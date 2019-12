O diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, foi esta sexta-feira, 13, anunciado como o vencedor do Prémio Pessoa 2019.

Prémio Pessoa. Ator e encenador Tiago Rodrigues vence edição 2019

O diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, foi esta sexta-feira, 13, anunciado como o vencedor do Prémio Pessoa 2019.

O Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros, é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos, e visa "representar uma nova atitude, um novo gesto, no reconhecimento contemporâneo das intervenções culturais e científicas produzidas por portugueses".

O júri deste ano foi composto por Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Maria de Sousa, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques, com Francisco Pinto Balsemão a presidir e Emílio Rui Vilar enquanto vice-presidente.

O júri notou a capacidade que o Teatro Nacional "tem vindo a desempenhar na articulação com projetos teatrais independentes e com a circulação de produções em todo o país", desde que Tiago Rodrigues assumiu o cargo de diretor artístico da instituição.

"É hoje presença regular nos principais palcos europeus”, notou ainda Balsemão, acrescentando: "Foi recentemente convidado a encenar para a Royal Shakespeare Company, tendo escolhido para o efeito a sua peça Blindness and Seeing, baseada nos romances Ensaio Sobre a Cegueira e Ensaio Sobre a Lucidez de José Saramago", referiu.



Lusa