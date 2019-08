O marido adora "desenhar joias para Meghan, por isso é de esperar que tenha criado outra peça maravilhosa" para lhe oferecer.

Radio Latina 18 2 min.

Príncipe Harry deixa mensagem de amor a Meghan pelo seu aniversário

O marido adora "desenhar joias para Meghan, por isso é de esperar que tenha criado outra peça maravilhosa" para lhe oferecer.

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, celebra este domingo 38 anos e o seu marido, o príncipe Harry, publicou logo pela manhã uma mensagem de parabéns muito especial, na conta oficial do casal no instagram.

A mensagem começa com um tom muito formal: “Desejo a sua alteza real, a duquesa de Sussex um feliz aniversario”. Mas de seguida, o filho mais novo de Diana, conhecido pela sua personalidade bem espontânea e sensível, não se conteve e escreveu: “Muitos parabéns à minha maravilhosa mulher. Obrigada por te juntares a mim nesta aventura. Com amor H.“ A imagem que o príncipe escolheu para acompanhar a mensagem é a que abre este artigo.

Este é o primeiro aniversário de Meghan Markle como mãe. A ex-atriz deu à luz o príncipe Archie, fruto do seu casamento com Harry, no dia 6 de maio e desde então tem estado dedicada ao bebé, na nova casa do casal em Frogmore Cottage, em Windsor.

18 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP AFP Foto: AFP AFP AFP AFP AFP Foto:AFP Foto: AFP Foto: PA Wire/dpa Foto: Instagram

De acordo com o jornal inglês Mirror, que cita fontes do site Fabulous Digital, Meghan terá recebido do marido e do filho presentes “especiais e com um grande significado”. Uma "fotografia de Archie numa moldura de prata com design único escolhido por Harry" e uma jóia muito exclusiva.

"Harry adora desenhar joias para Meghan, por isso é de esperar que crie outra peça maravilhosa e surpreenda Meghan", disse uma fonte da realeza.

O aniversário da duquesa deverá ser celebrado de forma íntima, na casa do casal junto dos mais chegados. Provavelmente, o príncipe William e Kate e os filhos irão estar presentes, pois como a imprensa inglesa conta as duas duquesas, depois de algum tempo afastadas, fizeram as pazes e neste momento são de novo muito chegadas. Como se viu no torneio de Wimbledon, a que foram assistir juntas.

Meghan vai ser diretora da Vogue

Atualmente, Meghan Markle está envolvida num desafio que aceitou com grande alegria: ser a diretora criativa da edição inglesa da revista Vogue, de setembro. E o príncipe Harry terá uma participação especial na revista editada pela esposa.

A edição do próximo mês é considerada "a mais importante do ano porque anuncia a coleção de outono-inverno", segundo Edward Enninful, diretor da publicação.

A duquesa de Sussex é o terceiro membro da família real britânica a participar na revista, depois de Diana o ter feito três vezes e Kate, duquesa de Cambridge, ter sido capa da Vogue em 2016, para a celebração do centenário da publicação.

Embora Archie seja de momento a sua prioridade, Meghan Markle deseja iniciar em breve vários projetos de âmbito social na fundação Sussex gerida por ela e pelo marido e destinada a apoiar os mais desfavorecidos.