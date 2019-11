Em noite de troféus, o craque português levou a taça da passadeira vermelha mas, na música, foram muitos a levar prémios para casa.

Radio Latina 1 2 min.

Prémios MTV: Ronaldo e Georgina arrasam em noite com vários vencedores

Em noite de troféus, o craque português levou a taça da passadeira vermelha mas, na música, foram muitos a levar prémios para casa.

Ariana Grande era a grande favorita aos MTV European Music Awards (EMAs) deste ano, com sete nomeações. Mas da cerimónia deste domingo, 3 de novembro, em Sevilha a cantora americana acabou por não levar nenhum dos troféus para os quais estava indicada e os restantes acabaram por ser distribuídos sem triunfos esmagadores.

Billie Eilish, que tinha seis nomeações, venceu nas categorias de “Melhor Canção” e “Artista Revelação”, enquanto Halsey levou para casa os troféus de “Melhor Look” e “Melhor Artista Pop”.

Taylor Swift conquistou os prémios de "Melhor Artista dos Estados Unidos" e "Melhor Vídeo" com "Me!".

Dentro das categorias mais importantes, destacam-se ainda as vitórias do cantor luso-canadiano Shawn Mendes, que conquistou o galardão para "Melhor Artista", dos Green Day como "Melhor Banda Rock" e Nicky Minaj, como "Melhor Artista de Hip Hop".

Na categoria de "Melhor Canção do Ano", ganhou Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, por Old Town Road (remix). A colaboração de Rosalía & J Balvin - Con Altura ft. El Guincho foi a vencedora na respetiva categoria e o concerto dos Muse na cidade de Bilbao, Espanha, em 2018, foi considerado o melhor do ano.

Liam Gallagher, dos Oasis, ganhou o prémio "Ícone Rock".No que respeita aos vencedores de cada país, Fernando Daniel, que já tinha sido anunciado como o vencedor português da categoria, foi receber o prémio a Sevilha. Pelo Brasil, ganhou Pablo Vittar.

Georgina e Ronaldo reis da passadeira vermelha

WireImage

Mas nem só de prémios se fez a festa da MTV. A noite começou cedo, na passadeira vermelha com várias figuras ilustres mundiais a marcar presença e, em alguns casos, a roubarem as atenções aos nomeados. Foi o que aconteceu com Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.

Depois do anúncio de que a modelo e namorada do craque português iria marcar presença na cerimónia dos MTV EMAs, especulou-se sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo poder acompanhá-la a Sevilha.

Para surpresa e delírio dos fãs, que o receberam com grande entusiasmo, o jogador acabou mesmo de desfilar na Red Carpet, exibindo um original fato vermelho, posando ao lado de Georgina, que usou um vestido azul comprido e justo.

O jogador da Juventus ainda teve tempo para felicitar Fernando Daniel e tirar uma selfie com o vencedor do Best Portuguese Act."É um prazer enorme poder receber os parabéns vindo de uma pessoa, que assim como eu, lutou a pulso para estar onde está.

A grande diferença é que estou apenas a começar, ao contrário do Cristiano que já conquistou tudo e todos, mas a minha vontade de triunfar é muita e estes momentos só me fazem ver que estou no caminho certo. Obrigado @cristiano", escreveu o cantor na sua página de Instagram.

Prémio a ativistas

Pela primeira vez na história dos EMAs, a MTV atribuiu o "EMA Generation Change Award", um prémio criado para reconhecer o "trabalho desenvolvido por ativistas e jovens líderes que estão a marcar a diferença no mundo através da música, 'storytelling' e inovação", refere o canal.Os distinguidos foram Xiuhtezcatl "X" Martinez, Sonita Alizadeh, Mohamed Al Jounde, Hauwa Ojeifo e Ellen Jones.



Ana Tomás