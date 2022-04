Preço do gás chega a ser 15 vezes superior ao habitual no Luxemburgo

O projeto de lei sobre esta matéria (n° 7980), que foi analisado pelos deputados, tem como objetivo compensar o aumento do custo do gás natural, ligado nomeadamente ao conflito russo-ucraniano.

Os preços da energia, e sobretudo o preço da gás, têm conhecido um forte aumento há vários meses e afetam cada vez mais a vida da população residente no Luxemburgo. Segundo o ministro da Energia, Claude Turmes, em comissão parlamentar, os preços do gás “ultrapassam por momentos os 300 euros por megawatt hora (MWh)”, ou seja, 15 vezes mais do que o nível do preço habitual antes da crise sanitária.

O projeto de lei sobre esta matéria (n° 7980), que foi analisado pelos deputados, tem como objetivo compensar o aumento do custo do gás natural, ligado nomeadamente ao conflito russo-ucraniano. O documento prevê que o Estado assuma os encargos financeiros de utilização da rede de distribuição do gás para os utilizadores que têm um consumo máximo de 65 metros cúbicos por hora. Uma medida que deverá vigorar até 31 de dezembro de 2022.

Os deputados acolheram de forma positiva o projeto de lei, mas questionaram o ministro Claude Turmes se esta compensação financeira equivale à medida sobre a redução de 7,5 cêntimos decidida pela tripartida para o gasóleo de aquecimento. Ora, o ministro afirmou que as compensações para o gás são ligeiramente mais elevadas, mas que no final as duas medidas estão equilibradas, até porque os preços do gás aumentaram muito mais que os preços do gasóleo de aquecimento.

Certificado de vacinação vai deixar de ser necessário para entrar no Luxemburgo

As restrições sanitárias de combate à covid-19 estão a desaparecer gradualmente, nomeadamente em relação aos critérios de entrada no Luxemburgo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Saúde informaram nesta quarta-feira que as medidas sanitárias impostas "às pessoas com idade superior a 12 anos e 2 meses que entrem no território do Grão-Ducado por via aérea são revogadas a partir de 22 de abril", ou seja, já na sexta-feira.

Na prática, isto significa, que "os viajantes deixaram de ser obrigados a apresentar, no momento do embarque, um certificado de vacinação, um certificado de recuperação ou o resultado negativo de um teste para a deteção do vírus SARS-CoV-2.

No entanto, esta medida não se aplica a todos. Os viajantes de países terceiros são ainda obrigados a apresentar um certificado de vacinação ou um certificado de recuperação para a entrada no Luxemburgo.

Número de infeções por covid-19 diminui 12% no Luxemburgo

O número de pessoas que testaram positivo para a covid-19 diminuiu 12%, de 6.172 para 5.403. Dados revelados no último relatório semanal do Ministério da Saúde relativo à semana de 11 a 17 de abril.

A idade média dos infetados é de 41,8 anos.

No período analisado, morreram cinco pessoas por causa do vírus, sendo que o total de óbitos no Grão-Ducado durante a pandemia é de 1.056. A idade média dos óbitos situa-se nos 74 anos.

No que concerne aos internamentos, registou-se o mesmo número de novos pacientes em enfermaria que na semana anterior, 28. Nos cuidados intensivos, diminuiu de quatro para três, sendo a idade média dos internados de 59 anos.

Durante a semana de 11 a 17, foram administradas 1.207 doses da vacina contra a covid-19: 86 pessoas receberam uma primeira dose.

A taxa de vacinação é de 78,6% da população do Grão-Ducado elegível para a vacina.

Hepatite aguda em crianças. Luxemburgo diz que é "problema muito raro" e não há casos no país

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) informou na terça-feira terem sido registados vários casos de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças na Dinamarca, Irlanda, Países Baixos e Espanha, únicos casos até agora na União Europeia (UE). No Luxemburgo não há registo de qualquer caso, mas as autoridades de saúde estão a monitorizar de perto a situação. Até agora, nenhuma morte foi registada, mas seis crianças tiveram que se submeter a transplantes de fígado na Grã-Bretanha.

Um porta-voz do Ministério da Saúde indicou ao Contacto que até à data "nenhum caso foi identificado no Grão-Ducado.

Esta hepatite aguda, que afeta principalmente crianças com menos de dez anos, pode manifestar-se por vários sintomas, como urina escura, amarelecimento dos olhos e da pele, temperatura elevada, dores de estômago ou mesmo fadiga anormal. Não há, até ao momento, nenhuma prova de que exista alguma ligação destes casos à covid-19.

Mais de 400 refugiados ucranianos já têm morada na capital do Luxemburgo

Desde o início da invasão russa na Ucrânia, 4.500 refugiados pediram proteção temporária ao Luxemburgo, sendo que um terço destes ucranianos fugidos da guerra são menores. Ora, 1.500 refugiados encontram-se atualmente na Cidade do Luxemburgo. Uma informação avançada pela burgomestre da capital, Lydie Polfer, em conferência de imprensa.

A responsável pela capital acrescenta que para além dos refugiados que se encontram em estruturas de acolhimento para requerentes de asilo, há ainda 423 pessoas que já têm uma morada na cidade do Luxemburgo.

Relativamente à escolarização das crianças ucranianas, a burgomestre frisa que atualmente só há 12 crianças inscritas nas escolas fundamentais espalhadas pela capital. Note-se que na maioria dos casos, os pais optaram por uma escola com o sistema internacional.

Putin cancela assalto à resistência em Mariupol mas mantém bloqueio

O presidente russo, Vladimir Putin, cancelou hoje a ordem de assalto ao complexo industrial Azovstal, reduto da defesa ucraniana em Mariupol, mas mantém o bloqueio à zona.

Calcula-se que se encontram cerca de dois mil ucranianos, entre civis e elementos do Batalhão Azov na área industrial Azovstal na cidade de Mariupol assediada pelos invasores russos desde o princípio da campanha militar da Ucrânia.

Na mesma transmissão televisiva, o presidente russo afirmou que as forças de Moscovo alcançaram com "êxito" o controlo da cidade portuária ucraniana.

Turquia acusa membros da NATO de quererem prolongar guerra na Ucrânia para debilitar Rússia

O ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Çavusoglu, disse esta quarta-feira que alguns Estados membros da NATO querem prolongar a guerra na Ucrânia para enfraquecer a Rússia.

“Há alguns países no seio da NATO que querem que a guerra na Ucrânia continue. Eles pensam que, se a guerra continuar, a Rússia ficará enfraquecida. A situação na Ucrânia pouco importa para eles”, disse o ministro, numa entrevista à CNN turca.

O governante turco lamentou o sucesso até agora limitado das tentativas de mediação turcas, ao reunir os ministros dos Negócios Estrangeiros ucraniano e russo.

“Esperávamos que algo saísse da reunião em Antalya. Foi uma reunião importante para ambas as partes. Após as conversações em Istambul, a nossa esperança aumentou, mas quando chegaram as imagens do massacre [em Bucha], afastaram-se do acordo de Istambul. Por agora ainda estão a negociar”, disse Çavusoglu.

O ministro afirmou, contudo, que os presidentes russo e ucraniano “podem encontrar-se a qualquer momento”.

EDF encontra sinais de corrosão em Cattenom

A elétrica francesa EDF encontrou sinais de corrosão nas principais tubagens de quatro reatores nucleares durante as verificações recentes, incluindo Cattenom, a 13 quilómetros do Luxemburgo. Contas feitas, são agora nove o número de centrais nucleares francesas afetadas.

Na semana passada, o ministro da Energia de Luxemburgo, Claude Turmes, e a ministra do Meio Ambiente, Carole Dieschbourg, enviaram uma carta conjunta à autoridade de segurança nuclear da França, para "exigir todos os detalhes e resultados da análise realizada pela EDF".

O Luxemburgo queria sobretudo esclarecimentos sobre as razões por trás dos problemas da central, que foi o local de vários incidentes menores na última década.

O reator afetado em Cattenom foi desligado no final de março. A EDF continua em comunicação com a autoridade de segurança nuclear sobre formas de resolver o problema, enquanto realiza verificações adicionais.

Portugueses vão poder aprender luxemburguês online e sem custos

Em setembro deste ano, vai ser lançada uma plataforma digital gratuita de ensino da língua luxemburguesa, com um interface em português para ajudar na aprendizagem.

Em dez anos, o número de matrículas nos cursos da língua do Grão-ducado mais que duplicou, passando de 2.614 em 2011-2012 para 5.681 no atual ano letivo, declarou o ministro da Educação.

Nesse sentido, Claude Meisch anunciou que no próximo ano letivo vai ser lançada uma nova plataforma de aprendizagem da língua luxemburguesa, batizada “Lëtzebuergesch léieren online”.

Este programa digital é de acesso gratuito, tem vários níveis e será apresentado em vários idiomas, incluindo na língua portuguesa, para que seja mais simples aprender o luxemburguês.

Tondela apura-se pela primeira vez para a final da Taça de Portugal

O Tondela, da I Liga, confirmou ontem o inédito apuramento para a final da Taça de Portugal de futebol, depois do empate 1-1 no terreno do Mafra, da II Liga, em jogo da segunda mão das meias-finais.

Os beirões traziam uma vantagem confortável do primeiro jogo por 3-0.

O Tondela torna-se, assim, no vigésimo-sexto estreante na decisão da prova ‘rainha’, na qual irá defrontar FC Porto ou Sporting, que hoje, a partir das 21:15, disputam o segundo encontro da outra meia-final, no Estádio do Dragão, depois do triunfo dos ‘dragões’ em Alvalade, por 2-1, na primeira mão.

