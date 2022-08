O aumento poderá traduzir-se numa despesa adicional de cerca de 300 euros por ano.

Atualidade em síntese 12 AGO 2022

Preço da eletricidade deverá aumentar 35% neste inverno

Depois de se saber que o preço do gás deverá aumentar cerca de 80% no final deste ano, chega agora a notícia de que também o preço da eletricidade deverá subir. Em causa estará um aumento de 35%, de acordo com informação avançada à RTL por Claude Simon, diretor de vendas da Enovos.

Segundo o responsável, o aumento poderá traduzir-se numa despesa adicional de cerca de 300 euros por ano, por agregado familiar. Claude Simon acrescenta que este aumento está ligado ao aumento do preço do gás, uma vez que a produção de eletricidade também envolve gás.

Claude Simon não descarta um aumento mais elevado do preço da eletricidade, uma vez que os 35% correspondem apenas à utilização de energia. O responsável explica que o preço da eletricidade é inclui outros elementos, como por exemplo a rede por onde passa a energia até chegar às famílias.

Por isso, a recomendação para o inverno não passa apenas por poupar no gasóleo de aquecimento ou gás. Será também importante reduzir o consumo de eletricidade.

Centro de vacinação do Hall Victor Hugo encerra este sábado

O centro de vacinação Victor Hugo, na cidade do Luxemburgo, encerra este sábado, a partir das 13:00 (13 de agosto).

A estrutura tinha sido reativada em meados de julho para dar resposta à vacinação de reforço recomendada para pessoas com mais de 70 anos de idade e doentes de risco. No entanto, como a procura não foi muito elevada, o centro vai agora fechar as portas.

As pessoas que querem ser vacinadas podem dirigir-se ao médico de família, às farmácias ou ainda ao Impfbus (autocarro de vacinação).

A lista pode ser consultada no site www.impfen.lu.

Polícia apreende mais de 21 mil euros em Pétange

No contexto da execução de um mandado de busca, uma patrulha policial foi a um hotel em Pétange na terça-feira. Quando se dirigiram ao quarto em questão, os agentes não encontraram o homem procurado, mas sim dois indivíduos desconhecidos das autoridades.

No decurso das buscas, a polícia encontrou, além de um simples charro fumado, uma grande soma de dinheiro (21.605 euros), bem como várias 'bolas' de cocaína (279 gramas) e um telemóvel, que foram apreendidos.

Por ordem do Ministério Público (MP), os dois suspeitos foram presos por tráfico de droga e levados perante o juiz de instrução. Foi emitido um mandado de captura para ambos, que ficaram provisoriamente na prisão de Schrassig.

Recrutamento de voluntários para a frente de batalha já chegou às prisões russas

Homens com farda militar visitaram uma prisão em São Petersburgo, onde ofereceram amnistia em troca da integração dos prisioneiros nas forças russas que combatem na Ucrânia, revelou à agência Associated Press (AP) a companheira de um dos presos.

Nos dias seguintes a esta visita, cerca de meia dúzia de prisioneiros deixaram o estabelecimento, segundo uma mulher, cujo namorado cumpre pena naquele espaço.

A Rússia continua a sofrer baixas na invasão que iniciou em finais de fevereiro na Ucrânia e, perto do sexto mês de conflito, o Kremlin (presidência russa) continua a recusar-se a anunciar uma mobilização completa, decisão que poderia afetar a popularidade do Presidente Vladimir Putin.

Para contornar as dificuldades, tem decorrido um esforço de recrutamento secreto, que inclui o uso de prisioneiros para compensar a escassez de mão-de-obra.

Esta opção surge numa altura em que centenas de soldados russos se têm recusado a lutar e tentam sair das Forças Armadas.

Acidente em Zaporijia “poderia ser mais grave” que Fukushima, diz China

O representante chinês junto das Nações Unidas, Zhang Jun, alertou o Conselho de Segurança de que um acidente na central nuclear de Zaporijia poderá ser mais grave do que o ocorrido em Fukushima em 2011.

Segundo um comunicado da missão chinesa junto das Nações Unidas, Zhang recordou que Zaporijia, no leste da Ucrânia, é a maior central nuclear da Europa e disse não querer que "o mesmo risco" se repita.

O acidente nuclear de Fukushima, no Japão, ocorreu a 11 de março de 2011, depois de um intenso terramoto, provocando a morte de quase 18 mil pessoas.

Numa reunião de emergência do Conselho de Segurança, convocada pela Rússia, o representante chinês apelou a russos e ucranianos que exerçam “contenção, ajam com prudência, evitem tomar medidas que comprometam a segurança nuclear”.

Na mesma reunião, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, disse que análises preliminares indicam não haver "ameaça imediata" à segurança nuclear após ataques a Zaporijia, mas alertou que a situação é grave e "pode mudar" rapidamente.

Gil Vicente goleia Riga e apura-se para o ‘play-off’ da Liga Conferência Europa

O Gil Vicente apurou-se ontem para o ‘play-off’ da Liga Conferência Europa de futebol, ao golear o Riga por 4-0, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória, disputado em Barcelos.

No ‘play-off’, o Gil Vicente vai defrontar os neerlandeses do AZ Alkmaar, que venceram os escoceses do Dundee United por 7-0, depois do desaire por 1-0 na Escócia. O encontro da primeira mão está agendado para 18 de agosto, nos Países Baixos, enquanto a segunda mão realiza-se uma semana depois, no dia 25, em Barcelos.

Mundial2022. Prova começa um dia mais cedo com o jogo Qatar-Equador

O início do Mundial2022 de futebol foi antecipado um dia, começando em 20 de novembro, com a realização do jogo entre o anfitrião Qatar e o Equador, do grupo A, anunciou a FIFA, em comunicado.

O Qatar-Equador será, assim, o primeiro encontro da fase final da competição e o único a disputar-se nesse dia, a partir das 18:00.

O Campeonato do Mundo tinha início previsto para 21 de novembro, sendo que a partida de abertura seria o Senegal-Países Baixos, também do grupo A, que se mantém agendado para o mesmo dia, mas às 18 horas.

Portugal fará a estreia no grupo H às 18:00 de 24 de novembro, frente ao Gana, no estádio 974, antes de enfrentar o Uruguai, em 28 de novembro.

