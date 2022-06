Sem surpresas, o aumento dos preços dos combustíveis está a afetar, e muito, os preços das viagens.

Radio Latina 12 min.

tualidade em síntese 21 JUN 2022

Preço das viagens de avião aumentou 31% no Luxemburgo

Sem surpresas, o aumento dos preços dos combustíveis está a afetar, e muito, os preços das viagens.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (Statec), o preço das viagens de avião aumentou 31% entre maio de 2021 e maio deste ano. Já o dos pacotes de viagens subiu 7% naquele período.

No boletim de junho sobre a situação conjuntural, o Statec explica que, com a situação sanitária a melhorar, há um aumento da procura “por determinadas atividades recreativas.

Os dados do gabinete de estatísticas mostram que a procura turística mantém uma tendência ascendente, aproximando-se cada vez mais dos níveis pré-pandémicos de 2019.

No entanto, o consumidor que procura este tipo de serviços vai deparar-se com preços mais elevados, que se devem não só à subida dos preços dos combustíveis, mas também à quebra nos investimentos feitos nos últimos anos e à falta de mão de obra.

O instituto de estatística salienta ainda que as duas últimas indexações salariais e a subida dos preços dos produtos alimentares também poderão estar na origem da “dinamização dos preços praticados pelo setor da Horeca”.

Os cálculos do Statec dão conta de aumentos de 11% nos preços do alojamento turístico e de 5% no que toca a cafés e restaurantes.

Xavier Bettel está em Kiev

Disse que ia, e foi. Xavier Bettel deslocou-se hoje à capital ucraniana. Por razões de segurança, a ida do primeiro-ministro a Kiev foi apenas divulgada esta terça-feira pelo gabinete do primeiro-ministro, já depois da sua chegada à cidade.

Na sua conta do Twitter, o primeiro-ministro luxemburguês disse que já estava na capital ucraniana, pronto a mostrar a "solidariedade do Luxemburgo para com o povo da Ucrânia", acrescentando que, “enquanto a guerra da Rússia durar, o Luxemburgo estará com a Ucrânia".

O comunicado do gabinete do primeiro-ministro não adianta muitos pormenores sobre a visita, mas sabe-se que Bettel irá "visitar cidades afetadas pela agressão russa" e "participar numa série de reuniões bilaterais".

Xavier Bettel foi convidado a ir à Ucrânia por Volodymyr Zelensky a 2 de junho, aquando do seu discurso por videoconferência perante a Câmara dos Deputados.

O presidente ucraniano tem recebido inúmeros chefes de Estado nos últimos meses. Na semana passada, o presidente francês Emmanuel Macron, do chanceler alemão Olaf Scholz e do primeiro-ministro italiano Mario Draghi fizeram uma visita conjunta ao país para, segundo Macron, "enviar uma mensagem de união europeia".

Luxemburgo. 81% da energia das casas é gasta em aquecimento

Cerca de 81% do consumo de energia dos lares luxemburgueses é dedicado ao aquecimento. Esta é a taxa mais alta da Europa e muito acima da média europeia de 62,8%, segundo dados do Eurostat.

As proporções mais baixas de energia utilizada para aquecimento de espaços são observadas nos países mais "quentes" como Malta, Portugal ou Chipre.

Se o aquecimento das divisões é responsável pela maior parte do consumo energético nas casas do Grão-Ducado, o aquecimento de água é responsável por outros 7,5%. Esta é, em contraste, a taxa mais baixa registada em toda a Europa.

Além disso, apenas 0,5% do consumo de energia é utilizado para arrefecimento, ou seja, a utilização de ar condicionado.

Praça financeira está bem, mas podia estar melhor

“A praça financeira do Luxemburgo está bem, mas poderia estar melhor”. Quem o diz é o diretor-geral da Luxembourg for Finance, Nicolas Mackel, que esteve reunido, na segunda-feira, com os membros da Comissão parlamentar das finanças.

Para este responsável, a praça financeira vai ter de enfrentar importantes desafios, nomeadamente a atratividade, para conseguir atrair mais talentos e perfis específicos.

Nesse contexto, Nicolas Mackel sublinha que é preciso rever a fiscalidade praticada no Grão-Ducado. Em cinco anos, o número de funcionários bancários aumentou 11%, empregando atualmente cerca de 63 mil pessoas.

O diretor-geral da Luxembourg for Finance explicou ainda aos deputados que a praça financeira encontra-se neste momento sob “uma pressão conjuntural” devido à guerra na Ucrânia.

Dois novos cursos técnicos superiores a partir de setembro

O Ministério do Ensino Superior anunciou a criação de dois novos cursos técnicos superiores (BTS, na sigla em francês) para a rentrée escolar, em setembro.

“Finanças e Produtos financeiros” e “Building Information Modeling” são as formações que vão passar a estar disponíveis aos alunos no próximo ano letivo.

Os cursos de ensino superior duram dois anos e combinam formação teórica e estágios práticos em empresas. O curso “Finanças e Produtos financeiros) vai estar disponível na Escola de Comércio e Gestão (ECG), em Merl. Quanto à segunda formação será administrada no liceu Josy Barthel, em Mamer.

Com a criação destas duas formações, o Luxemburgo passa a oferecer 36 cursos técnicos superiores a partir de 15 de setembro deste ano.

Maison du Grand-Duc emprega 97 pessoas

A Maison du Grand-Duc empregava 97 funcionários a 31 de dezembro de 2021, distribuídas sobretudo pelos castelos de Berg, Fischbach e Palácio grão-ducal. O número foi divulgado no seu primeiro relatório anual, referente a 2021.

Este organismo foi criado em 2020 para o apoio administrativo e logístico da família grã-ducal, na sequência do relatório Waringo, relacionado com a gestão financeira da corte grã-ducal.

De acordo com as contas apresentadas no relatório, do total de 18,9 milhões de euros de orçamento anual, 72% foram direcionados para despesas com o pessoal, entre secretários, motoristas, jardineiros ou cozinheiros e ainda 53 funcionários externos como agentes da polícia ou do exército.

A segunda maior despesa, cerca de 13% do total, vai para trabalhos de renovação e manutenção no castelo de Berg (305.907 euros), no Palácio grão-ducal (154.708 euros) e no castelo de Fischbach (90.020 euros).

Do restante, 9% referem-se a custos operacionais e administrativos, 3% para custos de representação e outros 3% relacionados a atos e eventos públicos.

Luxemburgo tem 3.400 médicos

É um número revelado pela ministra da Saúde. No ano passado, o Luxemburgo contabilizava um total de 3.418 médicos. São especialistas, generalistas, veterinários e dentistas e trabalham em consultórios, hospitais, empresas privadas ou para o Estado.

Segundo Paulette Lenert, daquele total, 1.668 são especialistas.

Questionada pelo deputado Mars Di Bartolomeo, Paulette Lenert avança que, no ano passado, 491 médicos fizeram o pedido para poder exercer no Luxemburgo. É o número mais elevado dos últimos cinco anos.

Porém, nem todos obtêm luz verde. Em 2021, 355 clínicos viram o seu pedido ser aprovado. É também o número mais elevado desde 2017.

Na resposta ao deputado socialista, a ministra da Saúde não comenta os números. A falta de médicos e outros profissionais da saúde qualificados é um problema conhecido, com o país a depender fortemente da mão de obra estrangeira, sobretudo transfronteiriça.

Na questão parlamentar dirigida a Paulette Lenert, Mars Di Bartolomeo perguntava qual a origem dos clínicos que pediram para exercer no Grão-Ducado. Segundo Lenert, o Ministério da Saúde não dispõe desses dados.

Instalação de painéis solares atingiu novo recorde no ano passado

A instalação de painéis solares atingiu um novo recorde no ano passado, no Luxemburgo.

De acordo com o Serviço de Energia do Instituto Luxemburguês de Regulação (ILR), em 2021 foram instaladas 1.264 novas centrais fotovoltaicas, aumentando assim em 48% a capacidade de produção deste tipo de energia renovável.

A potência acumulada de todas as instalações de painéis solares passou dos 90 megawatts (MW) para os 277 MW.

No entanto, e apesar deste crescimento considerável, a progressão da produção de eletricidade a partir de fontes renováveis não seguiu a mesma tendência, passando apenas de 979 gigawatts por hora (GWh) para 993 Gwh.

O Serviço de Energia do ILR explica que a “fraca progressão se deve às condições de venda menos favoráveis e à desativação de eólicas antigas que serão substituídas em breve”.

INL promove ‘Café des Langues’ especial sobre Festa Nacional

É a ocasião perfeita para praticar uma língua, conhecer pessoas e ainda inteirar-se sobre o 23 de junho. O Instituto Nacional de Línguas (INL) promove na quarta-feira, véspera da Festa Nacional, um ‘Café des Langues’ especial.

O ‘Café des Langues’ é uma iniciativa em que os participantes podem praticar uma determinada língua, fora da sala de aula e num ambiente descontraído. No Luxemburgo, são várias as associações e escolas de línguas que organizam este tipo de iniciativa.

É o caso do INL, que promove na quarta-feira sessões especiais em torno do tema da Festa Nacional. As sessões vão acontecer nos três campus do instituto: no Glacis (mediateca), em Belval (mediateca) e em Mersch (hall de entrada), entre as 9h e as 17h. Covid-19.

Luxemburgo envia quase 700 mil testes rápidos para a Ucrânia

O Luxemburgo colocou à disposição da Ucrânia quase 700 mil testes rápidos de antigénio à covid-19. Uma informação avançada, em comunicado, pelos Ministérios da Saúde, dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.

Os testes foram enviados em dois camiões, sendo que o primeiro chegou a Kiev a 15 de junho e o segundo a 18 de junho.

Segundo o Governo, a situação sanitária na Ucrânia piorou desde o início da guerra. O diagnóstico e o tratamento das pessoas infetadas tornou-se complicado, ou mesmo impossível, desde a invasão russa, pode ler-se no comunicado.

Zelensky vai falar na próxima cimeira da NATO já este mês

O Presidente ucraniano vai participar por videoconferência na cimeira da NATO, que vai decorrer em Madrid, a 29 e 30 de junho.

Segundo o diretor adjunto do gabinete presidencial, Volodymir Zelensky "foi convidado a falar na primeira sessão desta cimeira, ou seja, na sessão de abertura, que vai contar com a presença dos 30 líderes, os aliados da NATO".

A cimeira deverá adotar um novo conceito estratégico de defesa da NATO para a próxima década e, na declaração final, a ser aprovada no fim da cimeira, a situação na Ucrânia, bem como a invasão russa vão estar em destaque no documento.

Rússia quer controlar toda a região de Lugansk até domingo, diz Kyiv

A Rússia quererá controlar toda a região de Lugansk nos próximos dias. A vice-ministra da Defesa ucraniana afirmou que o Kremlin ordenou aos militares russos que conquistassem toda a região de Lugansk, no leste da Ucrânia, até domingo.

Em comentários transmitidos pela televisão ucraniana, Hanna Maliar disse que, "sem exagero, batalhas decisivas estão a ocorrer" na região, onde as forças da Ucrânia estão a tentar evitar serem cercadas, apesar de as tropas russas controlarem cerca de 95% de Lugansk, foco da ofensiva russa nas últimas semanas.

E entretanto, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou a pedir mais armas aos países ocidentais para repelir o ataque russo.

Ucrânia: Medalha do Nobel da Paz vendida por 98 ME para crianças deslocadas

O chefe de redação do jornal Novaya Gazeta, Dmitri Mouratov, vendeu a medalha do Prémio Nobel da Paz 2021 por 98 milhões e 300 mil euros, para as crianças deslocadas pela guerra na Ucrânia.

As receitas do leilão, realizado em Nova Iorque, na segunda-feira, vão para a UNICEF, de acordo com a leiloeira Heritage Auctions.

A identidade do licitador não foi divulgada.

Sobre a escolha da UNICEF como beneficiária dos fundos, Mouratov, de nacionalidade russa, disse que é essencial “que esta organização não pertença a nenhum governo”. Muratov ganhou o Nobel da Paz no ano passado, juntamente com a jornalista filipina Maria Ressa, “pelos esforços para preservar a liberdade de expressão”.

No final de março, o Novaya Gazeta tinha anunciado a suspensão das publicações digitais e impressas na Rússia, até ao fim da intervenção militar na Ucrânia, depois de o Governo russo ter aumentado a repressão contra dissidentes.

Dmitri Muratov fez parte do grupo de jornalistas que fundou o Novaya Gazeta em 1993, na sequência da queda da antiga União Soviética. Antes de suspender as publicações, o jornal foi o último a criticar o Presidente russo, Vladimir Putin.

Quase 37 milhões de crianças deslocadas no mundo em 2021 - Unicef

É o número mais alto desde a Segunda Guerra Mundial. Quase 37 milhões de crianças estiveram deslocadas em todo o mundo em 2021, segundo a Unicef.

De acordo com o organismo, em causa estão 13 milhões e 700 mil crianças refugidas ou requerentes de asilo e quase 22 milhões e 800 mil deslocadas a nível interno devido a conflitos e violência.

Os números não incluem as crianças deslocadas devido a desastres climáticos e ambientais, bem como as crianças recentemente deslocadas em 2022, devido à guerra na Ucrânia, por exemplo.

Uma guerra que está a provocar a maior crise de refugiados da Europa desde a II Guerra Mundial.

Mesmo assim a Ucrânia está entre os países de origem com maior número de refugiados, juntamente com Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Myanmar.

Redação Latina | Lusa |

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.