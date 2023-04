O preço das viagens de avião aumentou no ano passado mais de 19%.

Preços. Estes são os produtos que estão mais caros e os que estão mais baratos

Apesar do aumento generalizado dos preços, uma análise feita pelo Ministério da Proteção dos Consumidores conclui que não houve “aumentos excessivos em 2022”. Algo que se deve, em parte, à iniciativa ‘Fair Price’, uma espécie de declaração assinada por várias entidades comprometendo-se a não proceder a aumentos exagerados.

De acordo com dados divulgado pela RTL 5 Minutes, a liderar o ‘top 3’ das maiores subidas está o preço das viagens de avião, que no ano passado dispararam 19,2%, algo que se deve ainda ao fim das restrições relacionadas com a covid-19. Depois surgem os preços dos bens para lazer ao ar livre (autocaravanas, etc.), que evoluíram 16%, e dos óleos e gorduras, que ficaram 13,7% mais caros.

Mas nem tudo ficou mais caro. Também houve preços a baixar em 2022, embora as reduções sejam muito menos pronunciadas do que os aumentos. A descida mais significativa verifica-se ao nível das câmaras de vídeo, cujo preço caiu 4,8%. Seguem-se depois as cantinas, com uma diminuição de 3,4%, e os aparelhos de estética, que baixaram 1,3%.

Há cada vez mais trabalhadores a recorrer às cantinas sociais da Stëmm vun der Stross, associação que presta apoio sobretudo a pessoas sem-abrigo.

Das limpezas à restauração. Trabalhadores sem dinheiro para comer A imagem da pobreza no Luxemburgo mudou. Alerta da diretora da Stëmm vun der Strooss.

Ouvida pela Rádio Latina, Alexandra Oxacelay, diretora da associação, diz que “a imagem da pobreza mudou” no Luxemburgo. Já não são apenas pessoas sem domicílio que batem à porta da associação para comer. Agora há também pessoas com emprego. A responsável cita casos de trabalhadores do setor das limpezas, da restauração e trabalhadores temporários.

A taxa de risco de pobreza dos trabalhadores com contrato sem termo é de 12% no Grão-Ducado. Uma taxa muito superior à média europeia de 5,3%.

Nicolas Schmit: "Pensar que uma pessoa de 48 ou 52 anos não vale a pena reciclar é um grande erro"

O Luxemburgo tem de fazer mais pela valorização do emprego para as mulheres e para os trabalhadores "menos jovens". "Pensar que uma pessoa de 48 anos ou 52 não vale a pena reciclar é um grande erro”. Palavras do luxemburguês Nicolas Schmit, comissário europeu do emprego e assuntos sociais, que esteve ontem no Grão-Ducado.

Para Schmit, é necessário que as pessoas percebam, sobretudo as que procuram trabalho, que a requalificação é um bem. Não é uma punição, é um bem".

O comissário defendeu que é fundamental "dar às pessoas segurança enquanto passam pela requalificação, frisando que parte dos 93 milhões de euros em subsídios que o Luxemburgo vai receber ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência até 2026 deve ser investida nesta área.

Refugiados de guerra ajudam aumentar população luxemburguesa para 660 mil

O Luxemburgo continua a aumentar a sua população. De acordo com os novos dados, divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), a 1 janeiro de 2023 havia 660.809 pessoas a residir no país.

Trata-se de um aumento de 2,4% em comparação com início de 2022, similar aos níveis registados em 2010 e acima do aumento médio de 1,5% durante a pandemia. O fluxo de imigrantes é responsável por 92% deste aumento.

Segundo os números do Statec, no ano passado houve mais 31.433 pessoas que vieram morar para o Luxemburgo, com destaque para a chegada de 4.268 imigrantes que fugiram da guerra na Ucrânia.

Mas ao mesmo tempo, 17.227 cidadãos deixaram o país. Quanto ao saldo natural, houve 6.495 nascimentos e 4.449 mortes.

Eleições comunais. Reclamações sobre recenseamento podem ser apresentadas até 25 de abril



As pessoas que tentaram inscrever-se nos cadernos eleitorais para votar nas eleições comunais de 11 de junho e não foram incluídas nas listas, poderão apresentar uma reclamação entre esta terça-feira e o dia 25 de abril.

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

O prazo para as inscrições terminou ontem, nas comunas e no site myguichet.lu. Já a partir de hoje, as listas eleitorais elaboradas provisoriamente pelos colégios de burgomestres e vereadores passam à fase de inspeção pública.

O público poderá consultar os cartazes com as listas afixadas, a partir de hoje, nos locais habituais de cada autarquia. Leia aqui o artigo na íntegra.

Depois do recenseamento, o voto

Terminou o prazo para o recenseamento com vista às eleições comunais de junho, mas a campanha ‘Eu posso votar’ é para continuar. Agora, será focada no voto no dia 11 de junho.

Depois do recenseamento, o voto Os números definitivos sobre a taxa de estrangeiros inscritos serão divulgados na quarta-feira.

Em declarações à Rádio Latina, o Ministério da Família garantiu que vai “continuar a sua campanha de sensibilização, colocando agora a tónica em explicações detalhadas sobre as modalidades de voto, para que os novos eleitores que desconhecem o nosso sistema de voto não cometam erros técnicos ao preencher o boletim no dia das eleições”.

Incidente com avião da Luxair obrigou a escala em Hamburgo

Um avião da Luxair teve de fazer uma escala não planeada em Hamburgo, na segunda-feira, depois de ter colidido com um pássaro. O avião tinha descolado de Oslo e dirigia-se para o Luxemburgo.

Vídeo. Avião da Cargolux raspa na pista de aterragem do Findel Um vídeo mostra o momento em que o piloto da Cargolux tenta fazer uma aterragem no aeroporto internacional do Luxemburgo, da qual acaba por desistir após o avião 'entrar' de raspão na pista de aterragem.

Segundo o jornal Tageblatt, que teve acesso a uma fotografia do aparelho, a janela do cockpit ficou danificada. Ainda segundo o diário, os passageiros receberam ordem para apertar o cinto devido à turbulência. Vinte minutos depois, receberam a informação que o avião tinha de fazer o desvio por causa de problemas técnicos.

O avião da companhia aérea luxemburguesa aterrou no aeroporto de Hamburgo, sem qualquer problema, e os passageiros do voo LG5554 puderam sair da aeronave. Leia aqui o artigo na íntegra.

Coca-Cola fora das máquinas de venda nas escolas luxemburguesas

A Coca-Cola vai remover todas as suas máquinas de venda automática de refrigerantes e snacks das escolas secundárias do Luxemburgo e da Bélgica até ao final deste ano.

A decisão foi comunicada pela divisão belga da marca e divulgada no Twitter pelo deputado ecologista da Valónia, Jean-Philippe Lorent.

Os distribuidores da Coca-Cola ainda estão presentes atualmente em 15 escolas no Luxemburgo.

A decisão da marca está alinhada com a estratégia do Governo luxemburguês para promover a alimentação saudável entre os mais novos, nomeadamente através da redução do consumo de bebidas açucaradas.

Reformas. OGBL apoia grevistas franceses

Dez mil euros. Este é o montante que a central sindical OGBL decidiu doar ao sindicato homólogo francês CGT. Uma forma de apoiar os trabalhadores grevistas em França, que protestam contra a lei das reformas. Uma informação avançada pelo jornal Le Républicain Lorrain.

A OGBL justifica esta doação com o facto de milhares de trabalhadores transfronteiriços franceses serem membros do sindicato. Citada pelo jornal francês, Michelle Cloos, da OGBL, diz que é um dever defender estes trabalhadores no Luxemburgo, mas também no local de residência.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, promulgou no sábado as alterações à lei que passam a idade de reforma dos 62 para os 64 anos, após o Conselho Constitucional ter validado a maior parte do texto.

Emmanuel Macron diz ter ouvido os franceses



O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou ontem "não ser surdo" à contestação da reforma do sistema de pensões, que insiste ser "necessária", e anunciou novas medidas para melhorar a situação laboral no país, incluindo salários.

O líder francês respondeu assim aos protestos que têm vindo a paralisar a França nos últimos meses devido à conturbada aprovação da reforma do sistema de pensões.

Sem recuar nesta reforma, Macron propôs aos franceses 100 dias de trégua social, insistindo desde logo em melhorias no mundo do trabalho.

Vizela empata com Boavista no fecho da 28.ª jornada

O Vizela empatou ontem 1-1 na receção ao Boavista, no jogo de encerramento da vigésima-oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os dois golos da partida a serem apontados na segunda parte.

Com este resultado, o Vizela, que vinha de três triunfos seguidos, está em oitavo, com 39 pontos, os mesmos de Famalicão e Casa Pia e a dois do Vitória de Guimarães (sexto), enquanto o Boavista é décimo-segundo, com 34.



