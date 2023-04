José Maria Neves e a mulher vão ser recebidos pelo casal grão-ducal.

Presidente de Cabo Verde vem ao Luxemburgo e anuncia condecoração a Xavier Bettel

O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, efetua uma visita de Estado ao Luxemburgo, entre os dias 23 e 25 de maio. O anúncio foi feito em comunicado, esta segunda-feira, pela 'Maison du Grand-Duc'.

Numa curta nota, lê-se que esta visita é um convite do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa, com o Presidente cabo-verdiano a ser acompanhado pela mulher, Débora Katisa Carvalho.

Antes deste anúncio, a Presidência da República de Cabo Verde publicou em decreto, na semana passada, que vai condecorar o primeiro-ministro, Xavier Bettel, com a Ordem Amílcar Cabral.

Trata-se da mais alta condecoração do arquipélago e é justificada no decreto presidencial pelo "empenho pessoal de Xavier Bettel" no aprofundamento da cooperação que o Luxemburgo tem com Cabo Verde e pelo apoio dado na aproximação do país africano à União Europeia.

Sem referência ainda à data e local da condecoração, o anúncio é feito a um mês da visita de José Maria Neves ao Luxemburgo e na altura em que os dois países celebram 30 anos do acordo bilateral de cooperação e desenvolvimento, assinado em 1993.

Os projetos financiados pelo Luxemburgo cobrem a totalidade de Cabo Verde, com destaque para setores como economia e finanças, turismo, energia renovável, água e saneamento ou ainda formação profissional.

Ainda segundo a Presidência da República de Cabo Verde, esta distinção visa reconhecer também a amizade especial entre o povo luxemburguês e o povo cabo-verdiano.

