, chama-se ‘This Is How (We Want You To Get High)’ e é lançado esta quarta-feira, 6 de novembro.

A canção, uma das últimas que o músico gravou, vai integrar a banda sonora do filme "Last Christmas", inspirado nas composições de George Michael.

"Esta faixa inédita, que foi gravada durante as últimas sessões de estúdio do George [Michael], é o primeiro material original [do cantor] a ser lançado em sete anos", refere um comunicado de imprensa citado pelo site britânico de música NME.

A mesma nota salienta que "as letras, escritas exclusivamente pelo George, revelam a forma como o artista aborda os problemas da sociedade através da sua marca característica, que mistura a auto-depreciação com um humor irónico".

A canção é acompanhada de um vídeo, já disponível em plataformas como o YouTube, que inclui passagens da letra e imagens de atuações do cantor.

Um filme de Natal cheio de êxitos de George Michael e dos Wham!

O filme "Last Christmas", que estreia nos cinemas, no início de dezembro, e onde se inclui esta faixa inédita, tem como título um dos clássicos do músico, na altura em que fazia parte dos Wham!.

Além daquela canção, da banda sonora também constarão outros êxitos da carreira de George Michael: três dos Wham!, entre os quais "Last Christmas" e "Everything She Wants", e 12 músicas do seu percurso a solo.

Comédia romântica com Emilia Clarke e Emma Thompson

As músicas de George Michael servem de fio condutor a mais uma comédia romântica de Natal.

Neste "Last Christmas", Emilia Clarke é a protagonista, uma jovem com um percurso de vida errático, afetada por uma doença e que arranja um trabalho temporário como "elfo", numa loja de artigos natalícios.

"Sinto muita falta do George Michael", diz Emma Thompson

A atriz Emma Thompson falou recentemente sobre a sua participação na escrita de "Last Christmas", que teve ainda chegou a ter a aprovação do cantor, falecido há três anos.

"Ele era a pessoa mais encantadora que se possa imaginar", afirma, recordando o momento em que se encontraram para falar do filme baseado, conduzido pelas suas canções.

Emma Thmpson lembra que o músico não só gostou de ver todos os temas no filme, como tinha preocupações sociais, abraçando diversas causas sociais, que perpassam, indiretamente, na história.

“Ele era apaixonado pela causa dos sem-abrigo e tinha uma grande consciência social. Fiquei muito entusiasmada quando começámos a escrever [este filme] e depois ele morreu daquela maneira tragicamente precoce, em 2016. Perdemo-lo e sinto muita falta dele."



O filme é dirigido por Paul Feig e conta com a participação de Emma Thompson, que co-escreveu o argumento.

Veja, em baixo, o trailer do filme, legendado em português.





Ana Tomás