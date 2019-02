Emprego

Presto Intérim S.a. está a recrutar em várias áreas

Presto Intérim Sa, filial do grupo Triangle, um grupo com mais de 110 agências em França e no resto da Europa, recruta, para missões de longa duração: pedreiros, operários de cofragens, armadores de ferro, maquinistas, gruistas e serventes. Mais informações através do telefone 26 54 74.