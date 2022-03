Uma situação que não deverá melhorar nos próximos meses.

Atualidade em síntese 08 MAR 2022

Preços dos produtos petrolíferos aumentaram mais de 51% num ano

A próxima indexação dos salários está para breve. Uma informação avançada pelo Instituto Nacional de Estatísticas no seu último boletim mensal. No mês de fevereiro a taxa de inflação anual estabeleceu-se em 6,6%.

O aumento dos preços petrolíferos é a razão principal deste aumento. No mês passado, o gasóleo aumentou 6,6%, e a gasolina quase 5%. O gasóleo de aquecimento até viu o seu preço aumentar 12%. Quanto ao gás e à eletricidade aumentaram um pouco mais de 6%.

Comparando os preços do mês de fevereiro com os preços praticados em igual período de 2021, constata-se um aumento dos preços dos produtos petrolíferos em 51,7%.

Uma situação que não deverá melhorar nos próximos meses, visto a situação entre a Rússia e a Ucrânia. Para ajudar as famílias afetadas por estes aumentos, o Governo decidiu de atribuir um subsídio único que vai de 200 a 400 euros. Para poder receber esta ajuda financeira é preciso respeitar certos critérios.

Também o vestuário aumentou consideravelmente no mês passado, atingindo quase os 16%. Alguns bens alimentares como pizza, peixe fresco ou ainda mel viram os seus preços baixarem ligeiramente (em média menos 3%).

Cerca de 20% das mulheres já foram vítimas de agressões físicas, sexuais ou psicológicas no Grão-Ducado

Mais de 43 mil mulheres foram vítimas de agressões físicas, sexuais ou psicológicas no Luxemburgo nos últimos doze meses. Segundo dados do Instituto de Estáticas Nacional (STATEC) divulgados esta terça-feira, no âmbito do Dia Internacional da Mulher, este número representa 20% das mulheres entre 16 e 74 anos que já sofreram uma forma de violência.

Cerca de uma em cada quatro mulheres diz já ter sofrido uma forma de violência sexual na sua vida. Esses atos podem ir de contacto físico não consentido, a comportamentos exibicionistas, tentativa de violação ou mesmo violação.

Ainda segundo o relatório, 4% das mulheres dizem ter sido agredidas fisicamente nos últimos doze meses.

A violência psicológica diz respeito a 15% das mulheres, que dizem ter sido vítimas de assédio moral ou sexual em diferentes contextos, nomeadamente na rua, no trabalho, na escola ou ainda no seio da família.

Hoje assinala-se o Dia Internacional da Mulher e o Luxemburgo marcou o dia com uma manifestação na praça da Gare. A justiça e igualdade salariais, a redução do número de horas de trabalho e o direito à habitação estiveram entre as principais reivindicações.

Vodka registada no Luxemburgo também está a ser boicotada

A marca de vodka Stolichnaya, da era soviética, está a ser também alvo de boicote. A imprensa internacional dá conta de vários restaurantes que, um pouco por todo o mundo, estão a boicotar este e outros produtos associados à Rússia.

A conhecida marca está a ser alvo de uma longa disputa entre o Estado russo e uma empresa do Luxemburgo, SPI Group, que pertence ao bilionário judeu russo Yuri Shefler.

Na passada sexta-feira, o dono da empresa anunciou num comunicado que iria encurtar o nome da marca para Stoli e esclareceu que a produção é feita na Letónia.

Mesmo assim, Shefler garantiu que iria passar a usar produtos eslovacos para garantir o distanciamento a qualquer associação com a Rússia.

Yuri Shefler, que tem nacionalidade britânica e israelita, refere no comunicado que ele e o seu grupo condenam a agressão russa e que apoiam o povo ucraniano.

O bilionário comprou o negócio em 1997 e foi depois perseguido pelo regime de Putin, sobretudo por causa da disputa com o Estado russo pela marca registada da bebida.

O Estado russo ainda mantém a sua versão Stolichnaya, menos internacional, mas com a menção "fabricada na Russia". Já a marca de Yuri Shefler é a mais vendida no mercado internacional, mas apesar de ser detida e produzida por países da NATO (Luxemburgo e Letónia) está também, e por arrasto, a ser alvo de boicote.

Luxemburgo e Portugal na lista negra de Putin

O Luxemburgo, os restantes Estados-membros da UE, o Reino Unido e EUA fazem parte da lista de países considerados "hostis" por Moscovo.

A esta lista juntam-se ainda a Austrália, Canadá, a Suíça, o Japão, entre outros, aos quais as empresas russas poderão pagar dívidas em rublos, moeda que desvalorizou 45% desde janeiro.

A lista de países foi preparada na sequência de um decreto presidencial de sexta-feira, revelou esta segunda-feira a agência russa Interfax, e inclui os territórios estrangeiros que, segundo Moscovo, cometem ações hostis contra a Federação Russa, empresas e cidadãos russos.

Zelensky acusa Ocidente de quebrar promessas sobre proteção aérea

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que o Ocidente quebrou as promessas de proteção dos ucranianos face aos bombardeamentos da Rússia.

"Há treze dias que estamos a ouvir promessas. Há 13 dias que nos dizem que nos vão ajudar nos céus e que teremos aviões, que nos vão entregar aviões", disse Zelensky, numa mensagem gravada e difundida hoje através da rede social Telegram.

O Presidente da Ucrânia mantém o pedido sobre o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, mas a opção já foi descartada pela NATO e pelos Estados Unidos.

Ucrânia ordena regresso de tropas em missões de paz da ONU

O Presidente ucraniano decidiu hoje retirar as forças de manutenção da paz ucranianas envolvidas em missões da ONU para que possam juntar-se à defesa do país contra a ofensiva militar russa.

O Parlamento ucraniano publicou na sua conta na plataforma de mensagens Telegram que a decisão de Volodymir Zelensky tem como objetivo proteger a soberania e a integridade territorial do seu país.

Os ucranianos participam atualmente em operações de manutenção da paz dos Capacetes Azuis na República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Chipre, Kosovo e Mali.

Luxemburgo sai à rua no Dia Internacional da Mulher

Hoje assinala-se o Dia Internacional da Mulher e, no Luxemburgo, a data não vai passar despercebida.

A plataforma “Journée Internationale des Femmes (JIF) volta hoje a sair à rua, a partir das 17h na praça da Gare, e mantém as reivindicações dos últimos anos. Isto porque, recorda a plataforma feminista, “nada mudou” com a crise sanitária. Pelo contrário, defende que as desigualdades sociais e laborais acentuaram-se.

A justiça e igualdade salariais, a redução do número de horas de trabalho e o direito à habitação estão entre as principais reivindicações.

Incêndio em Dudelange fez duas vítimas mortais

Um incêndio numa residência em Dudelange, na segunda-feira de manhã, por volta das 8h30, acabou por fazer duas vítimas mortais, um homem e uma mulher.

Segundo as autoridades, os bombeiros chegaram ao local após responderem ao alerta de fumo intenso vista da estrada de Volmerange. Após a extinção do fogo, encontraram os corpos entre os escombros, confirma a polícia grã-ducal.

O Ministério Público abriu uma investigação para apurar o caso.

Redação Latina | Lusa | Foto Shutterstock