Entre os milhares de mensagens às fotos do pequeno príncipe Louis encontra-se uma muito especial. A do Príncipe Harry e de Meghan Markle. “Parabéns Louis. Enviamos-te muito amor e carinho”, escreveram os Duques de Sussex. A mensagem já tem milhares de gostos e centenas comentários.

Príncipe Harry não fala com irmão mas envia parabéns ao sobrinho Louis

Os Duques de Cambridge assinalaram o primeiro ano de vida do seu benjamim, o príncipe Louis, com três fotografias do bebé que colocaram ontem à noite nas suas contas nas redes sociais. “O duque e a duquesa de Cambridge estão contentes em compartilhar estas novas fotos do príncipe Louis na véspera de seu primeiro aniversário”, lê-se na legenda das imagens. As fotografias do pequenino Louis foram feiras pela sua mãe, a Kate Middleton, na sua casa em Norfolk, no início de abril. A fotografia é uma das paixões da Duquesa de Cambridge e quase sempre tem sido ela a captar os momentos dos três filhos e a escolher as imagens que depois divulga nas redes sociais, em datas muito especiais, como aniversários, ou primeiro dia de aulas.

Desde que nasceu, a 23 de abril de 2018, que os seus pais têm protegido muito o pequenino príncipe Louis, o quinto na linha de sucessão ao trono, tendo o bebé sido visto raríssimas vezes.

Pelo que, esta manhã os britânicos ficaram felizes quando viram as imagens do menino. A conta do instagram do Palácio de Kensington, onde estão publicadas as fotos de Louis já vai com cerca de um milhão e 400 gostos em 15 horas.

Os Duques de Cambridge irão celebrar o primeiro aniversário do filho, numa festa privada, em família, como costumam fazer. Aos pais juntam-se o Príncipe George, de cinco anos a princesa Charlotte, de três anos.

E se até agora, o príncipe Harry era presença obrigatória nas festas de aniversário dos meninos, desta vez, Louis deverá não contar com o tio.

Isto porque, segundo a imprensa britânica, os príncipes Harry e William não se falam, nem as suas mulheres. Os súbditos estão chocados pois os filhos de Diana de Gales sempre foram muito unidos, uma união e cumplicidade que foi fundamental para melhor ultrapassarem a morte da mãe.

A prova de que William e Harry estão de costas voltadas foi dada neste domingo de Páscoa, por ocasião do 93º aniversário da rainha Isabel.

A missa pascal decorreu na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor e além da Rainha e do seu marido, o Príncipe Philip, estiveram vários membros da família real, entre eles os Duques de Cambridge e o Príncipe Harry, sem Meghan, que a qualquer momento deve ter o seu bebé.

À entrada e à saída da missa foi visível o esforço que o príncipe Harry fez para se afastar do Príncipe William e de Kate, nunca se colocando ao lado deles, optando antes por conversar com outros familiares, descreveram os media britânicos.

Geralmente, nos encontros familiares protocolares, e nos eventos festivos, Harry estava sempre junto com o irmão e a cunhada, sempre de conversa com eles, todos os três divertidos e mostrando a boa relação que mantinham. A rainha Isabel espera que rapidamente os irmãos voltem a entender-se como sempre o fizeram.

