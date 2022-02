Entre abril e junho haverá um aumento automático de 2,5% em todos os salários. Até final do ano, poderá haver ainda outro aumento.

Próxima indexação dos salários no Luxemburgo chega antes do verão

Entre abril e junho haverá um aumento automático de 2,5% em todos os salários. Até final do ano, poderá haver ainda outro aumento.

A próxima indexação dos salários vai ser paga ainda antes do verão, indicou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatísticas, no seu mais recente estudo sobre o aumento dos preços no Luxemburgo.

Segundo as estimativas do Statec, o aumento dos preços nos últimos meses irá mais uma vez exceder o limite e desencadear a indexação dos salários à inflação. Não se trata de um aumento, mas sim de uma adaptação dos vencimentos ao custo de vida.

"Em todos os cenários, a próxima indexação será paga no segundo trimestre de 2022", revelou o Statec. Assim, entre abril e junho, este ajuste levará a um aumento automático de 2,5% em todos os salários, vencimentos e pensões, apenas alguns meses após a última indexação, em outubro passado.

A indexação seguinte poderá mesmo chegar ainda no final deste ano, em caso de inflação elevada, a 4,8%. Já se a inflação média for a 4,4%, o Statec prevê que ocorra no primeiro trimestre de 2023.

Luxemburgo. Infeções com covid diminuíram 53% na semana passada

O número de pessoas que testaram positivo à Covid-19 diminuiu 53% na semana passada. De acordo com o relatório semanal, o número de infetados baixou para 5.871 casos, na semana de 7 de a 13 de fevereiro, enquanto na semana precedente foram registadas 11.003 infeções. A diminuição de infeções foi registada em todas as faixas etárias.

Ainda de acordo com os números das autoridades de saúde, na semana passada, 466.145 pessoas tinham já um esquema vacinal completo, ou seja, uma taxa de vacinação de 77,6%, a partir dos 5 anos de idade.

Nas escolas houve apenas uma turma da primária com o cenário 4, em que há mais de cinco casos positivos, e que obrigou à quarentena dos alunos. Quanto a hospitalizações, a maioria das pessoas que testou positivo tinha vacinação completa.

Nos cuidados normais, 40 pessoas internadas estavam completamente vacinadas e 24 estavam parcialmente vacinadas ou não eram vacinadas. Nos cuidados intensivos, seis pessoas tinham vacinação completa e quatro estavam parcialmente vacinadas ou não eram vacinadas.

Em casos mais graves, houve 12 óbitos relacionados com a covid a lamentar. O relatório não indica se eram ou não vacinados, mas refere que a média de idade era de 80 anos, ou seja, um dos primeiros grupos a serem inoculados.

Repetição das eleições não surpreende conselheiro do Luxemburgo

A repetição da votação para as eleições legislativas no círculo eleitoral da Europa não surpreende o conselheiro das comunidades portuguesas no Luxemburgo João Verdades.

Em declarações ao jornal Contacto, o conselheiro refere que a posição do Tribunal Constitucional "não podia ser outra".

João Verdades lembra que o folheto enviado pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna é "claro e está bem fundamentado" quando explica que deve ser colocada a cópia do documento de identificação no envelope.

No entanto, lamenta que a mensagem não tenha passado para muita gente, levando à anulação de 80% dos votos na Europa.

Para João Verdades todos os partidos que acordaram, em reunião, aceitar votos que não respeitavam os requisitos legais, neste caso sem a cópia do cartão do cidadão, "estiveram mal", porque a lei não deixa margem para dúvidas.

A Comissão Nacional de Eleições anunciou ontem que a repetição da votação presencial no círculo da Europa terá lugar nos dias 12 e 13 de março e os votos por via postal serão considerados se recebidos até 23 de março. Já os resultados deverão ser conhecidos no dia 25 de março.

Emigrantes voltam às urnas a 12 e 13 de março

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) deliberou esta quarta-feira que a repetição da votação presencial no círculo da Europa terá lugar nos dias 12 e 13 de março e os votos por via postal serão considerados se recebidos até 23 de março. Já os resultados deverão ser conhecidos no dia 25 de março.

Na terça-feira, o Tribunal Constitucional decidiu declarar a nulidade das eleições legislativas em 151 assembleias de voto do círculo da Europa em que houve mistura de votos válidos com votos inválidos, não acompanhados de cópia do cartão do cidadão, e determinar a sua repetição.

Rússia anuncia nova retirada de tropas da Crimeia

O governo da Rússia anunciou novamente esta quinta-feira que prossegue com a retirada militar da Crimeia, onde a presença de tropas de Moscovo fazia prever uma invasão à Ucrânia.

O ministério da Defesa russo garantiu às agências de notícias que está em marcha uma retirada parcial.

Após duas semanas de grande tensão, a Rússia anunciou na terça-feira a retirada de parte de suas tropas. Os países ocidentais responderam que não estavam a ver movimentações nesse sentido e denunciam, inclusive, que a Rússia estaria a enviar mais tropas para a região.

EUA acusam Rússia de enviar mais 7.000 tropas para a fronteira com a Ucrânia

Os Estados Unidos acusaram a Rússia de ter aumentado o contingente militar na fronteira com a Ucrânia em sete mil tropas nos últimos dias, apesar de Moscovo ter anunciado uma retirada parcial das forças aí destacadas.

As novas estimativas colocam o número de forças russas próximo das 150 mil, número citado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, num discurso no início desta semana.

As agências de notícias Associated Press e France-Presse citam um alto responsável da administração norte-americana, referindo que as ações da Rússia indicam o contrário de uma solução diplomática.

Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou também não ter visto quaisquer sinais de uma diminuição da concentração das tropas russas nas fronteiras da Ucrânia, dizendo que tinha simplesmente observado "pequenas rotações".

"Forte vento" regressa esta sexta-feira ao Grão-Ducado

O instituto de meteorologia, Meteolux, voltou a colocar todo o território em alerta laranja esta sexta-feira por causa de "fortes ventos" que poderão atingir entre 90 a 100 km/h.

Depois das fortes rajadas na madrugada de quinta-feira, o alerta laranja volta a vigorar esta sexta entre as 16h e as 20h em todo o país.

O vento forte está a ser causado por uma depressão sobre a Escandinávia que está a direcionar massas de ar marítimo para o Luxemburgo.

Segundo as previsões do Meteolux, o vento continua a soprar esta quinta-feira durante todo o dia de forma menos intensa, com rajadas entre os 60 e os 85 km/h.

Homem nu encontrado a vaguear na A7

As autoridades do Luxemburgo prenderam um homem nu que vagueava em plena autoestrada A7, perto de Kircheberg, nesta quarta-feira de manhã.

Os vídeos partilhados nas redes sociais mostram o homem complemente nu e bastante sujo a circular entre as faixas e a acenar.

Uma ambulância esteve no local para auxiliar a polícia, que deteve o indivíduo.

Gasolina 98 subiu também para nível histórico

Depois do histórico aumento de ontem no preço da gasolina 95 octanas, a gasolina sem chumbo 98 atingiu também um novo valor histórico desde a meia-noite.

Este combustível aumentou aumentar 2,1 cêntimos e está a ser vendido a 1,66 euros por litro. Este é o preço mais alto desde 1985, ano em que foi regulamentada a introdução da gasolina sem chumbo no mercado europeu.

