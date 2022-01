Já existe o mesmo tipo de radar no túnel Markusbierg, na A13.

Próximos radares inteligentes na autoestrada A7

A autoestrada do Norte, a A7, deverá ter dois radares inteligentes nos túneis. Uma informação avançada pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, à RTL.

Segundo o ministro, estão atualmente a ser realizados estudos que deverão estar concluídos no final do ano, para depois introduzir este dispositivo em dois túneis da autoestrada que liga o norte do país à capital.

Estes aparelhos calculam a velocidade média dos veículos através de duas colunas (uma em cada extremidade do troço) equipadas com câmaras de infravermelhos e sistemas de deteção. O radar identifica a viatura através da matrícula.

Isto já acontece na A13. O radar inteligente no túnel Markusbierg (perto de Schengen), operacional desde 1 de dezembro de 2021, registou em apenas um mês 6.500 ocorrências.

O ministro responsável pela pasta da Mobilidade também salientou que está ainda previsto instalar dois radares ligados aos semáforos: um em Hollerich (Geesseknäppchen) e outro no cruzamento entre o boulevard Charel Marx e a route de Esch.

Tecnicamente, o radar fica ligado a uma caixa metálica instalada junto ao semáforo, que regista a imagem do veículo infrator e está sincronizada com o semáforo.

Sindicato LCGB quer vacinação obrigatória parcial o mais breve possível

A central sindical LCGB defende a decisão do Governo, em avançar com a vacinação obrigatória para as pessoas com mais de 50 anos.

A LCGB refere numa nota de imprensa que apoia as recomendações do grupo de especialistas consultado pelo Governo e exige que a obrigação parcial de vacinação seja implementada "rapidamente".

Os responsáveis referem que desde o início da pandemia, a proteção da saúde da população e a segurança dos trabalhadores continuam entre as suas principais prioridades.

Com base neste princípio, a LCGB defende a introdução de medidas relativas ao direito do trabalho e ao direito social, como a estratégia de rastreio e a campanha de vacinação.

Face ao atual aumento de infeções, o sindicato insta o Governo a tomar decisões políticas necessárias à garantia da saúde da população e a introduzir "rapidamente" a obrigação vacinal.

Autoridades detetam 11 violações ao CovidCheck

As autoridades policiais realizaram na semana passada, de 17 a 23 de janeiro, cerca de 60 controlos para verificar se a “nova lei covid” em vigor estava a ser respeitada.

De acordo com o boletim semanal, em 11 casos foram encontradas violações às regras sanitárias. O foco dos controlos é sobretudo a correta aplicação do CovidCheck no setor da Horeca e em eventos organizados.

Para além de oito multas, houve ainda três casos em que as autoridades competentes foram informadas, sendo que a sanção ainda deverá ser decidida.

De acordo com a lei covid, o sistema 2G+ vigora no setor da Horeca, ou seja, as pessoas que não receberam a dose de reforço deverão realizar um teste (PCR, antigénio ou autoteste no local). O mesmo vale para as pessoas recuperadas e vacinadas com duas doses há mais de seis meses.

Subsídio de desemprego parcial e apoios às empresas prolongados até junho

O Governo vai prolongar até ao final do próximo mês de junho o subsídio de desemprego parcial e as ajudas às empresas.

No que toca ao regime de apoio para o desemprego parcial, o Governo decidiu prolongar por mais quatro meses a partir de março e até junho, inclusive, o "esquema simplificado de trabalho estrutural a tempo reduzido para empresas de sectores vulneráveis que tenham um plano de manutenção de emprego".

Contudo, há algumas alterações de fevereiro para março. O número de horas não trabalhadas não pode exceder 25% do total das horas de trabalho mensais normais da empresa, exceto para as empresas do sector hoteleiro e de eventos, para as quais a taxa é fixada em 50%. Para os estabelecimentos noturnos a percentagem é fixada nos 100%.

No que se refere às ajudas às empresas, o Governo decidiu também prorrogar os apoios à recuperação e para custos não cobertos até ao final de junho.

Assim, o montante será fixado em 1.000 euros por empregado ou por conta própria para os meses de março e abril de 2022 e em 500 euros para os meses de maio e junho de 2022. Por outro lado, será retirada a ajuda mensal de 250 euros por trabalhador em trabalho a tempo reduzido.

Ómicron tem impacto nas linhas de autocarros regionais RGTR

A explosão de casos covid no Luxemburgo devido à variante Ómicron também está a afetar os transportes públicos, mais precisamente os autocarros regionais RGTR.

Segundo o Ministério da Mobilidade, devido a um número elevado de casos junto dos condutores de autocarro, foi decidido encerrar alguns trajetos. Até sexta-feira vão estar afetadas as linhas 682 (Clervaux – Hachiville) e 686 (Troisvierges – Saint Vith). Alguns horários vão ser suprimidos nestas duas linhas, sendo que o conselho é obter informar-se antes de iniciar o trajeto.

Atualmente há mais de 28.700 infeções ativas à covid-19 no país. Juntando as pessoas que se encontram em quarentena, são milhares de pessoas que atualmente não podem ocupar os seus postos de trabalho.

UE quer que pessoas com certificados não seja alvo de testes ou quarentenas

Os Estados-membros da União Europeia (UE) acordaram esta terça-feira que pessoas com o Certificado Covid-19 válido, como vacinados ou recuperados, não devem ser alvo de "restrições adicionais à livre circulação", como testes ou quarentenas, para facilitar viagens.

A nova recomendação, acordada no Conselho de Assuntos Gerais, substitui as regras existentes ao entrar em vigor a 01 de fevereiro, quando começam também a estar operacional um novo período de aceitação de 270 dias para os certificados de vacinação.

A manter-se está o travão de emergência, mecanismo criado para responder ao aparecimento de variantes de preocupação e que permite uma imediata suspensão das viagens, como aconteceu no final do ano passado com os países da África Austral devido à variante de preocupação Omicron, proibição entretanto levantada.

Pessoas infetadas com covid-19 e vacinadas adquirem “super imunidade”

As pessoas com infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e que estão vacinadas adquirem uma “super imunidade” que é muito superior à proteção imunológica de quem apenas recebeu a vacina, sugere um estudo divulgado por uma Universidade dos Estados-Unidos.

O estudo foi realizado antes do surgimento da variante Ómicron do SARS-CoV-2, mas os investigadores esperam que as respostas imunes híbridas sejam semelhantes com a nova variante considerada altamente transmissível.

“Não faz diferença se uma pessoa é infetada e depois vacinada ou se é vacinada e depois infetada. Nos dois casos, obterá uma resposta imunológica muito robusta, indica o documento.

Balanço diário de novos casos no Luxemburgo

O Luxemburgo registou ontem 1.714 novos casos de covid-19, num total de cerca de 4.800 testes de diagnóstico realizados.

70 pessoas estão atualmente hospitalizadas das quais 11 nos cuidados intensivos.

43% dos residentes no Luxemburgo fizeram cursos online no primeiro trimestre de 2021

O Luxemburgo foi o quinto país da União Europeia com a mais alta taxa de habitantes entre os 16 e 74 anos a fazer cursos online durante os primeiros três meses de 2021. Os dados do Eurostat revelam que 43% da população fez formação à distância ou utilizou algum tipo de material para aprender algo novo ou reforçar conhecimentos durante esse período.

Devido à redução dos contactos sociais durante a pandemia, muitas pessoas têm procurado cursos online como uma alternativa segura para formação.

Entre os Estados-membros, as taxas mais elevadas de pessoas que fizeram cursos online foram registadas na Irlanda (46%), Finlândia (45%) e Suécia (45%).

A média europeia foi de 27%, enquanto Roménia (10%), Bulgária (12%) e Croácia (18%) foram os países com menor taxa.

Sporting e Santa Clara disputam lugar na final da Taça da Liga

O Sporting, atual detentor da Taça da Liga, procura hoje regressar à final da competição perante o Santa Clara.

Em Leiria, no segundo jogo das meias-finais, o Sporting vai tentar alcançar pela sexta vez a final da competição, a quarta nas últimas cinco temporadas, numa prova que conquistou por três vezes.

Os açorianos, que na fase de grupos eliminaram o FC Porto, estão em recuperação na I Liga e levam duas vitórias e um empate desde o início de 2022.

O encontro está agendado para as 20h45, no Estádio Municipal de Leiria.

Ontem, o Benfica apurou-se para a sua oitava final da prova, mas apenas no desempate por grandes penalidades, nas quais bateu o Boavista, por 3-2, depois de uma igualdade 1-1 no tempo regulamentar.

