Primárias americanas. No campo das celebridades Bernie Sanders vai à frente

Candidato firma-se na corrida contra Joe Biden, considerado o favorito a vencer as primárias democratas. Mas entre as celebridades é Sanders quem surge destacado.

Não é de agora que Bernie Sanders parece ser o favorito entre os candidatos democratas de grande parte da classe musical e artística dos Estados Unidos da América.

Já em 2016, quando defrontou Hillary Clinton nas primárias do Partido Democrata, e a favor de quem acabaria depois por desistir, o político reuniu apoios de figuras de renome da música e do cinema, ao mesmo tempo que cativou boa parte do eleitorado jovem.

Entre as celebridades que já nessa altura apoiavam o candidato e voltam a apoiar em 2020 destacam-se, nos repetentes, os atores Susan Sarandon, Danny DeVitto, Dick Van Dyke, Mark Rufallo, John Cusack, Shailene Woodley e Danny Glover, o realizador Michael Moore ou a modelo Emily Ratjakowski.

Entre os músicos, a lista de repetentes nos apoios também é grande e inclui nomes como Cardi B, Miley Cyrus, Cat Power, os músicos Neil Young, Vampire Weekend, The Strokes.

Este ano juntaram-se outros como Ariana Grande, que desde o início tem sido uma espécie de mandatária informal do senador democrata.

Foto: DR





Bon Iver, Lizzo, Kim Gordon (Sonic Youth), Brandi Carlile, Cynthia Nixon, Hailie Bieber, Jack Johnson, Pulic Enemy e Jack White são outros dos músicos que se vão juntando ao grupo de apoiantes do candidato, muitos dos quais têm atuado em comícios de angariação de fundos para Bernie Sanders.





Sanders é o candidato, da ala progressista democrata, mais bem colocado no partido para disputar a vitória nas primárias. Quem as vencer será o adversário de Donald Trump às eleições presidenciais americanas, marcadas para o final deste ano. Mas para chegar lá, o senador de Vermont, terá de superar a concorrência no próprio partido, sobretudo a de Joe Biden, que nesta 'super terça-feira' ganhou terreno na corrida interna, ao vencer oito estados.

Biden tem também alguns apoios reconhecidos de peso entre a classe artística e é, provável que venha a somar mais a medida que as primárias se forem aproximando do fim.

Cher, Tom Hanks, Alec Baldwin e o autor de 'A Guerra dos Tronos', George R.R. Martin, têm constado entre as figuras mais referidas.









