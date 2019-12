O duque de Sussex vestiu-se de Pai Natal e deixou uma mensagem de esperança para as crianças que perderam os pais em serviço militar.

Príncipe Harry veste-se de Pai Natal por causa solidária



O príncipe Harry e Meghan Markle ausentaram-se por tempo indeterminado para passar o Natal com o bebé Archie longe da atenção da imprensa. Ao que parece, passarão o Natal no Canadá.

Mesmo assim, o duque de Sussex quis deixar uma mensagem de força para as crianças da Scotty’s Little Soldiers, uma associação dedicada a crianças que perderam os pais que morreram durante o serviço nas Forças Armadas do Reino Unido.

O neto da rainha Isabel II vestiu-se a rigor e a Sky News partilhou o vídeo no Instagram. Harry fez questão de partilhar que sabe a dor que é perder uma mãe (a princesa Diana, mãe de Harry, morreu em 1997).



No vídeo, Harry brinca que é a favor de um pouco de caos nesta altura. "Espero que estejam bem. Ouvi dizer que vocês são 190 aí este ano, por isso, por favor, causem todo o caos que conseguirem. Quero também encorajar-vos a olharem à vossa volta e perceberem que são parte de uma família, de uma comunidade fantástica na qual têm apoio todos os dias, para o que precisarem".

O príncipe conhece a instituição. "Já conheci alguns de vocês, bem, a maioria, há alguns anos e sei o quão fortes são. Sim, perder um pai é incrivelmente difícil, mas sei que se se ajudarem uns aos outros vão ter um futuro fantástico", afirmou.

Para o ano, a associação Scotty’s Little Soldiers completa 10 anos. Foi criada pela britânica Nikki Scott, mãe de Kai e Brooke, que perderam o pai quando este estava numa missão no Afeganistão.





