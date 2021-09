O antigo primeiro-ministro tem encontro marcado com a comunidade cabo-verdiana na quinta-feira, na sede da associação Amizade Cabo-verdiana.

Presidenciais

Candidato às eleições cabo-verdianas Carlos Veiga em campanha no Luxemburgo

O antigo primeiro-ministro tem encontro marcado com a comunidade cabo-verdiana na quinta-feira, na sede da associação Amizade Cabo-verdiana.

O candidato às eleições presidenciais em Cabo Verde Carlos Veiga vai estar no Luxemburgo na quinta-feira, 9 de setembro, em campanha para o sufrágio de outubro.

As presidenciais cabo-verdianas decorrem no próximo dia 17 de outubro. Sete candidatos vão a votos, incluindo dois antigos primeiros-ministros, José Maria Neves e Carlos Veiga, e o veterano Joaquim Monteiro. Carlos Veiga é apoiado pelos partidos MpD (Governo) e UCID (oposição).

Segundo informações recolhidas pela Rádio Latina junto do mandatário do candidato no Luxemburgo, Nelson Mascarenhas, a visita vai ser de apenas um dia. O destaque vai ser o encontro com a comunidade, marcado para as 18h de quinta-feira, na sede da associação Amizade Cabo-verdiana (rue Michel Welter, n° 19), na capital.

Ao longo do dia, Carlos Veiga tem ainda agendado uma visita de cortesia à burgomestre de Larochette, Nathalie Silva (de origem cabo-verdiana), seguida de um almoço com a autarca.

Carlos Veiga foi primeiro-ministro do arquipélago de 1991 a 2000 e esta é a terceira candidatura à presidência, depois de ter perdido para o candidato do PAICV, Pedro Pires, em 2001 e 2006.

O atual Presidente, Jorge Carlos Fonseca, cumpre agora segundo e último mandato como Presidente da República e não poderá recandidatar-se. No total, o Tribunal Constitucional de Cabo Verde deu o aval a sete candidaturas: José Maria Pereira Neves, Carlos Alberto Wahnon de Carvalho Veiga, Fernando Rocha Delgado, Gilson João dos Santos Alves, Hélio de Jesus Pina Sanches, Joaquim Jaime Monteiro e Casimiro Jesus Lopes de Pina.



