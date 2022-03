Todos os anos faltam duas mil novas habitações, o que leva os preços a aumentarem substancialmente.

Radio Latina 6 min.

Atualidade em síntese 23 MAR 2022

Preços do alojamento têm aumentado 15% por ano desde 2018 no Luxemburgo

Todos os anos faltam duas mil novas habitações, o que leva os preços a aumentarem substancialmente.

Os preços do alojamento têm aumentado à volta de 15% por ano desde 2018 no Grão-Ducado. Esta foi uma das constatações da comissão parlamentar do alojamento na Câmara dos Deputados.

Segundo a presidente da comissão, Semiray Ahmedova, a penúria de matérias-primas não tem ajudado na situação que já era crítica. No entanto, é a falta de habitações no país que leva os preços a aumentar de ano para ano. Ahmedova sublinha que o Luxemburgo precisa anualmente, no mínimo, de seis mil novas habitações, mas atualmente só são construídas quatro mil. Conclusão: todos os anos faltam duas mil novas habitações, o que leva os preços a aumentarem substancialmente.

Outra constatação é que os preços imobiliários se têm homogeneizado no território nacional. A diferença de preços entre a Cidade do Luxemburgo e o resto do país é cada vez mais reduzida. O sul do país, por exemplo, viu o preço de venda por metro quadrado aumentar consideravelmente.

Parceiros sociais voltam a reunir-se esta quarta-feira

Governo, sindicatos e patronato reuniram-se ontem durante mais de sete horas afim de encontrarem soluções para enfrentar o aumento dos preços da energia. No entanto, não conseguiram chegar a consenso. Daí eles se voltarem a reunir esta quarta-feira à tarde.

A reunião foi convocada pelo próprio primeiro-ministro, Xavier Bettel devido à atual forte pressão inflacionista, que tem trazido aumentos recorde nos preços da energia.

“A situação não está fácil” segundo o primeiro-ministro, Xavier Bettel que fala mesmo de “situação sombria” para as empresas que mais uma vez foram fortemente impactadas pelo aumento dos preços da energia.

A indexação dos salários e a pressão inflacionaria estão no centro das discussões.

Enquanto que o patronato é a favor que se limite a indexação dos salários a uma vez por ano, os sindicatos opõem-se categoricamente à manipulação da indexação.

Quase 60% da população do Luxemburgo empenha-se no voluntariado

No Luxemburgo, 59% da população residente compromete-se com atividades de voluntariado, seja de maneira formal, em clubes ou associações, ou de maneira informal, ajudando um vizinho ou pessoas vulneráveis. Esta é uma das conclusões de um recente estudo feito pela TNS ILRES, a pedido do Ministério da Família e apresentado esta terça-feira na Câmara dos Deputados.

As pessoas com diplomas escolares mais elevados e aqueles que vivem na mesma comuna desde o seu nascimento são aqueles que mais participam em atividades de voluntariado.

A língua luxemburguesa não constitui sempre um obstáculo ao voluntariado, mas segundo a TNS ILRES desempenha um papel crucial na decisão de participar ou não em atividades de voluntariado.

O estudo revela ainda que 64% das pessoas que não participam em ações de voluntariado dão como argumento a falta de tempo, apesar da motivação em ajudar. Também as pessoas que deixaram de ser voluntárias, dizem que foi por falta de tempo.

Aeroporto do Luxemburgo alcança neutralidade de carbono

Já é oficial: o aeroporto do Luxemburgo acaba de obter a certificação de nível 3+, conhecida como "neutralidade". Por outras palavras, é agora considerado "neutro em carbono". Este reconhecimento é o resultado de várias iniciativas destinadas a reduzir a pegada carbónica do aeroporto.

A distinção vem diretamente do Conselho Internacional dos Aeroportos.

O aeroporto do Luxemburgo já tinha atingido o nível 2 da certificação no início de 2020 e agora atingiu o nível 3+, também conhecido como "Neutralidade Carbónica".

Autarquia da capital lança temporada de ciclismo 2022

A comuna da Cidade do Luxemburgo lançou esta terça-feira a temporada de ciclismo, que coincide com o regresso do bom tempo e de temperaturas mais amenas.

O lançamento teve como novidade a apresentação de sete novas ciclovias e outras medidas.

Entre as artérias da capital que passam a ter ciclovias estão as ruas de Bragance, Laurent Menager e Pulvermühl.

Há também novas sinalizações e marcações no chão para ciclovias nos troços entre Bonnevoie e Howald, entre Merl e o centro da cidade, e entre Belair e o centro.

A autarquia anunciou, entre outras medidas, uma ciclovia bidirecional na avenida Pasteur e lembrou que a rede de bicicletas elétricas vel’OH! tem mais de mil bicicletas disponíveis.

Rússia só usará armas nucleares em caso de “ameaça existencial”

Moscovo apenas vai usar armas nucleares na Ucrânia no caso de uma “ameaça existencial” contra a Rússia, disse o porta-voz do Kremlin, numa entrevista à CNN Internacional.

O Exército russo encontrou uma resistência inesperada das forças de segurança ucranianas desde o início da guerra.

De acordo com o Pentágono, o Exército da Ucrânia, que detém o controlo dos grandes centros urbanos, esteve mesmo em condições nos últimos dias de levar a cabo algumas contra-ofensivas que lhe permitiram, em particular no sul, recuperar terreno às tropas russas.

Especialistas militares acreditam que o Exército russo está a sofrer de problemas logísticos e de comunicação.

China contra exclusão da Rússia da cimeira do G20

A China manifestou-se hoje contra a exclusão da Rússia da próxima cimeira do G20, uma sugestão avançada pelos Estados Unidos e os países aliados após a invasão da Ucrânia.

“A Rússia é um importante país membro do G20. Nenhum membro tem o direito de expulsar outro país”, disse o porta-voz da diplomacia chinesa Wang Wenbin, em conferência de imprensa.

A China tem mantido a sua proximidade política com Moscovo, mas ao mesmo tempo, e tendo em conta a situação de Taiwan, defende a soberania e integridade territorial dos Estados.

Encontrada uma caixa-negra do avião que caiu no sul da China

A China disse hoje que foi encontrada uma das duas caixas-negras, que contêm os dados de voo e os gravadores de voz da cabine do avião que caiu no sul do país na segunda-feira.



O Boeing 737 da China Eastern Airlines, com 132 pessoas a bordo, caiu perto da cidade de Wuzhou, na região autónoma de Guangxi. O voo partiu da cidade de Kunming, na província de Yunnan, sudoeste da China, com destino final em Cantão, no sul do país.

A bordo seguiam 123 passageiros e nove tripulantes. Este é o desastre aéreo mais mortal da China nas últimas décadas.

O Boeing 737 da China Eastern Airlines, com 132 pessoas a bordo, caiu perto da cidade de Wuzhou, na região autónoma de Guangxi. O voo partiu da cidade de Kunming, na província de Yunnan, sudoeste da China, com destino final em Cantão, no sul do país.

A bordo seguiam 123 passageiros e nove tripulantes. Este é o desastre aéreo mais mortal da China nas últimas décadas.

Redação Latina | Lusa | Foto Shutterstock