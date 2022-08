Vêm aí tempos difíceis. A escalada dos preços da energia não se fica por aqui. O aviso é do próprio ministro da Energia e é uma chamada de atenção para os residentes.

Atualidade em síntese 30 de AGO 2022

Preço do gás deverá aumentar 80% em outubro

Claude Turmes baseia a preocupação nas projeções do fornecedor de energia Enovos que antecipa mais aumentos do gás. Segundo o Enovos, do qual o Estado é acionista, o próximo aumento dos preços será de cerca de 80%. Já a eletricidade também deverá ficar mais cara, com um aumento na ordem dos 35%



Ora, o ministro da Energia reconhece que estes aumentos vão pesar no orçamentos de muitos cidadãos e empresas. Claude Turmes adianta que vão ser necessárias mais políticas para fazer face a esta escalada de preços da energia.

O plano de poupança do Governo para este inverno vai ser conhecido em detalhe no início do outono. Talvez seja apresentado durante a declaração do primeiro-ministro, Xavier Bettel, sobre o Estado da Nação, marcada para 11 de outubro.

Gasolina 95 em queda

A gasolina de 95 octanas vai ficar mais barata a partir desta quarta-feira. O preço baixa 2,1 cêntimos. Este combustível passará a custar 1,634 euros por litro a partir da meia-noite.

Já o preço do gasóleo de aquecimento 50 ppm sobe 1,8 cêntimos para 1,383 euros por litro.

Mais de 30 alertas de desaparecimento desde o início do ano

A polícia grã-ducal emitiu 35 alertas de desaparecimento desde o início do ano. Vinte casos dizem respeito a menores de idade, segundo dados revelados esta terça-feira à Rádio Latina.

De acordo com as autoridades policiais, dois dos adultos procurados não foram encontrados. Há ainda três menores, cujo desaparecimento é recente, que continuam com paradeiro desconhecido.

Questionada pela Rádio Latina sobre a série de alertas que têm chegado às redações nas últimas semanas, a polícia confirma que só nos primeiros oito meses do ano já foram emitidos tantos alertas como durante todo o ano de 2021. No ano passado, a polícia contabilizou um total de 34 situações, 15 das quais tinham que ver com menores de idade. As autoridades frisam que todas as pessoas em questão foram encontradas.

Jasmine Junker continua desaparecida

A polícia grã-ducal renovou o apelo a testemunhas para tentar encontrar Jasmine Junker, de 14 anos, que continua desaparecida.

Fotografia da adolescente desaparecida, divulgada pela polícia grã-ducal.

A adolescente foi vista pela última vez no dia 16 de agosto, em sua casa, em Lentzweiler. Mede entre 1,60 e um 1,70 metros, tem porte atlético, olhos verdes e cabelo escuro pelos ombros. Fala luxemburguês, francês, inglês e alemão.

Qualquer informação sobre a adolescente e que possa levar ao seu paradeiro deve ser transmitida à polícia de Troisvierges, através do número de telefone +352 244 80 1000 ou pelo e-mail spj.jeun@police.etat.lu .

Béatrice Kirsch é a nova embaixadora do Luxemburgo no Brasil

O Luxemburgo tem uma nova embaixadora no Brasil. Trata-se de Béatrice Kirsch, que vai substituir Carlo Krieger. A nova embaixadora entregou as cartas credenciais ao Presidente Jair Bolsonaro esta segunda-feira.

Béatrice Kirsch tem mais de 25 anos de carreira diplomática, que começou como representante do Grão-Ducado na Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque. Desempenhou ainda missões diplomáticas noutras organizações internacionais, em Londres e Tóquio.

As relações diplomáticas entre os dois países começaram em 1911, mas apenas em 2018 é que o Luxemburgo passou a ter um embaixador residente no Brasil (Carlo Krieger). O número de consulados também tem aumentado nos últimos anos, atingido atualmente dez postos consulares por todo o Brasil.

Os primeiros luxemburgueses chegaram ao Brasil em 1828 e estabeleceram-se sobretudo nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A partir de 1920, vários engenheiros e técnicos da ARBED começaram a criar as primeiras fábricas de aço no Brasil. Nos últimos anos, vários brasileiros com ascendência luxemburguesa têm aproveitado o mecanismo de recuperação de nacionalidade do Grão-Ducado.

Vai ser possível fazer Luxemburgo-Bruxelas de comboio em duas horas

A empresa de transporte ferroviário belga, Infrabel, inaugurou recentemente um troço eletrificado de 66 quilómetros na linha 162, que liga o Luxemburgo à Bélgica. O projeto foi iniciado em 2007, com o objetivo de encurtar a ligação entre as duas capitais e simplificar o tráfego ferroviário transfronteiriço.

O tempo de viagem deverá ser reduzido em mais de 20 minutos, porque os comboios poderão circular a 160km/h em vez dos atuais 130/km neste troço.

Mesmo que ainda falte algum tempo, no futuro deverá ser possível fazer a viagem de comboio entre a Cidade do Luxemburgo e Bruxelas em duas horas.

O orçamento total desta empreitada é de quase 150 milhões de euros, dos quais cerca de 130 milhões provêm de fundos europeus.

Schueberfouer. Feirantes garantem que maior parte das atrações custa o mesmo



O presidente da Federação Nacional dos Feirantes (FNCF, na sigla em francês) garantiu à Rádio Latina que a maior parte das atrações da Schueberfouer custa o mesmo do que na última edição do evento, em 2019.

Charles Hary dá conta de “um ou dois” aumentos de 50 cêntimos ou de um euro, assegurando que, de resto, as tarifas não subiram. Já no que toca à restauração, reconhece que a situação atual e a subida geral dos preços não perdoa. Uma notícia para ler e ouvir na íntegra aqui.

Portugal. Ministra da Saúde demite-se após morte de grávida

Marta Temido demite-se: a ministra da Saúde de Portugal diz que deixou "de ter condições" para ficar no cargo.

A decisão surge horas depois de a TVI ter noticiado que uma grávida morreu após a transferida para outro hospital porque havia falta de vagas no Hospital de Santa Maria.

O primeiro-ministro, António Costa, aceitou a demissão e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já foi informado.

Segundo a TVI, uma mulher de 34 anos, grávida de 31 semanas, morreu no último sábado, em Lisboa, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória de 17 minutos durante a transferência de ambulância de Santa Maria para São Francisco Xavier. Foi forçada à transferência porque o primeiro hospital, considerado a maior unidade do país, não tinha vaga no Serviço de Neonatologia para internar o bebé quando fosse provocado o parto – uma medida que era necessária tomar com urgência para salvar a vida da mãe.

Esqueleto de dinossauro encontrado em Portugal pode ser o maior da Europa

Poderá ser o maior esqueleto de dinossauro da Europa e foi encontrado em Portugal. No início de agosto, paleontólogos portugueses e espanhóis desenterraram as ossadas fossilizadas de um dinossauro no jardim de uma casa no centro de Portugal. Em causa está um saurópode.

Entre as vértebras e costelas recolhidas, que datam do período Jurássico cerca de há cerca de 150 milhões de anos, os investigadores encontraram vestígios de uma costela de cerca de três metros de comprimento, de acordo com a AFP que cita uma das paleontólogas.

Os primeiros fósseis deste conjunto foram descobertos pela primeira vez em 2017, quando um residente da região de Pombal cavou a terra com uma retroescavadora para construir um anexo na sua propriedade.

Os saurópodes eram dinossauros herbívoros, de quatro patas, reconhecíveis pelo seu pescoço longo e cauda, que cresciam até 12 metros de altura e 25 metros de comprimento, respetivamente. Estão entre os maiores animais que alguma vez viveram na Terra.

Textos: Redação Latina com Lusa | Foto: DPA











