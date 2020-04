A famosa banda sueca voltou a reunir-se como nos velhos tempos para gravar dois temas que são "muito Abba", confirma Björn Ulvaeus, um dos elementos da banda.

Preparem-se. Os Abba vão lançar duas novas músicas este ano

Há duas novas músicas dos Abba e elas vão ser lançadas este ano. Quem o confirma é Björn Ulvaeus, um dos quatro elementos da famosa banda sueca em declarações ao Tageblatt.

Os Abba já tinham anunciado no ano passado terem composto dois novos temas "I Still Have Faith In You" e "Don't Shut Me Down", 37 anos depois de se terem separado, e que os iriam dar a conhecer aos seus fãs de todo o mundo. Só que até agora os temas ainda estão na gaveta do quarteto sueco.

Mas, “defitivamente” devem ser dadas a conhecer este ano, afirmou Björn Ulvaeus, que acaba de completar 75 anos. Este músico confirmou que os quatro se reuniram de novo para as gravações.

As novas músicas “são muito Abba”, como conta Ulvaeus ao jornal luxemburguês. “Sim (risos), as músicas são muito parecidas com as dos Abba, nós somos os Abba. Uma das duas músicas não é tanto de discoteca, é composta em 8/8. Mas reconhecerá os dois temas como músicas verdadeiras dos Abba”, declarou o músico não querendo “falar mais sobre os novos temas. “Agora só é preciso esperar que eles sejam lançados”, disse para aumentar as expetativas.

Este sueco confessou também a alegria que a banda teve de se juntar de novo para trabalhar nos novos temas. Björn Ulvaeus conta que embora ele e Benny Andersson se falem quase todos os dias, não tem muito contacto com os elementos femininos da banda, com a ruiva Anni-Frid Lyngstad e loura Agnetha Fältskog.

"Foi fantástico voltarmos a tocar juntos"

“Foi totalmente fantástico podermos tocar juntos novamente. E tocámos como se nunca tivéssemos parado”, disse. Afinal, como justifica, “após tantos anos juntos e com tantas experiências passadas, existe uma ligação muito forte entre nós, e ela mantém-se igual. Sentimos isso quando voltámos agora a gravar. Há algo muito especial entre nós”.

Depois destas duas músicas outras novas virão? “Nunca se sabe”, disse Björn Ulvaeus. Ao longo dos anos, a banda tem recusado várias propostas de se juntarem para realizar uma nova digressão, sobretudo depois do sucesso do filme ‘Mamma Mia!’. Este musical protagonizado por Meryl Streep é inteiramente dedicado às músicas dos Abba, que voltaram assim em força.

Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad e Agnetha Fältskog, os Abba já venderam mais de 400 milhões de discos. E as suas músicas continuam a ser tocadas e conhecidas mundialmente. Os Abba formaram-se em 1972 e em 1974 tornaram-se famosos não só na Suécia, como na Europa após vencerem o Festival da Eurovisão com o tema “Waterloo”.

